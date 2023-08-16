Мендилибар о «Сити»: «Они потратили 500 млн евро только на вратарей и оборону – разговоры об их потерях смешны. Они жалуются на число матчей, но поэтому нам и платят так много»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Севилья Ла Лига травмы Суперкубок Европы Хосе Луис Мендилибар Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Бернарду Силва Футбол

Хосе Луис Мендилибар высказался о потерях «Ман Сити» перед Суперкубком УЕФА.

В матче за Суперкубок Европы сыграют «Севилья» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Афинах.

– Будет ли «Севилье» легче, если у «Сити» не будет де Брюйне, Бернарду и Гюндогана?

– Меня смешат разговоры о потерях «Сити». Они потратили больше 500 миллионов евро только на вратарей и защитников. Не думаю, что они жалуются на потери.

Они могут жаловаться на большое количество матчей, но все говорят, что именно поэтому нам так много платят. Кажется, мы должны закрыть уши и сказать «аминь», – сказал главный тренер «Севильи».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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25 комментариев

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Overkiller
Как зарплата влияет на повышенную вероятность получить травму? Если миллион в день платить то и каждый день играть можно легко? Ротация, конечно нужна и снижает нагрузку, но иногда бывает лютая дикость как у арабов. В субботу финал кубка арабского с доп временем, а в понедельник первый тур чемпионата и матчи финалистов даже не переносят. Роналду, получивший небольшую травму в финале на поле не выходит. И зачем тогда бешеные бабки платить если топ-игроки просто физически играть не могут?
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masterwolw
Все верно. Пеп без сомнений гений, но и условия у него соотвествующие уровню его таланта. Пеп как художник со своей мастерской, пишет картины имея все что нужно. Условный менеджер Борнмута такой же художник но мастерская у него на краю города без заморских покровителей и без нужного оборудования. Газзаев в свое время в будке неплохие картины писал и не гавкал особо. Так что тут пеп не прав
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ML26
Ну тут все справедливо сказано. Скромным клубам типо Севильи приходится играть такое же количество матчей, но с гораздо меньшим ресурсом, чем у того же Сити. Набирайте 2 равноценных состава и показывайте шоу, за которое вам платят просто сумасшедшие деньги
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utsh44psmr
Какой у него ник на sports?
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red hikkikomori
Хоть кто-то не ноет
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Ман Сити
Надо мстить этому персонажу за унижение соседского младшего брата
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vzi
Ответ Direct free kick
канделябр ждёт увольнения, вот и распустил свой нечистый язык
У тебя прямо печет от Мендилибара. )
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DolJun
Ответ Иван Иванов
DolJun
что?
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Профессор из Кобхэма
Ответ ML26
Ну тут все справедливо сказано. Скромным клубам типо Севильи приходится играть такое же количество матчей, но с гораздо меньшим ресурсом, чем у того же Сити. Набирайте 2 равноценных состава и показывайте шоу, за которое вам платят просто сумасшедшие деньги
Севилья и близко не играет такое количество матчей, уровень интенсивности ниже, задачи на сезон скромнее.
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#SharkTeam
Тратили в течение долгих лет. Про вратарей говорит, а ведь тот же Эдерсон уже 7 сезон в клубе. И к чему это?
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benjamin92
Ответ ML26
Ну тут все справедливо сказано. Скромным клубам типо Севильи приходится играть такое же количество матчей, но с гораздо меньшим ресурсом, чем у того же Сити. Набирайте 2 равноценных состава и показывайте шоу, за которое вам платят просто сумасшедшие деньги
Ну 1так с Сити и спрос минимум АПЛ, ЛЧ высокие стадии, ну и кубок-другой.
С Севильи спроса никакого. ЛЕ взяли - красавцы и в чемпионате место 5-6 хотя бы
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Иван Иванов
Ответ utsh44psmr
Какой у него ник на sports?
DolJun
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Direct free kick
Ответ utsh44psmr
Какой у него ник на sports?
llolishe он же витян
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Direct free kick
Ответ red hikkikomori
ты один из фаворитов Курпатова? тогда все ясно)
Не перекладывай свою биографию на других
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red hikkikomori
Ответ Direct free kick
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ты один из фаворитов Курпатова? тогда все ясно)
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Direct free kick
Ответ red hikkikomori
Все ещё горит что канделябр деклассировал навесами такого же любителя навесов мавринью?
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red hikkikomori
Ответ Direct free kick
Канделябр без спасительных автогол и Тэйлора это уровень Лэмпарда
Все ещё горит что канделябр деклассировал навесами такого же любителя навесов мавринью?
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Ничего Смешного
Так-то Сити взяли лч, о чём Севилье только мечтать, да и причём здесь 500 и сломанные пз? А здоровье игроков - это нытьё разве? Сколько крестов порвано?
Севилья не может концы с концами свести, а они всё чужие бабки считают.
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Мендилибар - что то из вселенной Гарри Поттера)
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