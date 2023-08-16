Россия может сыграть с Бахрейном на выезде в сентябре

Как сообщает «РБ Спорт», речь идет о выездных матчах.

Представители РФС ранее уже говорили о достигнутой договоренности по проведению матча с Катаром (в гостях 12 сентября).

В сентябрьскую паузу на матчи сборных планировалось провести еще один матч. Соперником может стать сборная Бахрейна – на сегодня это основной вариант.

На будущее также рассматривается вариант проведения матча с .

Сейчас сборная России отстранена от международных соревнований.

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