Холанд выиграл 4-й трофей с «Ман Сити» – он перешел прошлым летом. В «Боруссии» и «Зальцбурге» было лишь 3

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Кубок Германии высшая лига Австрия Кубок Австрии Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Европы Ред Булл Зальцбург Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд выиграл 4-й трофей в составе «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Европы, обыграв «Севилью» в серии пенальти (1:1, пен. 5:4). Для Эрлинга Холанда это 4-й трофей в составе клуба – в сезоне-2022/23 норвежец выиграл с «Манчестер Сити» АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. До этого, в составе дортмундской «Боруссии» и «Ред Булл Зальцбург», нападающий выиграл лишь 3 трофея: чемпионат и Кубок Австрии в сезоне-2018/19 и Кубок Германии в сезоне-2020/21.

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33 комментария

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Vinnipukh Vinni
Ответ Tomaat Spwitch
Холанд окончательно перестал вселять уверенность в финалах. Можно понять что его закрывают и не дают ничего сделать, но великие игроки решают даже в таких ситуациях. Ему ещё многому надо научиться.
Он зависимый игрок. Если его нагружают передачами в штрафную, он забьёт. Причём много.
Если у команды не получается это делать (а в больших матчах это делать сложнее, чем в обычных), его нет на поле. Это доля любого игрока, который только забивает голы и больше ничего. Это тоже не мало, это сложно. Но это далеко не всё в футболе. А он хочет только этого.
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Greatest Of All Time
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Идет за золотым мячом!🔥
За 0+0 в 4 финалах??
И 0 МВП турнира в 4 финалах??)))
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v7zjq65jtq
Ответ Greatest Of All Time
А ещё почему никто в спортс.ру об этом не делает пост???? А если бы это был Месси, вы бы каждый день кричали что у него 0+0 в 4 финалах.
не стоит пока сравнивать холланда с месси или роналду, ему еще далеко до них, как в принципе и черепашке
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Oleg
Ответ Фанат Лионеля Месси
В 7 матчах финальных стадиях во всех турнирах 0 голов 0 асситов Сетке ,кто угодно,лишь бы не Месси пора подыскивать другого претендента Кстати ,Де Брюйне подойдет Только он худших футболист ЧМ по ожидания/реальность,да и финал ЛЧ без него выиграли Ну короче ,можно поздравлять Лионеля Месси с восьмым ЗМ
Они Родри сейчас форсят.
Надежды умирают последними)
Все еще теплится у фанатов аль насры что не Месси, да хоть кто, главное не Месси.
Только вот после этого финала кэф на Лео упал до 1,1.
А на Холанда вырос до 7,2.
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Человек1991
Эрлинг "ЗВЕРЮГА" Холланд пока что не забил ни в одном финале Сити , а их было уже 5 . )) ну ничего может ещё наверстает в будущем )
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Tomaat Spwitch
Холанд окончательно перестал вселять уверенность в финалах. Можно понять что его закрывают и не дают ничего сделать, но великие игроки решают даже в таких ситуациях. Ему ещё многому надо научиться.
+3
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Экспертное мнение
Ответ Vinnipukh Vinni
Он зависимый игрок. Если его нагружают передачами в штрафную, он забьёт. Причём много. Если у команды не получается это делать (а в больших матчах это делать сложнее, чем в обычных), его нет на поле. Это доля любого игрока, который только забивает голы и больше ничего. Это тоже не мало, это сложно. Но это далеко не всё в футболе. А он хочет только этого.
Холанд зависимый игрок, но мне кажется даже он не смог бы набрать 0+0 в плей-офф ЧМ на пяти турнирах имея в партнерах Фигу, Манише, Бруну, Бернарду, Нани, Куарежму и прочих Рафа Леао и Жоао Фелишов. Одно замыкание бы норвег в таких условиях наверняка родил бы, но не инстаграмный фрукт из Португелии с 5 золотыми мячами.
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Фанат Лионеля Месси
В 7 матчах финальных стадиях во всех турнирах
0 голов
0 асситов
Сетке ,кто угодно,лишь бы не Месси пора подыскивать другого претендента
Кстати ,Де Брюйне подойдет
Только он худших футболист ЧМ по ожидания/реальность,да и финал ЛЧ без него выиграли
Ну короче ,можно поздравлять Лионеля Месси с восьмым ЗМ
+7
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Водяра
Ответ Greatest Of All Time
За 0+0 в 4 финалах?? И 0 МВП турнира в 4 финалах??)))
Наследник Роналдо.
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Экспертное мнение
Холанд - это просто очередная Жоржино, ван Дейк, Бензема, Левандовски для фанатов клубники, не более. Никому из клубничных до них нет никакого дела, но приходится их лоббировать так как клубника перестала цвести в Европе и предпочла обитать в пустынных зонах. Но конечно такие 0+0 в ключевых матчах немного усложняет их жалкие попытки.
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Greatest Of All Time
1. Холанд в финале Кубка Англии 0+0
Де Брюйне 2 ассиста, Гюндоган второй гола.
2. Холанд в полуфинале Кубка Англии 0+0.
Марез ХЕТ-ТРИК .
3. Холанд в финале ЛЧ 0+0.
Родри гол и лучший игрок турнира.
4. Холанд в полуфинале ЛЧ против Реала второй матч 0+0.
Бернарду Сильва 2 гола, Де Брюйне 2 ассиста. Альварес вышел на 89 минуте вместо Холанда и на 90 минуте забил гол. Первый матч против Реала в полуфинале, Холанд 0+0.
Де Брюйне гол, Гюндоган ассист.
5. Холанд в Суперкубке Англии 0+0.
Де Брюйне ассист.
6. Холанд Суперкубок УЕФА 0+0.
Родри ассист, Палмер гол.

