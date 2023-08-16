Гвардиола о добавленном времени: «Мы уже играем по 110 минут, к Рождеству проведем не 38 матчей, а 43. Правило идет на пользу тем, кто тянет время»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига УЕФА травмы ФИФА Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Тибо Куртуа Кепа Аррисабалага календарь правила Футбол

Пеп Гвардиола выразил недовольство из-за увеличения добавленного времени к матчу.

«Манчестер Сити» ранее проиграл матч за Суперкубок Англии, уступив «Арсеналу» по пенальти. Лондонцы сравняли счет на 101-й минуте.

«Сейчас может показаться, что я говорю это, потому что мы проиграли. Матчи длятся все дольше. Мы уже играем по 110 минут.

Только представьте, что команда, которая тянула и тянула время, вдруг пропустила гол – у нее будет минут 15 для того, чтобы отыграться. Это правило идет на пользу таким командам. Они получают шанс отыграться, хотя на протяжении всего матча тянули время. Это просто не имеет никакого смысла.

Это битва [с ФИФА и УЕФА], в которой нам не выиграть, пока футболисты не скажут: «Мы не играем больше». А так – ничего не поделаешь.

Чтобы игрок был здоров, ему нужно сохранять свежесть. Конечно, футболисты будут играть. Сезон продолжается. Де Брюйне выбыл – придет другой. Куртуа выбыл – «Реал» подписал Кепу.

Мы играем матчи по 110 минут. К Рождеству мы сыграем не 38 матчей, а 43. Вам нужно еще больше игр?

Национальные сборные имеют право играть, но нам нужно найти способ сделать так, чтобы было больше качества, а не количества», – сказал главный тренер «Ман Сити» в эфире Movistar.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

76 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dr. cage
Здорово, что об этом говорит такой большой тренер как Гвардиола..

Мне лично конечно по приколу смотреть некоторые игры по 100 минут, но это уместно на коротких турнирах, по типу ЧМ, ЧЕ, плейофф еврокубоков..

А на дистанции это будет вести к тому, что качество игры будет проседать.. Сами игроки будут изнемождены, будут подсознательно беречься, и все равно получать травмы, ибо с физиологией не поспоришь.. Команды начнут адаптировать тактику из расчёта на 100-110 минут.. Будет больше ватокаты..
А та же ротация, невозможна без снижения зрелищности.. Ты хоть порвись, но невозможно без потери качества заменить таких игроков как Де Брюйне, Модрич, Педри.. И топовые команды зависят от таких игроков больше всех, даже при своих финансовых возможностях иметь два состава хай-класса.. Именно потому Пеп и Анчи часто не меняют своих игроков.. Это неминуемо ведёт к отказу от своих идей, отчего страдают и резалт, и зритель..
Как выход, делать упор на физуху.. Но тогда в футболе не будет команд играющих красиво.. Будет просто по 20 команд в лиге напичканных легкоатлетами, и которые вместо виртуозно игры будут по уикендам кроссфит всему миру показывать..
+54
-8
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Я согласен. Добавление по 10 минут к каждому тайму, и это чушь полная. Смотреть такие матчи, которые растягиваются за 2 часа с лишним, тяжеловато. Особенно если он не очень интересный.
+33
-4
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ AnMe
Лучше наказывать тех, кто время тянет и ограничить время празднования голов и тд, чем добавлять много времени. Тяжело бывает смотреть, если матч убогий.
Сильно ограничивать празднования голов не стоит. Это чистые эмоции как правило, настоящий кайф и одновременно одно из самых эмоциональных зрелищ в футболе.

