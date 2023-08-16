«Ман Сити» принял предложение по Лапорту от «Аль-Насра» Роналду

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Лапорт Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт будет играть в Саудовской Аравии.

«Горожане» приняли предложение по 29-летнему испанскому защитнику от «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.

Сам Лапорт открыт к переезду в саудовскую Аравию.

Эмерик выступал за «Ман Сити» с 2018 года. За это время он выиграл с клубом 13 трофеев, включая Лигу чемпионов и 5 титулов победителей Премьер-лиги.

В прошлом сезоне футболист провел лишь 12 матчей в АПЛ. Его статистика – здесь.

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60 комментариев

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Classic Cola
Спорц, мы поняли уже что Аль Наср Роналду
+49
-5
+44
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Football poet
Ответ SayCoffet
Лапорт настолько никому не нужен, что даже не достигнув тридцатника, едет в СА? Дожили
Нужен, но никто кроме СА не предложит ему такую з/п
+33
-1
+32
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serginn
Переименовывайте уже Аль-Наср в Аль-Насроналду, чтоб каждый раз не писать.
+34
-3
+31
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Иван Клопов
Ответ Filipp Gorski
Крутая банда у Аль Наср собирается Им бы еще игрока на правый фланг атаки и был бы идеальный состав
Талиска вполне хороший игрок.
+17
-1
+16
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Николай Васильков
Ответ maxwad27
Сколько ещё к Аль Насру будут добавлять "Роналду"?
Терпи казак, ещё долго. "Монако Головина" вон уже 6 год пошёл.
+14
-1
+13
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Алексей Иванов
Арабам еще десять - двадцать качественных игроков купить и их лига будет интереснее ЛаЛиги
+20
-10
+10
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cektor
ээээ, Лангле заберите тоже
+10
-2
+8
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Олег Галеев
Ответ serginn
Переименовывайте уже Аль-Наср в Аль-Насроналду, чтоб каждый раз не писать.
Насралду
+11
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Федя Букин
Ответ Classic Cola
Спорц, мы поняли уже что Аль Наср Роналду
Не знаю, что они парятся с этими Насрами и Хилялями. Сделали бы таблицу ФК Неймар, ФК Роналду итд
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as009595@icloud.com
Вот молодец Роналду, все ржали над ним когда поехал в СА, а он как бы прорубил окно и теперь даже самые топовые футболисты едут туда и уже стал одним из самых популярных чемпионатов
+7
-4
+3
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Акира_1
Арабы красавцы. Осуществляют фантазии любого парня, игравшего в Фифа, когда собираешь состав мечты, только они делают это в реальности.
+4
-1
+3
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maxwad27
Сколько ещё к Аль Насру будут добавлять "Роналду"?
+7
-4
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Arman Ali
Ох уж эти кликбейтные заголовки!
Заголовок читаешь чуть ли не как "Роналду поднасрал МанСити"))
+2
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Артур 01110
👍🏻🔥🔥
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Роман Князефф
Ответ Алексей Иванов
Арабам еще десять - двадцать качественных игроков купить и их лига будет интереснее ЛаЛиги
Ну не ла лиги конеш, а Францию точно переплюнут
+4
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rigobersong
Как же повезло сейчас топ клубам, весь неликвид туда сбагрили за хороший прайс:)
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Maize
Ответ Акира_1
Арабы красавцы. Осуществляют фантазии любого парня, игравшего в Фифа, когда собираешь состав мечты, только они делают это в реальности.
Не думал, что есть люди мечтающие о Лапорте)
+1
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Василий Монксик
Ответ as009595@icloud.com
Одним из самых я сказал, если исключить топ 5 лиг
чушь,там у 4х команд нормальные составы в этой саудовской Аравии,остальные команды это тихий ужас с мертвыми арабами и очень средними легионерами.Чемпионаты Португалии или,Нидерландов на голову сильнее и интереснее .
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IbraMania
Меня раньше как-то бесили вот эти все покупки топовых , не совсем уж старых игроков , клубами из СА , а теперь прям интересно посмотреть , что из этого получится по итогу)
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Геннадий Тимченко
Ответ Arman Markosyan 25
И Верратти хотят
там может получится основной состав на 80% из далеко не самых последних игроков, ранее блиставших в Европе - другое дело: будут ли все выкладываться на поле❓🤔
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Alexander Tryapyshko
Ответ Алексей Иванов
Арабам еще десять - двадцать качественных игроков купить и их лига будет интереснее ЛаЛиги
возродили идеи Суперлиги
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Василий Монксик
Ответ as009595@icloud.com
Вот молодец Роналду, все ржали над ним когда поехал в СА, а он как бы прорубил окно и теперь даже самые топовые футболисты едут туда и уже стал одним из самых популярных чемпионатов
не стал он самым популярным чемпионатом и никогда не станет ,в старте выходит всего 7 легов ,остальные это кривоногие арабы уровня второй Российской лиги.Такой чемпионат никогда не станет Топом.
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Джейме Ланнистер
Ответ <CRISTIANO>
Скоро будет матч звезд: Сборная Саудовской аравии против Сборной мира.
Разве что в сборной мира будет играть Роналдиньо, Это’о и другие звезды 20 летней давности
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Seven2482
а манситя чей?
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Палыч-59
Ответ Arman Ali
Ох уж эти кликбейтные заголовки! Заголовок читаешь чуть ли не как "Роналду поднасрал МанСити"))
подАЛЬнасрал
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