УЕФА хочет проводить Суперкубок Европы в формате Финала четырех со следующего года

УЕФА может изменить формат Суперкубка Европы.

По данным Calcio e Finanza, со следующего года турнир могут проводить в формате Финала четырех.

Однако пока нет ясности по этому вопросу, как и критериев для тех, кто будет участвовать в Суперкубке.

Напомним, в нынешнем формате в одном матче разыгрывают победители Лиги чемпионов и .

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