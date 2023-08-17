Гвардиола выиграл 36-й трофей в тренерской карьере и 15-й – за 7 лет в «Ман Сити»
Пеп Гвардиола выиграл 36-й трофей в карьере тренера.
«Манчестер Сити» под руководством каталонского специалиста взял Суперкубок Европы, обыграв «Севилью» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).
Пеп ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».
С английским клубом Гвардиола выиграл 15-й трофей за семь лет.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Хотя как сказать повезло, провели большую работу перед приглашением, не вмешиваются, а только помогают в работе.
И как результат пошел уже 8-ой год сотрудничества.
Лучший "трансфер" за всю историю клуба.
в сезоне 18-19 он сыграл лишь 19(и то неполных) и набрал лишь 2+2 по гол+пас
Отсутствие Сливы,не?