«Локо» о Дзюбе и журналисте: «Артем позволил себе лишнего, он сожалеет о словах. Телефон можно засунуть куда угодно, например, в чехол»

В «Локомотиве» прокомментировали конфликт Артема Дзюбы с журналистом.

В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 4-го тура Мир РПЛ. Дзюба пропустил встречу из-за повреждения и смотрел матч на трибунах.

После игры Артем вступил в конфликт с журналистом, пообещав «засунуть ему телефон в одно место», если тот еще раз к нему подойдет. КДК РФС по итогам инцидента принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать нападающего на 50 тысяч рублей.

«Главный посыл Артема заключался в том, что он находился с семьей. Думаю, вы все читаете его соцсети, там не присутствуют роли его детей. Для него главным было это. Именно поэтому ситуация казалась неприятной.

Ни сам Виталий, ни председатель КДК не просил извинений. Тем не менее Дзюба сказал, что сожалеет о словах, они стали для него уроком. Главный посыл фразы, что она устоявшаяся.

Иногда человек может сказать так, когда выходит из себя. Засунуть телефон можно куда угодно, например, в чехол.

Пути примирения шли достаточно давно. Председатель КДК не очень точно передал историю: Виталий однажды брал интервью у Артема по поводу инопланетян на гостевом матче с ЦСКА. На матче с «Динамо» была также попытка задавать подобные нефутбольные вопросы.

Артем немного от них устал и обратил внимание сотрудника службы безопасности. После этого общение прекратилось. Виталий ни разу не представился перед Дзюбой, поэтому Артем не понимал, с кем общается. Мы понимаем, что Дзюба позволил себе лишнего. Он это тоже признает», – сказал Виталий Бородин.

Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся

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