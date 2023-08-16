38-летний Касорла перешел в «Овьедо» из Сегунды после трех сезонов в Катаре. Он попросил себе минимальную зарплату, 10% от продаж футболок пойдут на академию
Санти Касорла перешел в «Овьедо» из второго испанского дивизиона.
Касорла подписал с «Овьедо», воспитанником которого является, соглашение до конца сезона. Экс-полузащитник «Арсенала» и «Вильярреала» перешел в клуб из Сегунды на правах свободного агента по истечении контракта с катарским «Аль-Саддом».
Сообщается, что Касорла попросил назначить себе минимальную установленную для игроков Сегунды зарплату. Кроме того, клубу будут принадлежать все имиджевые права 38-летнего хавбека, при этом 10% дохода от продажи футболок с его фамилией будет направлено на развитие клубной академии.
Со статистикой Санти Касорлы можно ознакомиться здесь.
Фото: realoviedo.es
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Ну а так да. Конечно, будет продано намного более, чем 20 футболок!