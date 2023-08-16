УЕФА хочет проводить Суперкубок Европы в формате Финала четырех со следующего года

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УЕФА может изменить формат Суперкубка Европы.

По данным Calcio e Finanza, со следующего года турнир могут проводить в формате Финала четырех.

Однако пока нет ясности по этому вопросу, как и критериев для тех, кто будет участвовать в Суперкубке.

Напомним, в нынешнем формате Суперкубок Европы в одном матче разыгрывают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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30 комментариев

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Инженер Управляющий
победители ЛЧ, ЛЕ, ЛК и действующий обладатель СК
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ten Hag
Ну да, матчей же как раз мало в сезоне, будут не лишними)
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blаncо
Больше турниров и игр → больше нагрузок и перегрузок → больше травм → больше срочных, экстренных, любых трансферов → больше финансовых потоков и движения капитала → больше откатов, процентов, комиссий и всяческого отмыва денежных средств для мафиозников УЕФА
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Super Bock
Финал четырех мало, нужно с 1/32 начинать.
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Groznyi2024
Ответ Инженер Управляющий
победители ЛЧ, ЛЕ, ЛК и действующий обладатель СК
победители ЛЧ, ЛЕ, ЛК и Аль... :)
+6
-2
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Damien King
Победитель ЛЧ, победитель ЛЕ, победитель ЛК и чемпион Саудовской Аравии
+7
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Oleg Olegov
Победители ЛЧ, ЛЕ, ЛК и ФНЛ
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Инженер Управляющий
Ответ Козявки Терри
лучше уж финалист ЛЧ чем обладатель СК.
почему?
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Михо
Здесь все против, а я бы посмотрел такой формат) понятно что нагрузка возрастает, но для обычных любителей футбола это же праздник. Примером думаю послужил Суперкубок Испании, который уже два года проводится в таком формате
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Новый тренер ФК Спартак
может может
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blаncо
Комментарий удален пользователем
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Миша Циприс
Ответ Инженер Управляющий
победители ЛЧ, ЛЕ, ЛК и действующий обладатель СК
А как же победитель кубока Пари Матч?
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Козявки Терри
Ответ Инженер Управляющий
почему?
условный победитель ЛЕ 2022-2023г может так выиграть суперкубки каждый год аж до 2030 например.
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Direct free kick
Ответ Инженер Управляющий
победители ЛЧ, ЛЕ, ЛК и действующий обладатель СК
Или финалист ЛЧ тогда
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Александр Чидакин
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
каким боком Саудовскую Аравию приткнуть к Европе? глобус на АлиЭкспрессе покупали?
За бабки можно
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WhatZ
Ответ Козявки Терри
условный победитель ЛЕ 2022-2023г может так выиграть суперкубки каждый год аж до 2030 например.
и что здесь плохого?
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Инженер Управляющий
Ответ Козявки Терри
условный победитель ЛЕ 2022-2023г может так выиграть суперкубки каждый год аж до 2030 например.
ну раз побеждает, значит достоин
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Инженер Управляющий
Ответ Миша Циприс
А как же победитель кубока Пари Матч?
победитель кубка Гампера)
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Filipp Gorski
Ответ Инженер Управляющий
победители ЛЧ, ЛЕ, ЛК и действующий обладатель СК
А если победитель ЛЧ выиграл и СК? Думаю в этом случае финалист ЛЧ должен еще сыграть
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Зизуха
Ответ Инженер Управляющий
победители ЛЧ, ЛЕ, ЛК и действующий обладатель СК
победители лч, ле, лк и чемпион ФНЛ
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Aram Avanesian
Ответ blаncо
Комментарий удален пользователем
И меньше игр высокого качества, за то минут 120 будем смотреть, и не дай Бог еще доп время будет
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