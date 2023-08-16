«Ливерпуль» подпишет опорника «Штутгарта» Эндо за 19 млн евро. Сделка близка к завершению
«Ливерпуль» собирается приобрести опорника «Штутгарта» Ватару Эндо.
По информации The Athletic, сделка по переходу Эндо в «Ливерпуль» близка к завершению. Переговоры со «Штутгартом» находятся в продвинутой стадии.
Ожидается, что в ближайшее время Эндо вылетит в Англию, чтобы завершить трансфер. Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в Германии, «Штутгарт» получит за переход игрока порядка 19 млн евро.
В Бундеслиге-2022/23 Ватару Эндо отметился 5 голами и 4 ассистами в 33 матчах. Подробную статистику японского полузащитника можно изучить здесь.
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Реальность скаузеров:
- непонятный нонейм..
кто то из себя миниБоули корчит?
А если серьезно, полное дно: через года 3-4 он уйдет бесплатно, будет занимать на лавке место какого-нибудь перспективного из академии. Так еще и японец, то есть вообще хз, как с адаптацией будет.