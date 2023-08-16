Россия может сыграть с Бахрейном на выезде в сентябре

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС высшая лига Египет Сборная Бахрейна по футболу Сборная Египта по футболу высшая лига Бахрейн товарищеские матчи (сборные) Футбол

Как сообщает «РБ Спорт», речь идет о выездных матчах.

Представители РФС ранее уже говорили о достигнутой договоренности по проведению матча с Катаром (в гостях 12 сентября).

В сентябрьскую паузу на матчи сборных планировалось провести еще один матч. Соперником может стать сборная Бахрейна – на сегодня это основной вариант.

На будущее также рассматривается вариант проведения матча с Египтом.

Сейчас сборная России отстранена от международных соревнований.

Россия ищет соперника в Африке: Камерун просит заплатить. Говорили и про товарняк с Бразилией!

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Это прорыв или рывок?:) Только ответьте быстрее, нет времени на раскачку...
+33
-8
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
myswordishatred
Надо со сборной чемпионата Саудовской Аравии сыграть, там состав что надо
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Tintobrass
чтобы держать хоть какой-нибудь тонус
Зачем его держать?
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярослав Ройс
Ответ Отец Абду
Это прорыв или рывок?:) Только ответьте быстрее, нет времени на раскачку...
Это гойда!
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dizzod
Ответ a2wai
Сербы туда в прошлом году ездили, в целом неплохой противник с точки зрения коммерции (вряд ли сборная России приедет играть в Бахрейн просто так). Да и потом, не очередное ли это подтверждение того, что Россия находится не в изоляции, как об этом трещат до сих пор соседи.
вы правы, Бахрейн на этом заработает.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kilo_gilo
Ответ Дима Богатырев
Молодцы рфс. Это лучше чем ничего, а враги снова будут не довольны
враги - те, кто сборную в такую ситуацию загнал...да и не только сборную
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Зачем?
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Похрейн
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mistic69
В нарды если только ))))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Tryapyshko
Не товарняк с арабами, а Гран при Бахрейна
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Монксик
Наконец то Топовые матчи сборных начались.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
А в чем смысл таких товарок ?)
Соперник слабый и ничему не научит , в соревнования нас в ближайшее время не допустят.
Игроки практику получают за клуб.
Так в чем смысл тогда ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арасланов Роман
«Наконец-то, достойный соперник. Наша сражение станет легендарным!»
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eyeballerswow
вот, он, многополярный мир. че лица скрючили?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hengst
Да уже неважно с кем - лишь бы подвигаться двусторонку
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
несахар
Ответ a2wai
Сербы туда в прошлом году ездили, в целом неплохой противник с точки зрения коммерции (вряд ли сборная России приедет играть в Бахрейн просто так). Да и потом, не очередное ли это подтверждение того, что Россия находится не в изоляции, как об этом трещат до сих пор соседи.
это примерно то же самое, если привести дружбу с северной кореей в качества пруфа, что россия ни в какой степени не находится в международной изоляции
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борщ со сметанкой
Ответ Всё знаю
А в чем смысл таких товарок ?) Соперник слабый и ничему не научит , в соревнования нас в ближайшее время не допустят. Игроки практику получают за клуб. Так в чем смысл тогда ?
Смысл в имитации бурной деятельности, как это заведено в России. Вчера родился что ли? Это ж национальная черта - казаться, а не быть
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ myswordishatred
Надо со сборной чемпионата Саудовской Аравии сыграть, там состав что надо
Денег не хватит им заплатить за игру))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Мурин
Ответ myswordishatred
Надо со сборной чемпионата Саудовской Аравии сыграть, там состав что надо
А Малком по тайму за нас и за них. Вот сюжет будет))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Izokot
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Свободу Попугаям
Ответ Verhovn
Ну, хоть так. Лишь бы заднюю не врубили в последний момент.
вообще пофигу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr. J 24
потом можно еще сыграть с Йеменем, потом Сирия есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Митрофанов совсем запутал - говорил про Африку но Бахрейн не в Африке.
Я думаю ни с кем не будет играть наша сборная - Митрофанов и его многочисленные замы и зам замы или как их там , не сумеют договорится ни с кем.
Если уж с Африкой не сумели договориться которым и долги якобы списали и с зерном обещали решить и может быть и денег Обещали за игру дать - но так и не сумели договориться.
Митрофанов, подай заявление по собственному - ну не получается у тебя в футболе, уйди в Ленэнерго где ты уже работал. Освободи место для другого генсека который на раз два решит этот плёвый вопрос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
karlsson27
Надеюсь хотя бы Бахрейн не выдвигал требований об оплате этого матча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильнур Хасанов
буркина что уже послала нак ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий