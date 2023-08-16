У Тимбера разрыв «крестов». «Арсенал» купил защитника за 40+5 млн евро, он получил травму во 2-й игре за клуб

«Арсенал» надолго потерял Юрриена Тимбера из-за травмы колена.

Как сообщается на официальном сайте клуба, у защитника диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. 22-летний футболист перенесет операцию в ближайшие дни, восстановление займет долгое время.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, консультанты-специалисты подтвердили факт разрыва «крестов» у Тимбера.

Футболист получил травму в матче с «Ноттингем Форест» (2:1), проходившем в рамках 1-го тура Премьер-лиги. Это была 2-я официальная игра в составе « ».

Лондонский клуб объявил о переходе защитника сборной Нидерландов из « » в июле. Трансфер обошелся «канонирам» в 40+5 миллионов евро.

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