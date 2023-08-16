Мендилибар о «Сити»: «Они потратили 500 млн евро только на вратарей и оборону – разговоры об их потерях смешны. Они жалуются на число матчей, но поэтому нам и платят так много»

Хосе Луис Мендилибар высказался о потерях «Ман Сити» перед Суперкубком УЕФА.

В матче за сыграют « » и « ». Игра пройдет в Афинах.

– Будет ли «Севилье» легче, если у «Сити» не будет де Брюйне, и ?

– Меня смешат разговоры о потерях «Сити». Они потратили больше 500 миллионов евро только на вратарей и защитников. Не думаю, что они жалуются на потери.

Они могут жаловаться на большое количество матчей, но все говорят, что именно поэтому нам так много платят. Кажется, мы должны закрыть уши и сказать «аминь», – сказал главный тренер «Севильи».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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