Я до сих считаю глупостью запрет на то, чтобы игроки не могли срывать футболки с себя. Классно же было.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
korablev
От судей многое зависит. Надо чтобы они не боялись показывать карточки за затяжку времени хоть на 1-й минуте игры.
И ясно дали понять, что готовы поудалять всех подряд, если те намерены не в футбол играть, а время убивать и лишь ждать, чтобы матч окончился.
Народ пришел на футбол - извольте в него играть. Недавние цифры по матчу Хетафе - Барселона: 110 минут по времени, но сам футбол был менее 50% от него. Разве это не безобразие?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мельников Михаил
Это говорит тренер самой богатой команды Европы, только что выигравшей требл. Тренер, который, при этом, почти никогда не использует пять замен. И очень редко меняет игроков до 70-й минуты. Хотя у него игроков на два состава точно.
Пеп гениален. Но зачем же так тупо ныть?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ Профессор из Кобхэма
Эти 7,8,11 минут полное фуфло. Непонятно как они вообще эти минуты добавляют. В АПЛ и так давали поиграть, в основном там 4-5 минут добавляли. А сейчас непонятно сколько и как считают. Это мне напоминает чемпионат Турции, матчи условных Галатасарая с Бешикташем где вечно творится какая-то дичь и играют до 100 минуты. Нелепое правило, если честно.
Вроде, по правилам добавляют минуту за каждый гол и по 30 сек за каждую замену. Что-то такое писали, точную инфу надо поискать.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
раньше играли по 90 минут и не добавлялли почему не вернуться к этому
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Степанов
Ответ & Co1366
Это правило идёт на пользу хорошо физически подготовленных команд.
Первые пол сезона будет идти
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SopTecret
но ведь пока соперники, скажем, лежат на поле и симулируют страдания, футболисты не совершают чумовые рывки и не устают ещё больше, разве нет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Ганненко
Ответ Старик Стариканов
Какой же лицемер,сам то большинство матчей спасал когда добавляли 10 минут
И что ему в знак протеста теперь не атаковать в добавленное время?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Степанов
Ответ войд
Комментарий удален модератором
Каталонские физруки говорят все по делу. У футболиста к концу карьеры живого места от травм нет, потому что они играют на износ.
Ах да, они же миллионеры, пусть не ноют, да?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ Montenegro Serbian
Сильно ограничивать празднования голов не стоит. Это чистые эмоции как правило, настоящий кайф и одновременно одно из самых эмоциональных зрелищ в футболе. Я до сих считаю глупостью запрет на то, чтобы игроки не могли срывать футболки с себя. Классно же было.
Согласен в целом, просто время в меру должно быть на такие моменты. Про футболки тоже не понимаю, может тут логика как раз в затяжке времени и чтобы футболисты не увлекались с этим
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jesus Garsia
Ну уже каждому дураку понятно, что надо вводить чистое игровое время, зачем добавлять время, своими идиотскими нововведениями футбольные чинуши из ФИФА, УЕФА, АПЛ, Ла лиги и прочих организаций сами толкают клубы к Суперлиге, дебилы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
botev
Чувак, включи логику. Если более слабая команда тянет время, то большая продолжительность матча, наоборот, дает сильной команде больше возможностей забить.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cmorblr
Ответ войд
Комментарий удален модератором
Школьники всё о физруках
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алан Гудушаури
умники пишут,что он ноет…..так он не ноет,а говорит как есть……Ливерпуль-Челси первый тайм,за что там столько добавили,клоунада🤦🏾‍♂️Хетафе-Барса,абсолютно такая же история…….
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ dr. cage
Здорово, что об этом говорит такой большой тренер как Гвардиола.. Мне лично конечно по приколу смотреть некоторые игры по 100 минут, но это уместно на коротких турнирах, по типу ЧМ, ЧЕ, плейофф еврокубоков.. А на дистанции это будет вести к тому, что качество игры будет проседать.. Сами игроки будут изнемождены, будут подсознательно беречься, и все равно получать травмы, ибо с физиологией не поспоришь.. Команды начнут адаптировать тактику из расчёта на 100-110 минут.. Будет больше ватокаты.. А та же ротация, невозможна без снижения зрелищности.. Ты хоть порвись, но невозможно без потери качества заменить таких игроков как Де Брюйне, Модрич, Педри.. И топовые команды зависят от таких игроков больше всех, даже при своих финансовых возможностях иметь два состава хай-класса.. Именно потому Пеп и Анчи часто не меняют своих игроков.. Это неминуемо ведёт к отказу от своих идей, отчего страдают и резалт, и зритель.. Как выход, делать упор на физуху.. Но тогда в футболе не будет команд играющих красиво.. Будет просто по 20 команд в лиге напичканных легкоатлетами, и которые вместо виртуозно игры будут по уикендам кроссфит всему миру показывать..
Жирный плюс! Про короткие турниры хорошо подмечено тоже.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rahym Hommadow
Так сливайте Кубки играйте только Апл и Лч в чём проблема 🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dr. cage
Ответ для Yury Sin:

