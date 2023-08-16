«Динамо» было готово выплатить агентам Захаряна комиссию с 25 млн евро за трансфер в «Сосьедад», но не с 12 млн

«Динамо» и агенты Захаряна расходятся в вопросе выплаты комиссии.

Сегодня стало известно, что переход 20-летнего полузащитника из московского клуба в «Реал Сосьедад» может сорваться.

Известный агент поделился имеющейся у него информацией о разногласиях, возникших между «Динамо» и представителями .

«Многие издания написали, что трансфер Захаряна срывается из-за того, что « » отказывается платить комиссию агентам игрока.

Давайте маленькую просто внесем поправку: была договоренность, что «Динамо» будет платить комиссию из расчета, что сумма трансфера будет в районе 25 миллионов [евро], и только с этой суммы трансфера – 25 миллионов – будет заплачена комиссия.

Сегодня сумма трансфера гораздо меньше. Все слышат цифру в районе 12 миллионов. Соответственно, «Динамо» не хочет платить комиссию с 12 миллионов. Поэтому пока есть загвоздка.

Арсен, скорее всего, матч с ЦСКА проведет в составе «Динамо».

Будем ждать развязки… Кто победит – агенты или клуб? Посмотрим», – представил свое видение ситуации Гурцкая.

Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» под угрозой срыва? Говорят, из-за требований агентов

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