«Зениту» интересен Гарре, но «Крылья» хотят 10 млн евро и отпустят вингера только зимой
Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может перейти в «Зенит».
Ранее Эмилио Чемпион, назвавшийся агентом 23-летнего аргентинца, заявил: «Бенхамин хочет уйти из «Крыльев». Команда не очень хороша, его зарплата слишком мала».
Однако отец игрока сказал, что это не агент его сына. А сам аргентинец заявил о том, что счастлив в своем клубе.
Несмотря на то, что «Крылья» не хотели бы сейчас отпускать игрока, к нему есть интерес как из-за границы, так и в России.
По данным Ивана Карпова, «Зенит» заинтересован в Гарре. Самарцы готовы расстаться с футболистом за сумму не менее 10 млн евро. При этом только зимой, а не этим летом, то есть до следующего трансферного окна аргентинец останется в Самаре.
Отметим, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заблокировал трансфер Гарре в ПАОК. О предложении греков на 7 млн евро ранее сообщал агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».
Гарре забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Но то, что 10 он не стоит, это точно. 5-6 оптимальная цена за него.
По нему видно как на пользу пошла поездка в испанскую лигу. Очень интересный игрок
Ну и понятно, почему агент так заговорил))
По условиям - КС правильно делают, это не агентский/андреевский игрок, отпускать за малую сумму и руинить сезон - не вариант