Так из крайности в крайность зачем кидаться?
Футбольные власти годами игнорировали заявления функционеров, президентов и тренеров, что в футболе нет совменных адекватных мер против затяжки.. Среднее игровое время в последние годы в матче 60 минут.. Футбол начал терять аудиторию..

И вместо каких то конструктивных решений, на все что сподобилась футбольная власть - просто на глаз накидывать 8-10 минут.. А ведь не всегда та же замена отбирает минуту времени.. И не всегда судьи наказывают игроков за намеренный действия игроков по задержке времени (отбросы мяча, споры лежки). Так никаких жёлтых не напасешься..

Я уверен, что если бы вы работали другую формулу по добавленному времени, то возмущение было бы меньше..

А то ещё 15 лет назад 4 добавленных было редкостью.. А сейчас если рефери меньше 8 добавил, то он лох для всех..

Как то проскрчили промежуточную ступень и при этом непосредственно на поле ничего менять не стали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
Это правило идёт на пользу хорошо физически подготовленных команд.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ SopTecret
но ведь пока соперники, скажем, лежат на поле и симулируют страдания, футболисты не совершают чумовые рывки и не устают ещё больше, разве нет?
Это не так работает. РВАНЫЙ ритм игры, выматывает сильнее более-менее ровное течение матча, без особых остановок.
Понятно что это не совсем точная аналогия, но ситуация примерно как с машинами: на трассе при более высокой скорости езды, расход бензина МЕНЬШЕ, чем в городе, где скорость ниже и остановок больше, но тем не менее в городе расход будет больше.
Так же и со спортсменами, где физически энергозатратней снова и снова включаться в игру после частых остановок, хотя типа формально меньше энергии тратишь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashafan2
Как раз наоборот: теряется смысл в затяжке времени, ведь потерянное время будет компенсировано. И теперь обороняющимся командам придется обороняться намного дольше, а у атакующих команд будет больше времени на то, чтобы забить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
juven
нужно ввести тайм по 30 минут ,чистого времени и давать жк за затяжку времени и все будет ок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dr. cage
Ответ XavIniesta2008-2015
Я бы не стал приравнивать Анчелотти и Гвардиолу в вопросах ротации. Пеп всегда умел ротировать игроков, даже наиболее важных для команды. За последние несколько сезонов из полевых игроков только Канселу в сезоне 21/22 отыграл больше 3000 минут в чемпионате и то благодаря травме Уокера в середине сезона и выдающейся выносливости, которой восхищался Гвардиола в одном из интервью. Анчелотти прибавил в умении ротировать состав, но всё ещё не на уровне Гвардиолы в этом аспекте
Я не приравниваю.. Просто поставил рядом, как наиболее критикуемых.. Плюс Клопп ту да же.. Моур..

Пепа ещё в пандемийные сезоны ругали, что имея пять замен и полтора состава классных игроков, он не пользовался даже тремя иногда, а играли почти всегда одни и те же..
А часто его ротация выглядит как перекраивание функционала и позиций игрока.. Все эти ложности и инверсии..

И тоже самое у Анчи.. Когда деды Алонсо, Кроос и Модрич у него отыгрывали по 55-60 игр в сезоне.. А Бензема, Бэйл, Роналду играли, даже если накануне травму получал и..
Да и в Баварии было нечто похожее..
В крайние годы ситуация меняется к лучшему, но все же, не так как хотелось бы..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nmnackjbxkasbk
Ответ Caniball
Как решение проблемы - вижу засекание чистого времени, когда мяч в игре. Как в баскетболе, хоккее и так далее. Это приведет к снижению задержки, затяжки и валяния, а также просмотра вар. 30 минут чистого времени и вперед!
увы, матчи станут бесконечными.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий