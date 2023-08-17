«Сити» взял Суперкубок УЕФА, условный бан Дзюбы, трансфер Захаряна в «Сосьедад» на паузе, контракт КХЛ и «Яндекс Плюс», Хави и Рафинья получили по 2 матча, «кресты» Тимбера и другие новости

1. «Ман Сити» впервые выиграл Суперкубок Европы, победив «Севилью» по пенальти – 5:4. Неманя Гудель пятым ударом попал в перекладину. Для Пепа Гвардиолы это уже 36-й трофей в тренерской карьере и 15-й – за 7 лет в «Сити». Эрлинг Холанд выиграл 4-й трофей с клубом из Манчестера, куда перешел прошлым летом.

2. Форвард «Локомотива» Артем Дзюба дисквалифицирован на 2 матча условно за угрозу «засунуть телефон в одно место» журналисту и оштрафован на 50 тысяч рублей.

3. В переговорах Арсена Захаряна и «Сосьедада» возникли проблемы, хавбек не вылетел в Испанию. «Динамо» объявило, что он вернулся к тренировкам, а условия трансфера с «Сосьедадом» «полностью согласованы, развитие ситуации зависит от других сторон». Пишут, будто «Динамо» было готово выплатить агентам Захаряна комиссию с 25 млн евро за трансфер, но не с 12 млн.

4. КХЛ и «Яндекс Плюс» подписали контракт на 5 лет. По подписке будут доступны все матчи регулярки и плей-офф, стоимость на все игры сезона – 1990 рублей, на месяц – 299 рублей, других вариантов нет.

5. Появилась информация, что футбольная сборная России может сыграть с Бахрейном на выезде в сентябре. Впрочем, Бахрейн оперативно опроверг это сообщение: в сентябре команда уже играет с Кувейтом и Туркменистаном.

6. Хави и Рафинья дисквалифицированы на 2 матча. Тренер «Барсы» получил красную за споры с судьей, вингер ударил локтем в висок защитника «Хетафе» Альвареса. А представитель медштаба «Хетафе», который оскорблял судей, получил 4-матчевый бан.

7. У защитника «Арсенала» Юрриена Тимбера разрыв «крестов». «Канониры» купили защитника за 40+5 млн евро, он получил травму во 2-й игре за клуб.

8. Деку стал спортивным директором «Барселоны». Он будет отвечать за философию и формирование команды.

9. «Манчестер Юнайтед» заявил, что решение о будущем Мэйсона Гринвуда – на финальной стадии. Обвинения в изнасиловании сняли с игроки полгода назад. Пишут, будто исполнительный директор «МЮ» Ричард Арнольд уже сообщил руководству клуба о планах вернуть Гринвуда в состав.

10. «Зенит» обратился к главе судей Павлу Каманцеву и попросил провести встречу с игроками по поводу трактовок правил.

11. СКА уложится в потолок зарплат, перезаключив контракты как минимум с 10 игроками на пониженных условиях.

12. Саудовская Аравия изучает возможность участия местного клуба в Лиге чемпионов – есть вариант с «уайлд кард» для победителя лиги.

13. УЕФА хочет реформировать Суперкубок Европы и проводить его в формате Финала четырех. Возможно, такой вариант попробуют уже со следующего года.

14. Трансферные новости. Паредес перешел из «ПСЖ» в «Рому» за 4,5 млн евро. Также парижане отдали Саншеша в аренду римскому клубу с выкупом за 15 млн евро. 38-летний Касорла перешел в «Овьедо» из Сегунды после трех сезонов в Катаре.

«Зениту» интересен Гарре, но «Крылья» хотят 10 млн евро и отпустят вингера только зимой. «Спартак» и «Локо» проявляют интерес к защитнику Косово и «Торино» Войводе. «Ман Сити» принял предложение по Лапорту от «Аль-Насра» Роналду. Фати решил уйти из «Барсы». «Ливерпуль» подпишет опорника «Штутгарта» Эндо за 19 млн евро.

15. Дисквалификация вратаря ЦСКА Ивана Федотова от ИИХФ не распространяется на НХЛ. Вице-комиссионер лиги Билл Дэйли подтвердил это.

16. «Интер Майами» Лео Месси сыграет в финале Кубка лиг с «Нэшвиллом» 20 августа на поле соперника. Также команда впервые выступит в Кубке чемпионов КОНКАКАФ благодаря выходу в финал Кубка лиг.

17. Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи и вышла в финал женского Кубка мира по шахматам.

18. Мужчина, обворовавший раздевалку «Химок» во время финала Единой лиги ВТБ, получил 6 лет колонии.

Цитаты дня.

«Это не такие уж большие деньги». Путин предложил Чернышенко подумать о выплатах для спортсменов, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры

Мендилибар о «Сити»: «Они потратили 500 млн евро только на вратарей и оборону – разговоры об их потерях смешны. Они жалуются на число матчей, но поэтому нам и платят так много»

«Локо» о Дзюбе и журналисте: «Артем позволил себе лишнего, он сожалеет о словах. Телефон можно засунуть куда угодно – в чехол, например»

Экс-глава МИД Австрии о недопуске россиян к турнирам: «Это нонсенс. Пусть спортсмены, художники, студенты работают, как это и должно быть»

Рудковская о том, что плохо стоит на коньках: «Яна столько делает для развития детского спорта в России и столько на себе тащит. Родина простит ей отсутствие пары па»

Фролов о Черчесове в «Динамо»: «С ним боялись говорить, дышать и смотреть в его сторону – вообще пипец. Однажды попросил Кураньи помочь, он сказал: «Не пойду, я боюсь»

Гвардиола о добавленном времени: «Мы уже играем по 110 минут, к Рождеству проведем не 38 матчей, а 43. Правило идет на пользу тем, кто тянет время»

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