38-летний Касорла перешел в «Овьедо» из Сегунды после трех сезонов в Катаре. Он попросил себе минимальную зарплату, 10% от продаж футболок пойдут на академию

Санти Касорла перешел в «Овьедо» из второго испанского дивизиона.

Касорла подписал с «Овьедо», воспитанником которого является, соглашение до конца сезона. Экс-полузащитник «Арсенала» и « » перешел в клуб из Сегунды на правах свободного агента по истечении контракта с катарским « ».

Сообщается, что Касорла попросил назначить себе минимальную установленную для игроков зарплату. Кроме того, клубу будут принадлежать все имиджевые права 38-летнего хавбека, при этом 10% дохода от продажи футболок с его фамилией будет направлено на развитие клубной академии.

Со статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: realoviedo.es

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