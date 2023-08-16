УЕФА хочет проводить Суперкубок Европы в формате Финала четырех со следующего года
УЕФА может изменить формат Суперкубка Европы.
По данным Calcio e Finanza, со следующего года турнир могут проводить в формате Финала четырех.
Однако пока нет ясности по этому вопросу, как и критериев для тех, кто будет участвовать в Суперкубке.
Напомним, в нынешнем формате Суперкубок Европы в одном матче разыгрывают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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