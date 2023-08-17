Холанд выиграл 4-й трофей с «Ман Сити» – он перешел прошлым летом. В «Боруссии» и «Зальцбурге» было лишь 3

Эрлинг Холанд выиграл 4-й трофей в составе «Манчестер Сити».

« » стал обладателем Суперкубка Европы, обыграв «Севилью» в серии пенальти (1:1, пен. 5:4). Для Эрлинга это 4-й трофей в составе клуба – в сезоне-2022/23 норвежец выиграл с «Манчестер Сити» АПЛ, Кубок Англии и .

Холанд перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. До этого, в составе дортмундской « » и « », нападающий выиграл лишь 3 трофея: чемпионат и Кубок Австрии в сезоне-2018/19 и Кубок Германии в сезоне-2020/21.

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