Холанд 4 финала из 4 и 0+0 во всех. И не в 1 из 4 финалов не признан лучшим игрок турнира.
А ЗМ дают за лучшего игрока или всетаки за игрока который просто числится в составе как невидимка???

И вот этот Холанд стоит выше чем Де Брюйне на ЗМ????
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llolishe
Ответ EdgarDavids_13
Пока этот проект набирает популярность среди болельщиков ... Так что Ваш комментарий пустой пук в воздух )
Этого проекта популярность основано на то что глоры временно за него глорят
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Greatest Of All Time
Ответ Человек1991
Эрлинг "ЗВЕРЮГА" Холланд пока что не забил ни в одном финале Сити , а их было уже 5 . )) ну ничего может ещё наверстает в будущем )
Он даже не признан лучшим игроком не в 1 из этих финалов.
Скажите кто нибудь ему, что ЗМ дают лучшему игроку.
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Greatest Of All Time
Ответ Водяра
Наследник Роналдо.
Я бы сказал что Холанд намного лучше чем любая версия Рюналду.
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Vinnipukh Vinni
Ответ fidelio
Холланд под допингом? Под каким...? Это напоминает причину проигрыша шахматиста Петросяна Бобби Фишеру...армяне настаивали что в зал пустили ядовитый газ..., упуская ответ на вопрос играл ли Фишер в противогазе...😉
Да троллей никогда не интересует, насколько убедительны их доводы.
Главное для них набросить. Что именно - зависит от того, кого они хейтят и троллят. Данный персонаж типа фан ливера.
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Экспертное мнение
Ответ Greatest Of All Time
Я бы сказал что Холанд намного лучше чем любая версия Рюналду.
Холанд набрал в плей-офф ЧМ удаленно, из дома, онлайн столько же очков, сколько Роналду который выходил на поле многократно.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Экспертное мнение
Холанд зависимый игрок, но мне кажется даже он не смог бы набрать 0+0 в плей-офф ЧМ на пяти турнирах имея в партнерах Фигу, Манише, Бруну, Бернарду, Нани, Куарежму и прочих Рафа Леао и Жоао Фелишов. Одно замыкание бы норвег в таких условиях наверняка родил бы, но не инстаграмный фрукт из Португелии с 5 золотыми мячами.
Справедливости ради - в четырёх. Ещё один раз он просто не попал в плей-офф. Правда, не уверен, что это комплимент ему )))
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Вера Алексеевна
Ответ fidelio
Холланд под допингом? Под каким...? Это напоминает причину проигрыша шахматиста Петросяна Бобби Фишеру...армяне настаивали что в зал пустили ядовитый газ..., упуская ответ на вопрос играл ли Фишер в противогазе...😉
А настаивали только армяне? Или Армянская ССР? Или весь СССР? Или армянская диаспора за рубежом?
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fidelio
