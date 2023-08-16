«Динамо»: «Захарян вернулся к тренировкам. Условия трансфера с «Сосьедадом» полностью согласованы, развитие ситуации зависит от действий других сторон»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Дмитрий Симонов Арсен Захарян Футбол

В «Динамо» подтвердили задержку трансфера Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее стало известно, что в переговорах Захаряна и «Сосьедада» возникли проблемы, хавбек «Динамо» не вылетел в Испанию на медосмотр.

«Да, действительно, Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА.

У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе.

При этом отметим, что условия трансфера между «Динамо» и испанским «Реал Сосьедад» полностью согласованы.

Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», – сказал руководитель медиаслужбы московского «Динамо» Дмитрий Симонов.

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49 комментариев

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Артём Амирджанян
Если не уйдёт, то это будет фиаско
+29
-6
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Отец Абду
Ответ Mihail0910
Легенда Сосьедада😂
Не только Сосьедада:)

Но и ПСВ, Страсбург, Аякс, Удинезе, Фейеноорд, Челси...
+29
-8
+21
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bellyashe
публикуйте тогда уж и слова старшего брата Арсена о том, что личный контракт давно согласован. стороны кивают друг на друга, предчувствия плохие, честно говоря.
+11
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Mihail0910
Легенда Сосьедада😂
+14
-8
+6
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Machine Head
Ответ Очки Дани Алвеса
Марцел, перелогиньтесь, пожалуйста
Йа, йа. Будем играт в мой фьютбол. Йа немножко говорить по-испански . Сказать оставьте Арсена в покое.
+4
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T622222
Везде поиграл вообщем за это Лето
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-3
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Денис Дьяконов
заголовок смешной до невозможности
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Камил Мамедов
Ответ Отец Абду
Не только Сосьедада:) Но и ПСВ, Страсбург, Аякс, Удинезе, Фейеноорд, Челси...
Лацио
+1
0
+1
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Yan Sadkovskiy
В «Динамо» подтвердили задержку. Скоро разродится еще одной новостью
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Արթ Արթ
Ответ Артём Амирджанян
Если не уйдёт, то это будет фиаско
Захаряну будет тяжело
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Очки Дани Алвеса
Ответ Machine Head
Арсен оставайся . Состав сейчас соберется приличный , пошумим не по-детски ! Будет вариант без нервотрепки -уедешь.
Марцел, перелогиньтесь, пожалуйста
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Артём Амирджанян
Ответ Алексей Ненахов
Нет повести , печальнее на свете …
Чем повесть о Захаряне и Европе
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Владимир Баранов
Задолбали, сколько можно одно и тоже, птдпишите , а потом уже и публикуйте, или вам уже писать нечего, все смеются над вами.
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encaro_one
Ответ Артём Саяпин
Предполагаю проблема с платежом)
Тогда бы написали, что и с игроком все условия согласованы
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Геннадий Туник
Это что же за "другие стороны"? Аналоги "тамбовских группировок"?
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verhowen
В игре с ЦСКА, Захарян очень пригодится. Всё таки Захарян, системообразующий игрок Динамо. Удачи и здоровья Арсену!
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blаncо
Захарян уже сменил в Европе больше клубов, чем некоторые за всю карьеру.
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Артём Саяпин
Предполагаю проблема с платежом)
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bellyashe
Ответ encaro_one
И где почитать слова брата Забрата
https://t.me/pgorodnitskiy/12403
в комментариях он же подтвердил, что сообщение его
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Anton Nikonorov
где агентские? каналья, 1000 чертей;)
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Магомед Саид Амирханов
Агенты, агенты и ещё раз агенты!!!
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Турку Финляндия*
Думаю трансфер состоится у него контракт заканчивается его надо продавать пока можно получить деньги
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Турку Финляндия*
Из-за агентов останется в Динамо)
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Viktor Martunov
Ответ Machine Head
Арсен оставайся . Состав сейчас соберется приличный , пошумим не по-детски ! Будет вариант без нервотрепки -уедешь.
Привет! вот действительно пороть горячку лишь бы куда, раньше в армию на 2-3 года брали, а тут сразу на пять лет, как срок в местах не столь отдалëнных.
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Сергей48
Да, парень настроился! Всё согласовано?!Но какие то другие стороны, могут помешать? Какие же это действия могут быть?
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