Гвардиола выиграл 36-й трофей в тренерской карьере и 15-й – за 7 лет в «Ман Сити»

Пеп Гвардиола выиграл 36-й трофей в карьере тренера.

« » под руководством каталонского специалиста взял , обыграв «Севилью» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).

Пеп ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».

С английским клубом выиграл 15-й трофей за семь лет.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?