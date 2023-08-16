«Это не такие уж большие деньги». Путин предложил Чернышенко подумать о выплатах для спортсменов, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры

Путин предложил подумать о равных Олимпийским играм выплатах спортсменам.

Президент России Владимир Путин предложил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко подумать о выплатах для спортсменов, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры.

В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил, что нужно создавать достойные условия для атлетов.

«В том числе это касается и материального поощрения, премий, грантов и так далее, сопоставимых с тем, что мы выдавали своим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее.

Подумайте, пожалуйста, посоветуйтесь с председателем правительства, это не такие уж большие деньги, а для спортсменов высших достижений это все-таки такая серьезная поддержка», – сказал Путин, обращаясь к Чернышенко.