Экс-глава МИД Австрии о недопуске россиян к турнирам: «Это нонсенс. Пусть спортсмены, художники, студенты работают, как это и должно быть»
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала нонсенсом недопуск россиян к стартам.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян к соревнованиям из-за ситуации на Украине.
В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян в нейтральном статусе, однако это не касается представителей силовых ведомств и командных видов спорта.
«Это нонсенс. Это очень, очень неприятный аспект. И это то, о чем я ранее говорила: если вы хотите начать нормальные отношения, начните с технической стороны.
Пусть спортсмены, пусть художники, пусть студенты работают и занимаются своим искусством, своим творчеством, своим спортом, как это и должно быть», – сказала Кнайсль.
Кнайсль была министром иностранных дел Австрии с 2017-го по 2019 год. Сейчас она живет в Рязанской области.
Экс-глава МИД Австрии с глазами
На свадьбу свою его пригласила, в совете директоров Роснефти сидела непонятно за какие заслуги. Вы на свадьбу тоже кого попало звали или друзей старались приглашать?
Очевидно, что она ангажированное лицо и на независимое мнение претендовать не может.
Однако такое я хочу услышать не не от людей, которые продались Путину.