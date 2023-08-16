Гвардиола о добавленном времени: «Мы уже играем по 110 минут, к Рождеству проведем не 38 матчей, а 43. Правило идет на пользу тем, кто тянет время»
Пеп Гвардиола выразил недовольство из-за увеличения добавленного времени к матчу.
«Манчестер Сити» ранее проиграл матч за Суперкубок Англии, уступив «Арсеналу» по пенальти. Лондонцы сравняли счет на 101-й минуте.
«Сейчас может показаться, что я говорю это, потому что мы проиграли. Матчи длятся все дольше. Мы уже играем по 110 минут.
Только представьте, что команда, которая тянула и тянула время, вдруг пропустила гол – у нее будет минут 15 для того, чтобы отыграться. Это правило идет на пользу таким командам. Они получают шанс отыграться, хотя на протяжении всего матча тянули время. Это просто не имеет никакого смысла.
Это битва [с ФИФА и УЕФА], в которой нам не выиграть, пока футболисты не скажут: «Мы не играем больше». А так – ничего не поделаешь.
Чтобы игрок был здоров, ему нужно сохранять свежесть. Конечно, футболисты будут играть. Сезон продолжается. Де Брюйне выбыл – придет другой. Куртуа выбыл – «Реал» подписал Кепу.
Мы играем матчи по 110 минут. К Рождеству мы сыграем не 38 матчей, а 43. Вам нужно еще больше игр?
Национальные сборные имеют право играть, но нам нужно найти способ сделать так, чтобы было больше качества, а не количества», – сказал главный тренер «Ман Сити» в эфире Movistar.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Мне лично конечно по приколу смотреть некоторые игры по 100 минут, но это уместно на коротких турнирах, по типу ЧМ, ЧЕ, плейофф еврокубоков..
А на дистанции это будет вести к тому, что качество игры будет проседать.. Сами игроки будут изнемождены, будут подсознательно беречься, и все равно получать травмы, ибо с физиологией не поспоришь.. Команды начнут адаптировать тактику из расчёта на 100-110 минут.. Будет больше ватокаты..
А та же ротация, невозможна без снижения зрелищности.. Ты хоть порвись, но невозможно без потери качества заменить таких игроков как Де Брюйне, Модрич, Педри.. И топовые команды зависят от таких игроков больше всех, даже при своих финансовых возможностях иметь два состава хай-класса.. Именно потому Пеп и Анчи часто не меняют своих игроков.. Это неминуемо ведёт к отказу от своих идей, отчего страдают и резалт, и зритель..
Как выход, делать упор на физуху.. Но тогда в футболе не будет команд играющих красиво.. Будет просто по 20 команд в лиге напичканных легкоатлетами, и которые вместо виртуозно игры будут по уикендам кроссфит всему миру показывать..
Я до сих считаю глупостью запрет на то, чтобы игроки не могли срывать футболки с себя. Классно же было.
И ясно дали понять, что готовы поудалять всех подряд, если те намерены не в футбол играть, а время убивать и лишь ждать, чтобы матч окончился.
Народ пришел на футбол - извольте в него играть. Недавние цифры по матчу Хетафе - Барселона: 110 минут по времени, но сам футбол был менее 50% от него. Разве это не безобразие?
Пеп гениален. Но зачем же так тупо ныть?
Ах да, они же миллионеры, пусть не ноют, да?
Так из крайности в крайность зачем кидаться?
Футбольные власти годами игнорировали заявления функционеров, президентов и тренеров, что в футболе нет совменных адекватных мер против затяжки.. Среднее игровое время в последние годы в матче 60 минут.. Футбол начал терять аудиторию..
И вместо каких то конструктивных решений, на все что сподобилась футбольная власть - просто на глаз накидывать 8-10 минут.. А ведь не всегда та же замена отбирает минуту времени.. И не всегда судьи наказывают игроков за намеренный действия игроков по задержке времени (отбросы мяча, споры лежки). Так никаких жёлтых не напасешься..
Я уверен, что если бы вы работали другую формулу по добавленному времени, то возмущение было бы меньше..
А то ещё 15 лет назад 4 добавленных было редкостью.. А сейчас если рефери меньше 8 добавил, то он лох для всех..
Как то проскрчили промежуточную ступень и при этом непосредственно на поле ничего менять не стали.
Понятно что это не совсем точная аналогия, но ситуация примерно как с машинами: на трассе при более высокой скорости езды, расход бензина МЕНЬШЕ, чем в городе, где скорость ниже и остановок больше, но тем не менее в городе расход будет больше.
Так же и со спортсменами, где физически энергозатратней снова и снова включаться в игру после частых остановок, хотя типа формально меньше энергии тратишь.
Пепа ещё в пандемийные сезоны ругали, что имея пять замен и полтора состава классных игроков, он не пользовался даже тремя иногда, а играли почти всегда одни и те же..
А часто его ротация выглядит как перекраивание функционала и позиций игрока.. Все эти ложности и инверсии..
И тоже самое у Анчи.. Когда деды Алонсо, Кроос и Модрич у него отыгрывали по 55-60 игр в сезоне.. А Бензема, Бэйл, Роналду играли, даже если накануне травму получал и..
Да и в Баварии было нечто похожее..
В крайние годы ситуация меняется к лучшему, но все же, не так как хотелось бы..