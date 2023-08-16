У Тимбера разрыв «крестов». «Арсенал» купил защитника за 40+5 млн евро, он получил травму во 2-й игре за клуб
«Арсенал» надолго потерял Юрриена Тимбера из-за травмы колена.
Как сообщается на официальном сайте клуба, у защитника диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. 22-летний футболист перенесет операцию в ближайшие дни, восстановление займет долгое время.
Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, консультанты-специалисты подтвердили факт разрыва «крестов» у Тимбера.
Футболист получил травму в матче с «Ноттингем Форест» (2:1), проходившем в рамках 1-го тура Премьер-лиги. Это была 2-я официальная игра Тимбера в составе «Арсенала».
Лондонский клуб объявил о переходе защитника сборной Нидерландов из «Аякса» в июле. Трансфер обошелся «канонирам» в 40+5 миллионов евро.
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не пиши чушь, миксер
в ЧМ - 240 команд, в ЛЧ - 380, в прочих лигах/кубках по 400! или вообще все кто хочет пусть записываются. играть круглые сутки, 24/7..
это замкнутый круг - хотите больше денег - играйте больше матчей. пока не похоронят звезду (знаменитость, реального медийного футболиста) - никаких подвижек не будет, чиновникам нacpaтb на всё, кроме бабла и собственного благополучия и безопасности.
Сколько уже историй, когда футболисты так и не выходили на былой уровень и страдали дальше от постоянных рецидивов