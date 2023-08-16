«Это не такие уж большие деньги». Путин предложил Чернышенко подумать о выплатах для спортсменов, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры

Теги Владимир Путин Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Политика деньги Легкая атлетика

Путин предложил подумать о равных Олимпийским играм выплатах спортсменам.

Президент России Владимир Путин предложил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко подумать о выплатах для спортсменов, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры.

В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил, что нужно создавать достойные условия для атлетов.

«В том числе это касается и материального поощрения, премий, грантов и так далее, сопоставимых с тем, что мы выдавали своим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее.

Подумайте, пожалуйста, посоветуйтесь с председателем правительства, это не такие уж большие деньги, а для спортсменов высших достижений это все-таки такая серьезная поддержка», – сказал Путин, обращаясь к Чернышенко.

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23 комментария

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VictorVallecano
Кто предложит путину подумать о простых россиянах?
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Cruel Snake
Давайте ещё пенсии сделаем сопоставимые с Европой, социальные выплаты. Не такие уж и большие деньги
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Алексей Иванов
Вот пусть из своего кармана а не госбюджета им платит
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арап Петра Великого
это не такие уж большие деньги, тем более они не наши, они народом заработанные...
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Ноу криминалити
Для «среднего класса» семнадцатитысячерублевого озвучьте цифры, чтобы понимать большие они или небольшие
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Roman Boroveev
Володь,что с долларом?
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Go-go-love
А почему только спортсменам?
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3a_3eHuT
Заходит Володя в бар и говорит: "Всем пива за счет заведения"
Норм, когда народный бюджет как кошелек. ЗАчем этот пир во время чумы?! Почему отлично подготовленные спортсмены не на СВО, например, а будут за оверпрайс соревноваться на междусобойчиках?! СВО же тоже твоя затея...
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Roman Boroveev
Володь,что с долларом?
"она утонула"
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Melnikov1968
Да, видели мы эти старты для тех кого не пригласили на ОИ 2018. Деньги там платили очень приличные, а соревнования полный отстой. Хватит уже этой лажи.
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Харламов Никита
таки за чей счёт банкет ?!
он много чего говорит - Португалию то уже обогнали ?!
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HUKI1337
Чувствует что побегут ))
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В поисках смысла
Ну да, учителям и врачам нет денег поднять зп, а спортсменам выплатить, так здрасьте
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keylargo
Большие, небольшие - не там суслик. Если ты не на ОИ, извини, ты обычный.. физкультурник.
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Greenalem
Небольшие деньги? А как же сокращения некоторых расходов бюджета из-за дефицита? Или может просто вывести войска и перестать раздувать военные расходы на кампанию, которую уже невозможно выиграть? Или будем тупо ослаблять рубль, пока дефицит исчезнет?
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Ivan Balashov
Ответ VictorVallecano
Кто предложит путину подумать о простых россиянах?
Депутат Картаполов. И подобные ему товарищи.
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drfrimen
Ну да копейки какие-то, не то что например прожиточный минимум, там то да, каждые 100 рублей для страны не подъемные
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Заборостроитель
Десятидолларовые
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Алексей Агеев
После такого росспортсмены попросят их навечно отстранить от международных стартов ))
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kovfun-barrios
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Согласен. Я бы из статьи расходов на здравоохранение урезал бы до 0%, а то, 0,9% бюджета на это слишком много.
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22somebody22
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Он серьёзно считает,что проблему спортсменов можно решить только деньгами?
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