«Зениту» интересен Гарре, но «Крылья» хотят 10 млн евро и отпустят вингера только зимой

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может перейти в «Зенит».

Ранее Эмилио Чемпион, назвавшийся агентом 23-летнего аргентинца, заявил: « хочет уйти из « ». Команда не очень хороша, его зарплата слишком мала».

Однако отец игрока сказал, что это не агент его сына. А сам аргентинец заявил о том, что счастлив в своем клубе.

Несмотря на то, что «Крылья» не хотели бы сейчас отпускать игрока, к нему есть интерес как из-за границы, так и в России.

По данным Ивана Карпова, « » заинтересован в Гарре. Самарцы готовы расстаться с футболистом за сумму не менее 10 млн евро. При этом только зимой, а не этим летом, то есть до следующего трансферного окна аргентинец останется в Самаре.

Отметим, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заблокировал трансфер Гарре в . О предложении греков на 7 млн евро ранее сообщал агент в шоу «Это футбол, брат!».

Гарре забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

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