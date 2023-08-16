«ПСЖ» отдал Саншеша в аренду «Роме» с выкупом за 15 млн евро

Теги ПСЖ Рома Сборная Португалии по футболу лига 1 Франция серия А Италия трансферы Ренату Саншеш Футбол

Ренату Саншеш перешел в «Рому» из «ПСЖ».

«Рома» арендовала 25-летнего португальского хавбека у «ПСЖ» с обязательством выкупа при соблюдении оговоренных условий.

Ранее стало известно, что римляне арендуют игрока парижан и сборной Португалии с выкупом за 15 млн евро. Пункт будет активирован после того, как Ренату проведет определенное количество матчей.

В прошлом сезоне Саншеш забил 2 гола в 23 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: asroma.com

Сегодня еще один игрок «ПСЖ», Ленадро Паредес, перешел в «Рому» – за 4,5 млн евро.

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51 комментарий

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Tun
Если Моур не идет в ПСЖ, то ПСЖ идет к нему)
+54
-1
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whereissuso
Автор книги "Как раз в пару лет побегать на ЧМ/евро и обеспечить свою карьеру"
+36
-5
+31
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Золото Винтаж
Ответ whereissuso
Автор книги "Как раз в пару лет побегать на ЧМ/евро и обеспечить свою карьеру"
Он вообще-то за Лиль прилично отыграл 2.5 сезона правда)
+20
-1
+19
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St.7
Посмотрим,Санчес может заиграть.У Моуриньо неплохая команда получается!
+14
-3
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Василий Монксик
Ответ Тухель
Ну понятно что денег нет и приходятся всякий шлак собирать, а там как повезет. Условный Дибала хоть какие то признаки жизни подавал, а Вейналдум, как из Ливерпуля ушел можно сказать карьеру закончил, только зарплату получает. Это не топ игроки, это не песпективные игроки, не игроки в хорошей форме это сбитые летчики и тут не угадаешь хорошие это трансферы или нет.
Рома не Топ клуб на данный момент они не имеют возможности подписывать топ игроков ,тех которые понравятся миллионов за 40)
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Ихарь Окенфэйлов
Сбитый жозик усиливается капитально. Похоже готов сражаться за что то серьёзнее, чем 6 место. Неужели за 5-е? :))
+9
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Алексей Гусев
вот уровень Ромы для него супер...околотоп.
+4
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Eziiko
Ответ Badmotorfinger
с одним Белотти на острие атаки. Абрахам ведь сломался.
Ага ещё и дырка Патрисиу на воротах,прям отличная команда
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Антон Фалафель
Шаншеш, вечно молодой, вечно талантливый
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SaH4r.
Рамосу нужно в Рому, напоследок старина может зажечь
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Denis Kolyada
трехногий полузащитник ко двору🤗
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abdulakushev@yandex.ru
За 4,5 млн закрыли две ключевые позиции. Гениально.
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Б81
Хищник может зажжечь!
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Badmotorfinger
Ответ St.7
Посмотрим,Санчес может заиграть.У Моуриньо неплохая команда получается!
с одним Белотти на острие атаки. Абрахам ведь сломался.
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Андер Эррера
Ответ LorenzoInsigne
И без замены Ибаньесу ещё кроме Абрахама
Ндика перешёл же
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che kaif
Че по ффп эксперды. Проходит ПСЖ?
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Marcus-light
Ответ whereissuso
Автор книги "Как раз в пару лет побегать на ЧМ/евро и обеспечить свою карьеру"
После он был хорош в Лилле
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Alex Legend
Ответ whereissuso
Автор книги "Как раз в пару лет побегать на ЧМ/евро и обеспечить свою карьеру"
В Лилле хорош был, поэтому в ПСЖ и позвали
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liverpool and barcelona fan
непонятный игрок в стиле Клозе и Подольского. За сборную рвут, за клуб не хотят.
Я смотрю ПСЖ весь свой неликвид в Рому спихивает.
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Elkorazon01
Ушел на повышение
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Роман Ковачевич
Что то вообще никому он не подходит, ни псж, ни Баварии, ему давно надо было в средний клуб, он хороший игрок, но только для среднего клуба. Как Эвертон, Вест Хэм, Рома, Барса.
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TiNO
Тиаго Пинту, моё почтение. Довольно неплохое очередное трансферное окно. После провалища имени Мончи его работа - просто золото.
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Тухель
Ответ Василий Монксик
Рома не Топ клуб на данный момент они не имеют возможности подписывать топ игроков ,тех которые понравятся миллионов за 40)
Да я больше не про Рому, а про кучу комментариев на этой ветке, что это хорошие трансферы. Это неизвестно. Трансфер Онана в МЮ это хороший трансфер. Парень по любому будет полезен. Кейна в Баварию или Левандовски в Барселону, там есть уверенность что игроки определенный уровень будут держать, а эти трансферы могут и заиграть, а могут и полностью провалиться.
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songbilong
Ответ Алексей Гусев
в 25 уже чемпион европы вроде был, не суть...
нет, именно в 28 стал чемпионом Европы, Хави 1980 года, если не ошибаюсь
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songbilong
очень хочется чтобы он заиграл как топ, помнится Хави тоже после 28 начал блистать
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