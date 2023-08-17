Гвардиола выиграл 36-й трофей в тренерской карьере и 15-й – за 7 лет в «Ман Сити»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Суперкубок Европы Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола выиграл 36-й трофей в карьере тренера.

«Манчестер Сити» под руководством каталонского специалиста взял Суперкубок Европы, обыграв «Севилью» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).

Пеп ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».

С английским клубом Гвардиола выиграл 15-й трофей за семь лет.

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40 комментариев

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blаncо
Кажется, он набил руку и готов сменить Семака.
+62
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+53
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Эксперимент
Ответ RG26
Как ни относись к Сити, но Гвардиола хорош. Правда матч показал, что без Кевина - это абсолютно другая команда, так что Пепу придется поломать голову
Ну это очевидно, Бернарду, Стоунз, Диаш, Гюндоган, Де Брейне. Считай пол команды ключевых игроков нет.
+42
-2
+40
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RG26
Как ни относись к Сити, но Гвардиола хорош. Правда матч показал, что без Кевина - это абсолютно другая команда, так что Пепу придется поломать голову
+37
-7
+30
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laziofan
Как же Сити повезло с Пепом!
Хотя как сказать повезло, провели большую работу перед приглашением, не вмешиваются, а только помогают в работе.
И как результат пошел уже 8-ой год сотрудничества.
Лучший "трансфер" за всю историю клуба.
+21
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zzzeeerrrooo
Ответ Artem Piatkov
Один из лучших тренеров в истории Понятно, что всю карьеру тренерует только топов с финансами, но всё равно очень достойно Осталось потренировать в Италии и все трофеи в топ-4 Лигах будут собраны (Францию можно не брать, всё равно это не уровень Англии, Испании, Италии)
Сити именно он сделал топом , именно при Пепе горожане стали фаворитами везде где участвуют
+15
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+14
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izhboldin-sergey
Уже 7 лет в Сити? Вот время летит
+12
0
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Roman
Все ругали Палмера за первый тайм и его замена напрашивалась в перерыве, а Пеп доверился молодому и оставил на поле. В итоге Палмер отжег во втором тайме и спас матч. Чуйка работает у Пепа
+12
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U
Я не знаю, кому не понравилась игра, а когда, собственно, Сити резво вкатывался в сезон? Пеп же никогда не форсирует физическую подготовку к его старту, почти каждый год начиняют вяло, а к концу несутся, как паровоз.
+7
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+6
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#SharkTeam
Лучший в истории
+7
-2
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Balt
Ответ blаncо
Кажется, он набил руку и готов сменить Семака.
Теперь точно готов. А то после финала ЛЧ ещё какие-то вопросики были, а теперь уже без вопросов - комплект трофеев+ взял.
+4
0
+4
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Виктор Никитин
Ответ RG26
Отсутствие Кевина скажется на игре значительно сильнее, чем отсутствие любого из перечисленных, так как он был (надеюсь и будет после восстановления) мозгом этой команды и дирижером. Отсутствие других игроков компенсировать легче как перестановками, так и трансферами
без Кевина уже играли пол сезона(да даже больше) и в итоге набрали 98 очков в АПЛ.. заменить можно и его

в сезоне 18-19 он сыграл лишь 19(и то неполных) и набрал лишь 2+2 по гол+пас
+3
0
+3
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Александр Степанов
Такого бы физрука, да ко мне в школу
+2
0
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LBJ236
Ответ blаncо
Кажется, он набил руку и готов сменить Семака.
Гвардиола к нам не поедет, ёпт
+2
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Spartak Zenit
Ответ Александр ЦСКА
Герой тренировать Барсу Баварию и Сити с миллиардами на счету .аххаах гоу чемпионство возьми лестером потом поговорим .
а чё не ЦСКА то? 😆
+2
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Rocco777
Ответ RG26
Как ни относись к Сити, но Гвардиола хорош. Правда матч показал, что без Кевина - это абсолютно другая команда, так что Пепу придется поломать голову
клуб и держится за счет Гвардиолы. стоит ему только уйти и халланд не помежеь не другие топовые игроки
+3
-2
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Spartak Zenit
пора добавить Кубок России, Суперкубок России в коллекцию😆
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Bohdan Kravets
Ответ Эксперимент
Было время когда Де Брейне весь сезон пропустил, тогда в центре царили Гюндоган и Бернарду
тогда еще Давид Сильва играл на своем -привычно высоком - уровне
+1
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Vladvenk
Ох уж этот лысый шарлатан!
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Audi
Ответ Artem Piatkov
Один из лучших тренеров в истории Понятно, что всю карьеру тренерует только топов с финансами, но всё равно очень достойно Осталось потренировать в Италии и все трофеи в топ-4 Лигах будут собраны (Францию можно не брать, всё равно это не уровень Англии, Испании, Италии)
а что по Германии? а то топ 4 назвал, но в перечислении скромно умолчал🤣
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Vladvenk
Ответ Spartak Zenit
Грилиш опять в запой)
Бедолага, так и сопьется на излете.
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RG26
Ответ Эксперимент
Ну это очевидно, Бернарду, Стоунз, Диаш, Гюндоган, Де Брейне. Считай пол команды ключевых игроков нет.
Отсутствие Кевина скажется на игре значительно сильнее, чем отсутствие любого из перечисленных, так как он был (надеюсь и будет после восстановления) мозгом этой команды и дирижером. Отсутствие других игроков компенсировать легче как перестановками, так и трансферами
+3
-3
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Александр ЦСКА
Ответ Spartak Zenit
а чё не ЦСКА то? 😆
еще назовись Сити Реал ПСЖ хотя у глоров псж уже не почете .
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Александр Молев
Ответ RG26
Как ни относись к Сити, но Гвардиола хорош. Правда матч показал, что без Кевина - это абсолютно другая команда, так что Пепу придется поломать голову
Гюндоган как лидер не смущает его отсутствие ?
Отсутствие Сливы,не?
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Эксперимент
Ответ RG26
Отсутствие Кевина скажется на игре значительно сильнее, чем отсутствие любого из перечисленных, так как он был (надеюсь и будет после восстановления) мозгом этой команды и дирижером. Отсутствие других игроков компенсировать легче как перестановками, так и трансферами
Было время когда Де Брейне весь сезон пропустил, тогда в центре царили Гюндоган и Бернарду
+1
-1
0
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Rocco777
Сити Победил. это самый настоящий и официальный трофей))))
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