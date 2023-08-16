«Ман Сити» принял предложение по Лапорту от «Аль-Насра» Роналду

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт будет играть в Саудовской Аравии.

«Горожане» приняли предложение по 29-летнему испанскому защитнику от « », за который выступает .

Сам Лапорт открыт к переезду в саудовскую Аравию.

выступал за « » с 2018 года. За это время он выиграл с клубом 13 трофеев, включая Лигу чемпионов и 5 титулов победителей Премьер-лиги.

В прошлом сезоне футболист провел лишь 12 матчей в . Его статистика – здесь.

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