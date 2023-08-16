У Тимбера разрыв «крестов». «Арсенал» купил защитника за 40+5 млн евро, он получил травму во 2-й игре за клуб

Теги высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Аякс премьер-лига Англия Арсенал травмы Юрриен Тимбер Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» надолго потерял Юрриена Тимбера из-за травмы колена.

Как сообщается на официальном сайте клуба, у защитника диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. 22-летний футболист перенесет операцию в ближайшие дни, восстановление займет долгое время.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, консультанты-специалисты подтвердили факт разрыва «крестов» у Тимбера.

Футболист получил травму в матче с «Ноттингем Форест» (2:1), проходившем в рамках 1-го тура Премьер-лиги. Это была 2-я официальная игра Тимбера в составе «Арсенала».

Лондонский клуб объявил о переходе защитника сборной Нидерландов из «Аякса» в июле. Трансфер обошелся «канонирам» в 40+5 миллионов евро.

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61 комментарий

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Gustav Forsberg
все больше походит на эхо ЧМ зимнего..
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alexmixer9
Ответ Gustav Forsberg
все больше походит на эхо ЧМ зимнего..
Это на 100 процентов он и есть, но большинство спортса тут говорит что за такие миллионы футболисты должны каждый день играть, а Пеп и Клопп нытики
+49
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+41
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alexmixer9
После такого сезона вполне очевидна эта эпидемия травм, но некоторые одарённые называют Пепа, Клоппа и тд нытиками на счёт расписания
+40
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+36
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Aristokrat_13
Новый сезон начинается с эпидемии травм: Куртуа, Де Брюйне, Милитао, Тимбер, Фофана. То ли еще будет
+12
-3
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0mertas626
беда(
+10
-3
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Василий Монксик
Ужас конечно ,вот вам и зимний ЧМ на потеху арабам.
+11
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Mekanych Red Devil
Если что есть основной игрок сборной Англии, с опытом игры в топ клубе и даже бывший там капитаном, отлично играющий на втором этаже (про первый этаж не спрашивайте) и доступный всего за жалкие 30 лямов фунтов.
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<~Inter~>
Ответ Gustav Forsberg
все больше походит на эхо ЧМ зимнего..
каким образом травма крестов с этим связано? в особенности речь идёт о парня из чемпионата Голландии, где играют меньше матчей и вообще был трехнедельный перерыв после ЧМ
+6
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+5
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Exyxea
Чё там Фифа, предлагаю расширить клубный чемпионат мира до 128 команд, самое время, я считаю
+8
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kaka10
Ответ alexmixer9
Это на 100 процентов он и есть, но большинство спортса тут говорит что за такие миллионы футболисты должны каждый день играть, а Пеп и Клопп нытики
большинство спортса наоборот говорит - ротируй состав и распределяй нагрузку на весь состав, с не на 14 игроков

не пиши чушь, миксер
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Mekanych Red Devil
Меня удивляет как мед штаб канониров допустил его выход на второй тайм. Он когда в первом тайме слег с травмой было видно, что повреждение серьезное, зачем было рисковать в домашнем матче с Форрест при счете 2-0 в вашу пользу… возможно усугубил, а возможно и нет, но рисковать смысла не было, я считаю. Тимберу здоровья!
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Josep
Ща фифашные чиновники - агаа, пятые кресты за неделю.. Значит плохо тренировались, значит - НАДО БОЛЬШЕ МАТЧЕЙ, чтобы тренировались и играли 400 дней в году, а лучше 450!
в ЧМ - 240 команд, в ЛЧ - 380, в прочих лигах/кубках по 400! или вообще все кто хочет пусть записываются. играть круглые сутки, 24/7..
это замкнутый круг - хотите больше денег - играйте больше матчей. пока не похоронят звезду (знаменитость, реального медийного футболиста) - никаких подвижек не будет, чиновникам нacpaтb на всё, кроме бабла и собственного благополучия и безопасности.
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<~Inter~>
Ответ alexmixer9
Это на 100 процентов он и есть, но большинство спортса тут говорит что за такие миллионы футболисты должны каждый день играть, а Пеп и Клопп нытики
видимо на парне трехнедельный перерыв после ЧМ сказался и он не выдержал такую чудовищную нагрузку которую получил во время зимнего отпуска
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Илья Савчук
ахринено начался сезон у многих лидеров своих лиг.
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Отец Абду
Милитао, Куртуа, КДБ, Тимбер, Нкунку... Эпидея травм, а сезон только начался...
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FilFil
Ответ Aleksey Yashin
У многих уже поставлен крест на сезоне
Хорошо, если только на сезоне..
Сколько уже историй, когда футболисты так и не выходили на былой уровень и страдали дальше от постоянных рецидивов
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*MVP*
Ответ Aristokrat_13
Новый сезон начинается с эпидемии травм: Куртуа, Де Брюйне, Милитао, Тимбер, Фофана. То ли еще будет
Нкунку
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Милош Теодосич
Ответ Игорь М.
Нужно ещё одного защитника брать, иначе опять вылет со всех турниров
Да, это серьёзная потеря для Арсенала. Очень жаль, надеюсь выйдут на рынок
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Aleksey Yashin
У многих уже поставлен крест на сезоне
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S.A.N.
Теперь только так и будет. Футбол становится всё более атлетичным и энергозатратным, а талантливая молодёжь, круглогодично без перерывов играет за клуб и сборную, начиная с уровня u-17. К взрослому футболу большинство ребят уже инвалиды.
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<~Inter~>
Ответ alexmixer9
После такого сезона вполне очевидна эта эпидемия травм, но некоторые одарённые называют Пепа, Клоппа и тд нытиками на счёт расписания
потому что травмы связок тяжело связать с нагрузкой. Это не мышечные травмы которые возникают при высоких нагрузках и отсутствия должного отдыха
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Attikus
Ответ Batitotti
Жесть. Это большая потеря.
Ну пока все остальные в обойме жить можно. Теперь просто никому вылетать нельзя
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pop
Ответ Mekanych Red Devil
Ну обычный стык, коих много в матчах от серьезного можно же отличить. Повторы потом показывают. По тому, как он встает после стыка.
я помню много моментов, где кажется, что они там в стыке ноги друг другу попереламывали, а не встают и дальше бегут. И, наоборот, идет пешочком, раз садится и продолжать не может. Игрок должен говорить готов продолжать или нет, имхо
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фанат Карпеначчо
Ответ Аморалинни
Конечно они не нытики У одного Родри отыграл 60 матчей, ибо не может в ротацию Другой всегда просто по любому поводу ноет
кому-то здоровье позволяет столько играть, основная же часть игроков не справляется и травмируется. это не повод делать календарь под малую часть игроков (а с такой выносливостью игроков явно меньшая часть)
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Alisher Buranov
Блин напасть какая-то, кресты, кресты, кресты!!!
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