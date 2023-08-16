Экс-глава МИД Австрии о недопуске россиян к турнирам: «Это нонсенс. Пусть спортсмены, художники, студенты работают, как это и должно быть»

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала нонсенсом недопуск россиян к стартам.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян к соревнованиям из-за ситуации на Украине.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян в нейтральном статусе, однако это не касается представителей силовых ведомств и командных видов спорта.

«Это нонсенс. Это очень, очень неприятный аспект. И это то, о чем я ранее говорила: если вы хотите начать нормальные отношения, начните с технической стороны.

Пусть спортсмены, пусть художники, пусть студенты работают и занимаются своим искусством, своим творчеством, своим спортом, как это и должно быть», – сказала Кнайсль.

Кнайсль была министром иностранных дел Австрии с 2017-го по 2019 год. Сейчас она живет в Рязанской области.