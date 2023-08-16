Экс-глава МИД Австрии о недопуске россиян к турнирам: «Это нонсенс. Пусть спортсмены, художники, студенты работают, как это и должно быть»

Теги МОК Политика Легкая атлетика

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала нонсенсом недопуск россиян к стартам.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян к соревнованиям из-за ситуации на Украине. 

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян в нейтральном статусе, однако это не касается представителей силовых ведомств и командных видов спорта. 

«Это нонсенс. Это очень, очень неприятный аспект. И это то, о чем я ранее говорила: если вы хотите начать нормальные отношения, начните с технической стороны.

Пусть спортсмены, пусть художники, пусть студенты работают и занимаются своим искусством, своим творчеством, своим спортом, как это и должно быть», – сказала Кнайсль. 

Кнайсль была министром иностранных дел Австрии с 2017-го по 2019 год. Сейчас она живет в Рязанской области. 

Материалы по теме

75 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marcusdi
Ответ bel01
Слава Богу, остались адекватные люди.
ты уверен, что сменить Вену на Рязань это адекватный поступок?
+66
-23
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврал
Ответ Леха Гибкий
Бывший министр иностранных дел Австрии живет в Рязанской области. Ух сейсас у либеральной публики спортса шаблон сломается.
Она не живёт,она прячется))
+52
-21
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Фурсов
От подруги Путина из Рязанской области ничего другого и не ожидалось в плане позиции. Если бы это высказал кто-то из политиков, живущих в Европе и не связанных с Пыней, то это имело бы гораздо больше веса
+73
-46
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ramin Mamedov
Ответ exzi-i
Комментарий скрыт
членом совета директоров Роснефти тоже случайно стала?) или это тоже фейки и никак не связывают ее с Россией?))
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergio19882007
За рубли с многочисленными нулями эта мадам все что угодно сделает)
+36
-18
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Леха Гибкий
Бывший министр иностранных дел Австрии живет в Рязанской области. Ух сейсас у либеральной публики спортса шаблон сломается.
а тот чувак, на свадьбе с которым Пγτин отплясывал, с ней приехал❓🧐
+26
-11
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BearS
Ответ Sergio19882007
За рубли с многочисленными нулями эта мадам все что угодно сделает)
Особенно забавно от нее слышать про художников. Ох уж эти австрийские художники
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боевой Бурят Путина
Ответ Леха Гибкий
Бывший министр иностранных дел Австрии живет в Рязанской области. Ух сейсас у либеральной публики спортса шаблон сломается.
Вы правда считаете, что она переехала туда, восхитившись высоким уровнем жизни, современной инфраструктурой и экологическим благополучием Рязанской области?😂 Готов поспорить, что в Австрии вы никогда не были
+29
-18
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
арап Петра Великого
Аналитики объяснили, что показало бегство экс-министра Австрии в Россию https://planeta.press/2023/08/14/analitiki-obyasnili-chto-pokazalo-begstvo-eks-ministra-avstrii-v-rossiyu/
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Сырчин
Ответ Алексей Ильин
Почему-то часто зёрна адекватности у тех политиков, которые имеют приставку "экс"...
и живущих в Рязанской области
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Сырчин
Когда я говорю , а я причем почему должен страдать от войны - то мне говорят но ты же не спортсмен , не художник и даже не студент
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bel01
Ответ marcusdi
ты уверен, что сменить Вену на Рязань это адекватный поступок?
Ты немного не в курсе. У неё под Рязанью прекрасный дом, элитные соседи (ещё несколько высокопоставленных зарубежных экс-чиновников) - там просто рай для неё создан. Ты бы мечтал туда переехать, уверяю тебя.
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Новиков
Ждём мнения Шредера. Или он уже не в роснефти?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
арап Петра Великого
Ответ арап Петра Великого
Аналитики объяснили, что показало бегство экс-министра Австрии в Россию https://planeta.press/2023/08/14/analitiki-obyasnili-chto-pokazalo-begstvo-eks-ministra-avstrii-v-rossiyu/
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сейчас проживает в деревне Петрушово Рязанской области России ))
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел82
особенно если это австрийский художник
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Madyavchik
Художники🌚
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петроград
Заголовок можно переписать: "Член совета директоров Роснефти:..."
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dzhavid Batiev
Ответ exzi-i
Комментарий скрыт
Она сейчас на территории России проживает.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
А что она делает в Рязанской области и за что её туда сослали?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рус Киссенжер
Ответ арап Петра Великого
Аналитики объяснили, что показало бегство экс-министра Австрии в Россию https://planeta.press/2023/08/14/analitiki-obyasnili-chto-pokazalo-begstvo-eks-ministra-avstrii-v-rossiyu/
мужык йойный прогнал её. за рязанского выдти хочет.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
Интересно, во сколько обошлось российскому бюджету "проживание" этой особы в Рязанской области!?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pigmalion
А у нас в Рязани
Экс-глава МИД Австрии с глазами
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мельников
А почему, действительно, экс-глава МИД в заголовке, если сейчас это одна из действующих директоров ПАО "Роснефть"? Что важнее в данном контексте.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Фурсов
Ответ exzi-i
Комментарий скрыт
Насчет этого у меня никакой информации нет.
На свадьбу свою его пригласила, в совете директоров Роснефти сидела непонятно за какие заслуги. Вы на свадьбу тоже кого попало звали или друзей старались приглашать?
Очевидно, что она ангажированное лицо и на независимое мнение претендовать не может.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МТБ
Вообще в целом я согласен с посылом - отсекать надо всякую шваль, а не нормальных людей.

Однако такое я хочу услышать не не от людей, которые продались Путину.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий