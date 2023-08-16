Деку стал спортивным директором «Барселоны». Он будет отвечать за философию и формирование команды

Спортивным директором «Барселоны» стал Деку.

45-летний экс-футболист каталонцев и сборной Португалии заключил с сине-гранатовыми контракт на три года.

Деку сменил в этой должности , который будет освобожден от своих обязанностей 2 сентября, после закрытия летнего трансферного окна. До этого времени они будут работать вместе.

«Деку будет отвечать за определение спортивной философии «Барселоны», формирование команды вместе с тренером, а также возглавит футбольную секцию клуба», – сказано в заявлении «Барсы».

Деку выступал за каталонцев с 2004 по 2008 год. Он выиграл с клубом 5 трофеев – Лигу чемпионов, а также по 2 раза чемпионат и Суперкубок Испании. После завершения карьеры Деку работал футбольным агентом.

Фото: fcbarcelona.com

Деку попал в агентский бизнес благодаря Мендешу, но ведет дела по-другому. Заботится об игроках и жертвует комиссионными ради их развития

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