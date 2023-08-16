Деку стал спортивным директором «Барселоны». Он будет отвечать за философию и формирование команды

Теги Сборная Португалии по футболу Барселона Деку Ла Лига трансферы Матеу Алемани Футбол

Спортивным директором «Барселоны» стал Деку.

45-летний экс-футболист каталонцев и сборной Португалии заключил с сине-гранатовыми контракт на три года.

Деку сменил в этой должности Матеу Алемани, который будет освобожден от своих обязанностей 2 сентября, после закрытия летнего трансферного окна. До этого времени они будут работать вместе.

«Деку будет отвечать за определение спортивной философии «Барселоны», формирование команды вместе с тренером, а также возглавит футбольную секцию клуба», – сказано в заявлении «Барсы».

Деку выступал за каталонцев с 2004 по 2008 год. Он выиграл с клубом 5 трофеев – Лигу чемпионов, а также по 2 раза чемпионат и Суперкубок Испании. После завершения карьеры Деку работал футбольным агентом.

Фото: fcbarcelona.com

Деку попал в агентский бизнес благодаря Мендешу, но ведет дела по-другому. Заботится об игроках и жертвует комиссионными ради их развития

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57 комментариев

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Николай Корягин
Ждем клиентов его «бывшего» агентства в Барсе?
+47
-3
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КобеКириленко
Деку-знаменитый философ,представитель рычагисткой школы. Автор знаменитой цитаты «Если долго смотреть на судью,можно получить пенальти»
+42
-8
+34
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TravenS
Ответ Верховный Лорд
Посмотрим, когда он впервые заноет в новой должности
Судя по истории твоих комментариев, ноешь здесь ты
+19
-3
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Вечно в бане
Философия формирования состава нынешней Барселоны:

1. У вас есть игрок за N десятков миллионов долларов? Мы готовы взять его бесплатно.
2. Что значит «идите в задницу»? Хорошо, давайте мы его в аренду на пару лет, а потом заплатим( но это не точно).
3. Ах, все-таки в задницу? Ну и ладно, у нас Абде есть.
4. Мы тут игрока подписали свободным агентом год назад, не знаем сами зачем, может возьмёте миллионов за тридцать?
5. Ладно, в задницу, так в задницу.
+15
-2
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& Co1366
Матеу Алемани так хорошо поработал в Барсе! Огромное ему спасибо 🚩
+13
-1
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Cruel Snake
Философию рычага?
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Raul14
заслужил, ведь он подписал Гюлера 😂😂
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MstAndreev
Деку о философии: "Я узнал что у меня даже больше, чем семья!"
+3
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SergeyRussia
Каких только не бывает должностей ))
+3
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Роберт Дауни-средний
Ответ XavIniesta2008-2015
Напомните, какие у него клиенты были ?
йордан осорио, за Зенит пылил, бгг
+2
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kaka10
Ответ Cruel Snake
Философию рычага?
Деку выглядит так будто бомжа подобрали, отмыли, побрили и одели костюм
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Dinar Ibragimov
Через годик пол команды будет состоять из португальцев. Помимо Деку надо учитывать то, какой год подряд Мендеш пытается пропихнуть своих клиентов в клуб. Раньше играли Семеду и Тринкау, потом активно продвигали Невеша, сейчас вдруг Фелиш стал лютым фанатом Барсы. За Бернарду и Канселу готовы отвалить сумасшедшие бабки, несмотря на положение клуба. Игроки кончено топовые, но мне кажется причина почему рассматривают только их, далеко не в том что они единственные адекватные варианты на свои позиции во всём мире.
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Alek88
Ответ Barsa! bolshe chem klub
2-го сентября... а пока поработают вдвоём
уходит из Барсы? или смена должности?
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Vir_Cotto
А до этого никакой "философии" в Барсе не было, получается?
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stomatologbeatles
На рычаги будет давить
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NERS_SOCHI1987
не вызывает доверия
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Сикарио
Ответ КобеКириленко
Деку-знаменитый философ,представитель рычагисткой школы. Автор знаменитой цитаты «Если долго смотреть на судью,можно получить пенальти»
да и ныряльщик был неплохой, как и член хоровода вокруг судьи имени Хаве
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XavIniesta2008-2015
Ответ Николай Корягин
Ждем клиентов его «бывшего» агентства в Барсе?
Напомните, какие у него клиенты были ?
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Плакса Джон ушел налево
Ответ КобеКириленко
Деку-знаменитый философ,представитель рычагисткой школы. Автор знаменитой цитаты «Если долго смотреть на судью,можно получить пенальти»
Есть реджиста, а в Барсе рычагиста
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Alex Legend
Назад в долговую яму значит
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Vladimir Berezin
Удачи Матеу Алемани, спасибо за качетсвунную работу)
Ну а Деку, добро пожаловать и надеемся на не менее хорошую и сильную деятельность;)
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alexis2020
Поможет Барсе подписать Бернарду?
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Pucheslav
Ответ Barsa! bolshe chem klub
в Астон Виллу уходит. Сам по себе Алемани очень крутой чувак. Он работал в Мальорке, Валенсии. При том, Валенсию из дна таблицы поднял в лидирующие команды. Очень трудолюбивый товарищ. а сейчас идёт в Астон Виллу к Унай Эмери... как-то так... кстати трансфер Это,о из Мальорки в Барсу, его заслуга
Астон Вилла уже Мончи взяла на это место
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Игровой Канал Артёма
то есть Алемани уходит?
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Иван Иванов
Деку, убеди барселонцев ЗАБЫТЬ про стиль Гвардиолы, про тотальный футбол с тики-такой!!! В этот футбол могли играть ТОЛЬКО Хави, Иньеста, Месси и Бускетс. Других таких НЕ БУДЕТ!!! Барселона стала заложником этого стиля, поэтому они ничего не выигрывают. Заставь их забыть этот стиль и начать уже нормально играть в футбол!!!
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