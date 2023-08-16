«Ливерпуль» подпишет опорника «Штутгарта» Эндо за 19 млн евро. Сделка близка к завершению

Теги Штутгарт Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Ватару Эндо Футбол

«Ливерпуль» собирается приобрести опорника «Штутгарта» Ватару Эндо.

По информации The Athletic, сделка по переходу Эндо в «Ливерпуль» близка к завершению. Переговоры со «Штутгартом» находятся в продвинутой стадии.

Ожидается, что в ближайшее время Эндо вылетит в Англию, чтобы завершить трансфер. Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в Германии, «Штутгарт» получит за переход игрока порядка 19 млн евро.

В Бундеслиге-2022/23 Ватару Эндо отметился 5 голами и 4 ассистами в 33 матчах. Подробную статистику японского полузащитника можно изучить здесь.

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31 комментарий

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kacnep
19 млн за год контракта игрока 30 лет из средней команды. Господи
+20
-2
+18
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starikhotabich
Какой кошмар.
+13
0
+13
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Ena Therapy
Боули , твой выход. Завтра Челси предложит 39 и контракт 10+1
+10
-1
+9
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dr. cage
Ожидание скаузеров:
- Белингем
- Тчуамени
- Лльоренте
- Тюрам
- Гравенберх
- Сангаре
- Горецка
- Кайседо
- Лавия
- Райс

Реальность скаузеров:
- непонятный нонейм..
+13
-6
+7
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0mertas626
для глубины состава, видится как самое то..
+6
-2
+4
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eftomolgy
Ответ Борщ со сметанкой
У чела хорошая пресса в Германии, супер работоспособный, как подмена основному опорнику пойдет
Байчетичу? :)
+4
0
+4
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Старик Стариканов
Ливерпуль усиливается как аутсайдер АПЛ,стыд конечно.Боули так унизил Ливерпуль
+3
-1
+2
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Aleksey Yashin
Будет иронично, если проявит себя в течение сезона лучше, чем Кайседо и Лавиа
+4
-2
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cektor
Челси , твой выход
+2
-1
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Борщ со сметанкой
У чела хорошая пресса в Германии, супер работоспособный, как подмена основному опорнику пойдет
+4
-3
+1
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Sergey Kuznetsov
где то писали, что он 6 млн стоит
кто то из себя миниБоули корчит?
+3
-2
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Пепси пеналдувич
На безрыбье и рак рыба.
+1
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rewind
Ответ eftomolgy
Байчетичу? :)
Гакпо))
0
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Stewee
Ответ Старик Стариканов
Ливерпуль усиливается как аутсайдер АПЛ,стыд конечно.Боули так унизил Ливерпуль
Ливерпуль в первую очередь унижают манибольщики из ФСГ.
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eftomolgy
Ответ kacnep
19 млн за год контракта игрока 30 лет из средней команды. Господи
Даже ниже средней. В прошлом сезоне Штутгарт был третьей командой с конца в БЛ
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Becks 84
Ответ kacnep
19 млн за год контракта игрока 30 лет из средней команды. Господи
Такие сейчас реалии и цены....инфляция ))) М да уж...лет 6-8 назад он стоил бы 5 максимум
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Neo
Челси твой выход )))
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Niquitaz
Если это трансфер для глубины, то хорошо. А если это «вот держите опорника и удачи вам в будущем сезоне» то полный аут.
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Александр Высочкин
Ещо один Артур
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rewind
я тоже пьяный бывает на Озоне всякую хрень заказываю ненужную, с утра офигиваю.
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Stewee
Манибол вышел из-под контроля)
А если серьезно, полное дно: через года 3-4 он уйдет бесплатно, будет занимать на лавке место какого-нибудь перспективного из академии. Так еще и японец, то есть вообще хз, как с адаптацией будет.
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Джанлука Нальюка
Надеюсь, это второй опорник в ротацию, а не в основу
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Андрей Andrey
зачем тогда Хендо надо было отпускать? Нового надо наигрывать!! заиграет ещё или нет? что за чехорда....
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eftomolgy
Вот это я понимаю, а то всё Беллингем, Кайседо... размечтались
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Pure
Мысли?
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