Деку стал спортивным директором «Барселоны». Он будет отвечать за философию и формирование команды
Спортивным директором «Барселоны» стал Деку.
45-летний экс-футболист каталонцев и сборной Португалии заключил с сине-гранатовыми контракт на три года.
Деку сменил в этой должности Матеу Алемани, который будет освобожден от своих обязанностей 2 сентября, после закрытия летнего трансферного окна. До этого времени они будут работать вместе.
«Деку будет отвечать за определение спортивной философии «Барселоны», формирование команды вместе с тренером, а также возглавит футбольную секцию клуба», – сказано в заявлении «Барсы».
Деку выступал за каталонцев с 2004 по 2008 год. Он выиграл с клубом 5 трофеев – Лигу чемпионов, а также по 2 раза чемпионат и Суперкубок Испании. После завершения карьеры Деку работал футбольным агентом.
Фото: fcbarcelona.com
Деку попал в агентский бизнес благодаря Мендешу, но ведет дела по-другому. Заботится об игроках и жертвует комиссионными ради их развития
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
1. У вас есть игрок за N десятков миллионов долларов? Мы готовы взять его бесплатно.
2. Что значит «идите в задницу»? Хорошо, давайте мы его в аренду на пару лет, а потом заплатим( но это не точно).
3. Ах, все-таки в задницу? Ну и ладно, у нас Абде есть.
4. Мы тут игрока подписали свободным агентом год назад, не знаем сами зачем, может возьмёте миллионов за тридцать?
5. Ладно, в задницу, так в задницу.
Ну а Деку, добро пожаловать и надеемся на не менее хорошую и сильную деятельность;)