Мендилибар о «Сити»: «Они потратили 500 млн евро только на вратарей и оборону – разговоры об их потерях смешны. Они жалуются на число матчей, но поэтому нам и платят так много»
Хосе Луис Мендилибар высказался о потерях «Ман Сити» перед Суперкубком УЕФА.
В матче за Суперкубок Европы сыграют «Севилья» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Афинах.
– Будет ли «Севилье» легче, если у «Сити» не будет де Брюйне, Бернарду и Гюндогана?
– Меня смешат разговоры о потерях «Сити». Они потратили больше 500 миллионов евро только на вратарей и защитников. Не думаю, что они жалуются на потери.
Они могут жаловаться на большое количество матчей, но все говорят, что именно поэтому нам так много платят. Кажется, мы должны закрыть уши и сказать «аминь», – сказал главный тренер «Севильи».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
С Севильи спроса никакого. ЛЕ взяли - красавцы и в чемпионате место 5-6 хотя бы
Севилья не может концы с концами свести, а они всё чужие бабки считают.