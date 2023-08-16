Россия может сыграть с Бахрейном на выезде в сентябре
Как сообщает «РБ Спорт», речь идет о выездных матчах.
Представители РФС ранее уже говорили о достигнутой договоренности по проведению матча с Катаром (в гостях 12 сентября).
В сентябрьскую паузу на матчи сборных планировалось провести еще один матч. Соперником может стать сборная Бахрейна – на сегодня это основной вариант.
На будущее также рассматривается вариант проведения матча с Египтом.
Сейчас сборная России отстранена от международных соревнований.
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Соперник слабый и ничему не научит , в соревнования нас в ближайшее время не допустят.
Игроки практику получают за клуб.
Так в чем смысл тогда ?
Я думаю ни с кем не будет играть наша сборная - Митрофанов и его многочисленные замы и зам замы или как их там , не сумеют договорится ни с кем.
Если уж с Африкой не сумели договориться которым и долги якобы списали и с зерном обещали решить и может быть и денег Обещали за игру дать - но так и не сумели договориться.
Митрофанов, подай заявление по собственному - ну не получается у тебя в футболе, уйди в Ленэнерго где ты уже работал. Освободи место для другого генсека который на раз два решит этот плёвый вопрос.