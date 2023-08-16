«Локо» о Дзюбе и журналисте: «Артем позволил себе лишнего, он сожалеет о словах. Телефон можно засунуть куда угодно, например, в чехол»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

В «Локомотиве» прокомментировали конфликт Артема Дзюбы с журналистом.

В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 4-го тура Мир РПЛ. Дзюба пропустил встречу из-за повреждения и смотрел матч на трибунах.

После игры Артем вступил в конфликт с журналистом, пообещав «засунуть ему телефон в одно место», если тот еще раз к нему подойдет. КДК РФС по итогам инцидента принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать нападающего на 50 тысяч рублей.

«Главный посыл Артема заключался в том, что он находился с семьей. Думаю, вы все читаете его соцсети, там не присутствуют роли его детей. Для него главным было это. Именно поэтому ситуация казалась неприятной.

Ни сам Виталий, ни председатель КДК не просил извинений. Тем не менее Дзюба сказал, что сожалеет о словах, они стали для него уроком. Главный посыл фразы, что она устоявшаяся.

Иногда человек может сказать так, когда выходит из себя. Засунуть телефон можно куда угодно, например, в чехол.

Пути примирения шли достаточно давно. Председатель КДК не очень точно передал историю: Виталий однажды брал интервью у Артема по поводу инопланетян на гостевом матче с ЦСКА. На матче с «Динамо» была также попытка задавать подобные нефутбольные вопросы.

Артем немного от них устал и обратил внимание сотрудника службы безопасности. После этого общение прекратилось. Виталий ни разу не представился перед Дзюбой, поэтому Артем не понимал, с кем общается. Мы понимаем, что Дзюба позволил себе лишнего. Он это тоже признает», – сказал Виталий Бородин.

Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся

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21 комментарий

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ML26
Например, в жопу
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Сергей48
Так он и хотел, сказать в чехол? А вы, что подумали? Как некультурно?)
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Overkiller
Ответ ML26
Например, в жопу
Но сначала в чехол! )))
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Rosenbaum
Клуб-то зачем дуркует?((
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crazy_elky
А уж после того как телефон засунут в чехол, можно и в одно место журналисту его совать. Безопасность превыше всего )
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Ничего Смешного
Мда, яиц я смотрю нет…
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Леван Мкртчян
Так Дзюба и имел в виду че...holl
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Tima_Milan
Ответ Ничего Смешного
Мда, яиц я смотрю нет…
в них и не засунешь ничего
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Сергей48
Ответ Rosenbaum
Клуб-то зачем дуркует?((
Юристы отрабатывают свой хлеб!
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dmitriy1981
Ну да, ну да, именно чехол Дзюба и имел ввиду)
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KKA
Юмористы)
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voka25
Телефон в чехол, а чехол в зад .
В Локо прям мазохисты.
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Ростов-на-Дону
В дупло, например.
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Tima_Milan
в карман, причем задний
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Василий Питерский
Кажется Дзюба нашел «свой» клуб……позор
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Spaten
Например в данном случае в чехол для очков)
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Олег Кузнецов
Ответ ML26
Например, в жопу
Клуб нас за идиотов считает? Именно в **** Дзюба и обещал телефон засунуть. Поэтому свой пресс-релиз клуб может засунуть себе в чехол.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Мы и подумали про чехол.)) А вы о чем?
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Сергей48
Ответ ML26
Например, в жопу
Да ладно вам?) Прям туда
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