«Динамо» было готово выплатить агентам Захаряна комиссию с 25 млн евро за трансфер в «Сосьедад», но не с 12 млн

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва агенты деньги Тимур Гурцкая Арсен Захарян Это футбол, брат! Футбол

«Динамо» и агенты Захаряна расходятся в вопросе выплаты комиссии.

Сегодня стало известно, что переход 20-летнего полузащитника из московского клуба в «Реал Сосьедад» может сорваться.

Известный агент Тимур Гурцкая поделился имеющейся у него информацией о разногласиях, возникших между «Динамо» и представителями Арсена Захаряна.

«Многие издания написали, что трансфер Захаряна срывается из-за того, что «Динамо» отказывается платить комиссию агентам игрока.

Давайте маленькую просто внесем поправку: была договоренность, что «Динамо» будет платить комиссию из расчета, что сумма трансфера будет в районе 25 миллионов [евро], и только с этой суммы трансфера – 25 миллионов – будет заплачена комиссия.

Сегодня сумма трансфера гораздо меньше. Все слышат цифру в районе 12 миллионов. Соответственно, «Динамо» не хочет платить комиссию с 12 миллионов. Поэтому пока есть загвоздка.

Арсен, скорее всего, матч с ЦСКА проведет в составе «Динамо».

Будем ждать развязки… Кто победит – агенты или клуб? Посмотрим», – представил свое видение ситуации Гурцкая.

Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» под угрозой срыва? Говорят, из-за требований агентов

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55 комментариев

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SaH4r.
какая разница кто победит? Захарян проиграет
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Отец Абду
С таким агентом скоро уедешь в СА...
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T622222
Жадность сгубит и тех, и других, а страдает футболист
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Динамо Захаряна
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forsp
Ответ Отец Абду
С таким агентом скоро уедешь в СА...
Если бы в СА кто-то брал. Там покупают как минимум известных в мире игроков, но не ноунейма
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krasno-siniyman
Ответ T622222
Жадность сгубит и тех, и других, а страдает футболист
Какой же бедный футболист, в кандалах видимо сидит у агента в подвале
Захотел бы перейти, разорвал бы соглашение с Андреевым или жестко поставил бы свои условия
А так пока действия Захаряна напоминают действия типичного российского паспортиста
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ krasno-siniyman
Какой же бедный футболист, в кандалах видимо сидит у агента в подвале Захотел бы перейти, разорвал бы соглашение с Андреевым или жестко поставил бы свои условия А так пока действия Захаряна напоминают действия типичного российского паспортиста
как все просто, взял и разорвал. Футболист и агент имеют договор между собой и чтобы его разорвать, нужно выполнить ряд условия, еще и денюжку заплатить.
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Gustav Forsberg
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Вартан, Гагик и Манас тожэ дэнэг хотят.
только там агент Павел Андреев
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Reggi
Ответ DeltaForce
А футболист что кукла?Он не имеет свою позицию?
Ну имеет он свою позицию. Ну озвучит он, что хочет в Испанию. Дальше-то что? Агент от своих финансовых притязаний откажется? Ага, аж бежит и падает Андреев аппетиты поумерить. Оба клуба всплакнут, обнимутся и попилят сумму комиссионных на двоих, чтобы не препятствовать переходу Арсена? Тоже вряд ли.
По сути, Андреева можно задавить только юридически, если Динамо докажет, что документально договорились о выплате комиссионных при соблюдении определенных условий (сумма трансфера не менее 25 млн.).
Есть ещё вариант, что агент сам пойдёт навстречу клубу и ради своего подопечного согласится на минимум комиссионных, но это, как мне кажется, не про Пашу Андреева. Он скорее из-за лишнего миллиона все таланты в местном болоте похоронит, чем ужмёт свои аппетиты.
Патовая ситуация какая-то...
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Никита Алексеев
Вот и очередной сказочке конец, а кто не заплатил агентам, тот молодец
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Сергей Ефимов
Агенты дожмут Динамо, иначе выше 12 просто никто не даст, а через год он и вовсе уйдет бесплатно.
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KKA
Ответ Отец Абду
С таким агентом скоро уедешь в СА...
Или Советская Армия?))
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Евгений Чистяков
Затрепали агенты парня совсем
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Роман Шаров
С таким агентом и врагов не надо!
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itemme
Ответ SaH4r.
какая разница кто победит? Захарян проиграет
Так если клуб, то в этом контексте Захарян перейдёт. Почему тогда он проиграет? По-моему, очень классный вариант с РС
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adamx
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
У Динамо нет механизмов в этой ситуации. Год контракта остался, Андреев может делать что хочет и прибыль от него никуда не денется, он свое возьмет. Или сейчас Динамо его заплатит или летом они останутся с носом, а Андреев получит комиссию, как с бесплатного агента.
Через год его могут в европу не взять. ОН же не месси, он даже хуже среднего испанского игрока.
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Health
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Вартан, Гагик и Манас тожэ дэнэг хотят.
были бы агенты Вартан, Гагик и Манас (с какого боку он тут) играл бы Арсен за сборную Армении
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sk0208827
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Вартан, Гагик и Манас тожэ дэнэг хотят.
что сказал что в лужу пёрнул
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Pigmalion
Ответ Кирилл Польский
Представляете, что будут думать в Европах? Такая обстановка, все равно готовы пригласить игрока. Казалось бы, что тебе ещё надо? Пешком иди, подписывай контракт. А они ещё и выделываются (беспощадная цензура спортса) . И не важно кто, клуб, агенты, семья, или сам И так по большим праздникам приглашали россиян, бы, покажите остальным, что дороги открыты, на вас всё равно смотрят, но нет. И если здесь всё сорвётся, то подумают: тем более, ну на с этими русскими связываться, лучше биста из Африки какого-нибудь привезти, чем с ними геморрой иметь. В итоге если сейчас из - за агентов не уедет, очень большой вопрос, будет ли кому-то интересен зимой, или через год. Там ведь те же агенты комиссию уже не от Динамо, а от нового клуба могут потребовать. Потрясающее планирование и контроль карьеры. Просто браво👋
Ну напиши им (Динамо/Агентам) "Добрый день, не могли бы забить на 3млн евро, ради чего-то абстрактного?"
Интересно, что ответят
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Водяра
Ответ forsp
Если бы в СА кто-то брал. Там покупают как минимум известных в мире игроков, но не ноунейма
Покупают, только в 3-й дивизион. Ты тоже можешь там играть за 4-5k в месяц если более менее мяч можешь пинять..
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majestic1980
Эти агенты и с 4 миллионов захотели бы комиссию в 3 миллиона
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box2box2
Хотят свою льготную ипотеку впендюрить, вот уроды, у такого позорного недоклубца не должно быть проф. статуса
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Сергей Василинов
Гони агентов не жирно срать им будет 3 млн евро
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Dinamik1
При желании у этого агента можно найти много грешков на том же финансовом фронте и оформить ему путевку в солнечный Магадан
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Pavelaznaurov
Все никак не могут распилить——-агент и чиновники динамо
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