Гвардиола о добавленном времени: «Мы уже играем по 110 минут, к Рождеству проведем не 38 матчей, а 43. Правило идет на пользу тем, кто тянет время»

Пеп Гвардиола выразил недовольство из-за увеличения добавленного времени к матчу.

« » ранее проиграл матч за Суперкубок Англии, уступив «Арсеналу» по пенальти. Лондонцы сравняли счет на 101-й минуте.

«Сейчас может показаться, что я говорю это, потому что мы проиграли. Матчи длятся все дольше. Мы уже играем по 110 минут.

Только представьте, что команда, которая тянула и тянула время, вдруг пропустила гол – у нее будет минут 15 для того, чтобы отыграться. Это правило идет на пользу таким командам. Они получают шанс отыграться, хотя на протяжении всего матча тянули время. Это просто не имеет никакого смысла.

Это битва [с и ], в которой нам не выиграть, пока футболисты не скажут: «Мы не играем больше». А так – ничего не поделаешь.

Чтобы игрок был здоров, ему нужно сохранять свежесть. Конечно, футболисты будут играть. Сезон продолжается. Де Брюйне выбыл – придет другой. Куртуа выбыл – « » подписал .

Мы играем матчи по 110 минут. К Рождеству мы сыграем не 38 матчей, а 43. Вам нужно еще больше игр?

Национальные сборные имеют право играть, но нам нужно найти способ сделать так, чтобы было больше качества, а не количества», – сказал главный тренер «Ман Сити» в эфире Movistar.

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