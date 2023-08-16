Дисквалификация Федотова от ИИХФ не распространяется на НХЛ. Дэйли подтвердил

Дисквалификация Ивана Федотова от ИИХФ не распространяется на НХЛ.

Вице-комиссионер лиги подтвердил это, как передает ESPN.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Таким образом, решение не препятствует россиянину выступать за «Филадельфию» или другой клуб из ее системы в соответствии с признаваемым НХЛ контрактом.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока