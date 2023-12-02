Кубок России. Резцова, Казакевич, Гербулова, Наталия Шевченко, Гореева, Каплина, Куклина и Нигматуллина выступят в большом масс-старте
3 декабря на этапе Кубка России по биатлону женщины пробегут большой масс-старт.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24
2-й этап
Ханты-Мансийск
Женщины
Большой масс-старт
Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Предвариетльный старт-лист
1. Наталия Шевченко
2. Елизавета Каплина
3. Кристина Резцова
4. Наталья Гербулова
5. Тамара Дербушева
6. Анастасия Гореева
7. Анастасия Батманова
8. Виктория Сливко...
11. Анна Сола (Беларусь)
12. Ирина Казакевич
13. Ульяна Нигматуллина...
18. Анастасия Шевченко
19. Валерия Каюмова
21. Лариса Куклина...
46. Евгения Буртасова
Полный старт-лист – здесь.