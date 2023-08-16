«Зениту» интересен Гарре, но «Крылья» хотят 10 млн евро и отпустят вингера только зимой

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Дмитрий Азаров агенты Бенхамин Гарре Тимур Гурцкая Футбол

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может перейти в «Зенит».

Ранее Эмилио Чемпион, назвавшийся агентом 23-летнего аргентинца, заявил: «Бенхамин хочет уйти из «Крыльев». Команда не очень хороша, его зарплата слишком мала».

Однако отец игрока сказал, что это не агент его сына. А сам аргентинец заявил о том, что счастлив в своем клубе.

Несмотря на то, что «Крылья» не хотели бы сейчас отпускать игрока, к нему есть интерес как из-за границы, так и в России.

По данным Ивана Карпова, «Зенит» заинтересован в Гарре. Самарцы готовы расстаться с футболистом за сумму не менее 10 млн евро. При этом только зимой, а не этим летом, то есть до следующего трансферного окна аргентинец останется в Самаре.

Отметим, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заблокировал трансфер Гарре в ПАОК. О предложении греков на 7 млн евро ранее сообщал агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

Гарре забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

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38 комментариев

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ericssons
Зениту срочно надо покупать футболистов. А то мы уже впервые за триста лет своего молодого на поле у них видим (Васильева). Это недопустимо.
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Owen_the_Simple
Ответ Ilovethisgame77
Ушлепки-падальщики)) Бакаев и Ерохин пусть играют
Как там Зиньковский поживает?
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Никита Самарин
Ответ Aleksey Yashin
10 млн? Некислые запросы у самарцев!
Если учесть, что им принадлежит только 50% прав на игрока, то становится понятны запросы. Всё-таки привести игрока сопоставимого уровня за 5 млн., задача очень сложная.
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ericssons
Ответ Owen_the_Simple
Бойтесь своих желаний
Это не желание, это троллинг Зенита, который раньше был бедным, но имел Кержакова и Аршавина и многих других, а теперь имеет кучу вредных дорогих бразильцев.
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Made-in-Russia
Ответ kilo_gilo
да +/- такой же Мостовой, но легионер и 10 лямов просят - нафиг не нужен!
Он явно более сильный дриблер, с другой стороны есть яркий пример Молло.
Но то, что 10 он не стоит, это точно. 5-6 оптимальная цена за него.
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Очки Дани Алвеса
Ответ Aleksey Yashin
10 млн? Некислые запросы у самарцев!
Дурацкого Макарова купили из Рубина за 10 миллионов, а тут явно потенциала и таланта больше
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Домоседов
Если Зенит готов прямо сейчас за него платить, то надо продавать, кто его знает, что с ним до зимы случится: захандрит, травмируется, к нему персонально начнут готовиться защитники, и все, зимой уже 10 никто не даст
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Aleksey Yashin
10 млн? Некислые запросы у самарцев!
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Slava Mrk
Лучше бы на Севикяна посмотрели из НН…
По нему видно как на пользу пошла поездка в испанскую лигу. Очень интересный игрок
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King_X
Бенхамин тащер прям, делает разницу, неудивительно, что Зенит засматривается

Ну и понятно, почему агент так заговорил))

По условиям - КС правильно делают, это не агентский/андреевский игрок, отпускать за малую сумму и руинить сезон - не вариант
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.ru
Ответ Pasha0403
это ирония?)
она рoдимая...
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Илья Олегович
опять зенит забирает игрока у Крыльев. Не удивлюсь, если пропадет с радаров и сядет на банку. типичный Зенит.
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Owen_the_Simple
Ответ ericssons
Это не желание, это троллинг Зенита, который раньше был бедным, но имел Кержакова и Аршавина и многих других, а теперь имеет кучу вредных дорогих бразильцев.
Вред заключается в 5 золотых сезонах подряд?
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Artemks-63
Ответ Aleksey Yashin
10 млн? Некислые запросы у самарцев!
зениту можно и за 20
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Алексей Гусев
Ответ Очки Дани Алвеса
Дурацкого Макарова купили из Рубина за 10 миллионов, а тут явно потенциала и таланта больше
внутренний трансфер не легионера всегда ценнее, и в любом чемпе.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Aleksey Yashin
10 млн? Некислые запросы у самарцев!
Если продолжит играть, как сейчас играет, то 10 ещё маловато будет за Гаре.
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Василий Монксик
Ответ Celsius
Учитывая предыдущие выдуманные Карповым фейки про Зенит - якобы звонок в Локомотив про Коваленко, что Барриос скандалит и хочет уйти из Зенита - веры Карпову тут нет никакой...
А какая вера,он половину новостей сам придумывает пьяный)
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Pasha0403
Ответ .ru
стоит признать... в работе на российском футбольном рынке трансферному отделу Зенита равных нет и близко
это ирония?)
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Василий Монксик
Ответ f0mk4
Интересно КС одним составом хотя бы один сезон отыграют когда-либо?
Нет,это клуб донор
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Celsius
Учитывая предыдущие выдуманные Карповым фейки про Зенит - якобы звонок в Локомотив про Коваленко, что Барриос скандалит и хочет уйти из Зенита - веры Карпову тут нет никакой...
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Циник Петербургский
Рубрика "инсайды Ивана Карпова и прочие сказки народов мира" ;)
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f0mk4
Интересно КС одним составом хотя бы один сезон отыграют когда-либо?
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Verhovn
Парень талантливый, это видно. В Зените прокачать и продать дороже потом. Почему нет...
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слон
Как только в Крыльях появляется игрок, от которого мяч не отлетает на 3 метра, хоть как то умеющий в ногомяч, тут же за спиной появляется ..... (Зенит, Спартак, Локомотив - вставить по вкусу) Дайте хоть год поиграть человеку в Самаре!
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.ru
стоит признать... в российском сегменте футбольного рынка трансферному отделу Зенита равных нет и близко
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