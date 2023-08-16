«Динамо»: «Захарян вернулся к тренировкам. Условия трансфера с «Сосьедадом» полностью согласованы, развитие ситуации зависит от действий других сторон»

В «Динамо» подтвердили задержку трансфера Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее стало известно, что в переговорах Захаряна и «Сосьедада» возникли проблемы, хавбек «Динамо» не вылетел в Испанию на медосмотр.

«Да, действительно, сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА.

У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе.

При этом отметим, что условия трансфера между « » и испанским « » полностью согласованы.

Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», – сказал руководитель медиаслужбы московского «Динамо» .

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