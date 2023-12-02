Кубок России. Резцова, Казакевич, Гербулова, Наталия Шевченко, Гореева, Каплина, Куклина и Нигматуллина выступят в большом масс-старте

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Кубок России Лариса Куклина Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Наталья Гербулова Евгения Буртасова (Павлова) Кристина Резцова Виктория Сливко Анна Сола Ирина Казакевич Елизавета Каплина Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева масс-старт жен (60 человек) Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

3 декабря на этапе Кубка России по биатлону женщины пробегут большой масс-старт.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

2-й этап

Ханты-Мансийск

Женщины

Большой масс-старт

Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена 

Предвариетльный старт-лист

1. Наталия Шевченко

2. Елизавета Каплина

3. Кристина Резцова

4. Наталья Гербулова

5. Тамара Дербушева

6. Анастасия Гореева

7. Анастасия Батманова

8. Виктория Сливко...

11. Анна Сола (Беларусь) 

12. Ирина Казакевич

13. Ульяна Нигматуллина...

18. Анастасия Шевченко

19. Валерия Каюмова

21. Лариса Куклина...

46. Евгения Буртасова

Полный старт-лист – здесь.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ тоторо
это большой масс старт. ничего нового)
Я в том смысле,что полный старт-лист.В прошлом году и по 30 бегали и меньше,не набиралось людей.А в этом году все 60.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ставлю на Зырянову,Дербушову,Резцову
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Посмотрел старт-лист и глазам своим не поверил,заявлено 60 биатлонисток,вот это будет заруба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ставлю на Нигматулину Ульяну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ тоторо
ставлю на Зырянову,Дербушову,Резцову
Что,думаешь Шевченко не осилит третью гонку подряд?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ 2533ПВ
Что,думаешь Шевченко не осилит третью гонку подряд?
думаю нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ 2533ПВ
Посмотрел старт-лист и глазам своим не поверил,заявлено 60 биатлонисток,вот это будет заруба.
это большой масс старт. ничего нового)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ paul83
ставлю на Нигматулину Ульяну
у Кайшевой пока ни хода ни стрельбы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий