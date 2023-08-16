Дисквалификация Федотова от ИИХФ не распространяется на НХЛ. Дэйли подтвердил
Дисквалификация Ивана Федотова от ИИХФ не распространяется на НХЛ.
Вице-комиссионер лиги Билл Дэйли подтвердил это, как передает ESPN.
Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Таким образом, решение ИИХФ не препятствует россиянину выступать за «Филадельфию» или другой клуб из ее системы в соответствии с признаваемым НХЛ контрактом.
Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока
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