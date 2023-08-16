38-летний Касорла перешел в «Овьедо» из Сегунды после трех сезонов в Катаре. Он попросил себе минимальную зарплату, 10% от продаж футболок пойдут на академию

Теги премьер-лига Англия Вильярреал Санти Касорла Ла Лига Арсенал возможные трансферы высшая лига Катар Аль-Садд Д2 Испания Реал Овьедо Футбол

Санти Касорла перешел в «Овьедо» из второго испанского дивизиона.

Касорла подписал с «Овьедо», воспитанником которого является, соглашение до конца сезона. Экс-полузащитник «Арсенала» и «Вильярреала» перешел в клуб из Сегунды на правах свободного агента по истечении контракта с катарским «Аль-Саддом».

Сообщается, что Касорла попросил назначить себе минимальную установленную для игроков Сегунды зарплату. Кроме того, клубу будут принадлежать все имиджевые права 38-летнего хавбека, при этом 10% дохода от продажи футболок с его фамилией будет направлено на развитие клубной академии.

Со статистикой Санти Касорлы можно ознакомиться здесь.

Фото: realoviedo.es

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18 комментариев

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Владимир Самсонов
Хочет стать более легендарным, чем Онопко
+24
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magentrumen
красавец
+21
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Матвей Пятницын
Ответ savik-A.M.
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Мало того, что написал какой-то бред. Так ещё и посчитал неправильно
+17
-2
+15
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n1k006
Очень круто. Уважение!
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Акматов Мейман
Касорла гениальный игрок, недооценен к сожалению...
+3
-2
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teddy10
Пиковый Касорла был совершенным игроком в своём амплуа. Как в Вильяреале, так и позже в Арсенале. Игровое мышление и техника на высочайшем уровне
+1
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+1
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footballs_life
Хмм владелец овьедо при бабках , при очень больших .. зачем такие жертвы ))?? Взял бы норм зп
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denis_wtf
Овьедо Онопко
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-1
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Ничего Смешного
Оооо Санти Касооорла
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Сергей К
Ответ Матвей Пятницын
Мало того, что написал какой-то бред. Так ещё и посчитал неправильно
Несмотря на бред, посчитал он правильно...)
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Сергей К
Ответ Ja BRITER
20 по 30 - это 600, а не 60. и у Санти полно персофанов, не говоря о фантах самого Овьедо
10℅ от 600 сколько будет?
Ну а так да. Конечно, будет продано намного более, чем 20 футболок!
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savik-A.M.
Ответ Ja BRITER
20 по 30 - это 600, а не 60. и у Санти полно персофанов, не говоря о фантах самого Овьедо
10 % , читай внимательно
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