«ПСЖ» отдал Саншеша в аренду «Роме» с выкупом за 15 млн евро
Ренату Саншеш перешел в «Рому» из «ПСЖ».
«Рома» арендовала 25-летнего португальского хавбека у «ПСЖ» с обязательством выкупа при соблюдении оговоренных условий.
Ранее стало известно, что римляне арендуют игрока парижан и сборной Португалии с выкупом за 15 млн евро. Пункт будет активирован после того, как Ренату проведет определенное количество матчей.
В прошлом сезоне Саншеш забил 2 гола в 23 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: asroma.com
Сегодня еще один игрок «ПСЖ», Ленадро Паредес, перешел в «Рому» – за 4,5 млн евро.
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Я смотрю ПСЖ весь свой неликвид в Рому спихивает.