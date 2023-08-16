«ПСЖ» отдал Саншеша в аренду «Роме» с выкупом за 15 млн евро

Ренату Саншеш перешел в «Рому» из «ПСЖ».

« » арендовала 25-летнего португальского хавбека у « » с обязательством выкупа при соблюдении оговоренных условий.

Ранее стало известно, что римляне арендуют игрока парижан и сборной с выкупом за 15 млн евро. Пункт будет активирован после того, как проведет определенное количество матчей.

В прошлом сезоне Саншеш забил 2 гола в 23 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: asroma.com

Сегодня еще один игрок «ПСЖ», Ленадро Паредес, перешел в «Рому» – за 4,5 млн евро.

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