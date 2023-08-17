Холанд выиграл 4-й трофей с «Ман Сити» – он перешел прошлым летом. В «Боруссии» и «Зальцбурге» было лишь 3
Эрлинг Холанд выиграл 4-й трофей в составе «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Европы, обыграв «Севилью» в серии пенальти (1:1, пен. 5:4). Для Эрлинга Холанда это 4-й трофей в составе клуба – в сезоне-2022/23 норвежец выиграл с «Манчестер Сити» АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Холанд перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. До этого, в составе дортмундской «Боруссии» и «Ред Булл Зальцбург», нападающий выиграл лишь 3 трофея: чемпионат и Кубок Австрии в сезоне-2018/19 и Кубок Германии в сезоне-2020/21.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Если у команды не получается это делать (а в больших матчах это делать сложнее, чем в обычных), его нет на поле. Это доля любого игрока, который только забивает голы и больше ничего. Это тоже не мало, это сложно. Но это далеко не всё в футболе. А он хочет только этого.
И 0 МВП турнира в 4 финалах??)))
Надежды умирают последними)
Все еще теплится у фанатов аль насры что не Месси, да хоть кто, главное не Месси.
Только вот после этого финала кэф на Лео упал до 1,1.
А на Холанда вырос до 7,2.
0 голов
0 асситов
Сетке ,кто угодно,лишь бы не Месси пора подыскивать другого претендента
Кстати ,Де Брюйне подойдет
Только он худших футболист ЧМ по ожидания/реальность,да и финал ЛЧ без него выиграли
Ну короче ,можно поздравлять Лионеля Месси с восьмым ЗМ
Де Брюйне 2 ассиста, Гюндоган второй гола.
2. Холанд в полуфинале Кубка Англии 0+0.
Марез ХЕТ-ТРИК .
3. Холанд в финале ЛЧ 0+0.
Родри гол и лучший игрок турнира.
4. Холанд в полуфинале ЛЧ против Реала второй матч 0+0.
Бернарду Сильва 2 гола, Де Брюйне 2 ассиста. Альварес вышел на 89 минуте вместо Холанда и на 90 минуте забил гол. Первый матч против Реала в полуфинале, Холанд 0+0.
Де Брюйне гол, Гюндоган ассист.
5. Холанд в Суперкубке Англии 0+0.
Де Брюйне ассист.
6. Холанд Суперкубок УЕФА 0+0.
Родри ассист, Палмер гол.
Холанд 4 финала из 4 и 0+0 во всех. И не в 1 из 4 финалов не признан лучшим игрок турнира.
А ЗМ дают за лучшего игрока или всетаки за игрока который просто числится в составе как невидимка???
И вот этот Холанд стоит выше чем Де Брюйне на ЗМ????
Скажите кто нибудь ему, что ЗМ дают лучшему игроку.
Главное для них набросить. Что именно - зависит от того, кого они хейтят и троллят. Данный персонаж типа фан ливера.
Это напоминает причину проигрыша шахматиста Петросяна Бобби Фишеру...армяне настаивали что в зал пустили ядовитый газ..., упуская ответ на вопрос играл ли Фишер в противогазе...😉
10 лет назад никто даже не знал о существовании этого клуба
Есть матчи против всяких Бернли и Норвичей, есть важные матчи от которого зависит судьба команды от твоих голов. Но Холанда просто не было.
А если бы это был Месси, вы бы каждый день кричали что у него 0+0 в 4 финалах.