Ответ llolishe
Наконец-то все начинают понимать истинный уровень пропадайки 0+0 А еще не исключено что Холланд под допингом играет
Холланд под допингом? Под каким...?
Это напоминает причину проигрыша шахматиста Петросяна Бобби Фишеру...армяне настаивали что в зал пустили ядовитый газ..., упуская ответ на вопрос играл ли Фишер в противогазе...😉
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llolishe
Ответ EdgarDavids_13
Тавтологичечкий прием принят ))) но этого мало, подтягивай пунктуацию ... скоро в школу))) ...
В чем я не прав
10 лет назад никто даже не знал о существовании этого клуба
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Экспертное мнение
Ответ v7zjq65jtq
не стоит пока сравнивать холланда с месси или роналду, ему еще далеко до них, как в принципе и черепашке
Ну Клубникалду тут явно лишний, Холанд его уже догнал по очкам в плей-офф ЧМ, хоть ни разу там не играл.
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Greatest Of All Time
Ответ Эксперимент
То есть нужно учитывать только 4 матча за сезон?
Ты учитывай и полуфиналы, всеравно 0+0.
Есть матчи против всяких Бернли и Норвичей, есть важные матчи от которого зависит судьба команды от твоих голов. Но Холанда просто не было.
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llolishe
Ответ Greatest Of All Time
А ещё почему никто в спортс.ру об этом не делает пост???? А если бы это был Месси, вы бы каждый день кричали что у него 0+0 в 4 финалах.
Комментарий удален пользователем
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Greatest Of All Time
Ответ Greatest Of All Time
1. Холанд в финале Кубка Англии 0+0 Де Брюйне 2 ассиста, Гюндоган второй гола. 2. Холанд в полуфинале Кубка Англии 0+0. Марез ХЕТ-ТРИК . 3. Холанд в финале ЛЧ 0+0. Родри гол и лучший игрок турнира. 4. Холанд в полуфинале ЛЧ против Реала второй матч 0+0. Бернарду Сильва 2 гола, Де Брюйне 2 ассиста. Альварес вышел на 89 минуте вместо Холанда и на 90 минуте забил гол. Первый матч против Реала в полуфинале, Холанд 0+0. Де Брюйне гол, Гюндоган ассист. 5. Холанд в Суперкубке Англии 0+0. Де Брюйне ассист. 6. Холанд Суперкубок УЕФА 0+0. Родри ассист, Палмер гол. Холанд 4 финала из 4 и 0+0 во всех. И не в 1 из 4 финалов не признан лучшим игрок турнира. А ЗМ дают за лучшего игрока или всетаки за игрока который просто числится в составе как невидимка??? И вот этот Холанд стоит выше чем Де Брюйне на ЗМ????
А ещё почему никто в спортс.ру об этом не делает пост????
А если бы это был Месси, вы бы каждый день кричали что у него 0+0 в 4 финалах.
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Verhovn
Сегодня пешеходил или стоял как столб. Позицию не ищет. Даже не пытался как-то открываться. Отбывал сегодня номер.
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