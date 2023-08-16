Дисквалификация Федотова от ИИХФ не распространяется на НХЛ. Дэйли подтвердил

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Билл Дэйли НХЛ АХЛ КХЛ Лихай Вэлли Иван Федотов Хоккей

Дисквалификация Ивана Федотова от ИИХФ не распространяется на НХЛ.

Вице-комиссионер лиги Билл Дэйли подтвердил это, как передает ESPN.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Таким образом, решение ИИХФ не препятствует россиянину выступать за «Филадельфию» или другой клуб из ее системы в соответствии с признаваемым НХЛ контрактом. 

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FinishedBreakfast
Интересно, что из всех клубов КХЛ именно для ЦСКА звание чемпиона России наиболее важно. Его можно получить именно потому, что ФХР (член ИИХФ) даёт право КХЛ проводить турнир на звание чемпиона страны. Получив независимость от ФХР и ИИХФ лига потеряет этот статус. Что выберут ветераны ЦСКА? Федотова и независимость или отказ от звания "чемпионы России?"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Вот прямо лакмус, если Федотов уедет, тогда еще можно думать что это был его выбор подписаться с ЦСКА. А если остается, то ну уж слишком очевидно что ему доходчиво объяснили, что рыпаться не надо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Самое интересное - что же сейчас выберет Федотов - ехать таки за океан, или продолжать бороться за справедливость в любимой цске?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mephi027
Забавно. Подойдет картинка с трололо рожицей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий