Хави и Рафинья дисквалифицированы на 2 матча. Тренер «Барсы» получил красную за споры с судьей, вингер ударил локтем в висок защитника «Хетафе» Альвареса

Теги Барселона Вильярреал Хетафе Хави Ла Лига дисквалификации судьи Кадис Сесар Сото Градо Рафинья Диас Гастон Альварес Соса Футбол

Хави и Рафинья Диас получили 2-матчевые дисквалификации.

43-летний тренер «Барсы» получил красную карточку в матче 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:0) за споры с судьями.

Хави дисквалифицировали на два матча за удаление. Судя по всему, тренер избежал дополнительной дисквалификации за то, что после удаления остался в подтрибунном тоннеле.

Также Хави избежал наказания за послематчевые комментарии в адрес судейской бригады Сесара Сото Градо. Главный тренер «Барсы» назвал работу арбитров «абсолютным позором».

Вингер «Барсы» Рафинья, получивший прямую красную карточку за удар локтем в висок защитнику Гастону Альваресу, также дисквалифицирован на два матча.

Хави и Рафинья, таким образом, пропустят матчи против «Кадиса» и «Вильярреала».

Побоище «Барсы» и «Хетафе»: удары в грудь и голову, гнев Хави, три удаления 🔥

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78 комментариев

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fRsk
Сколько там матчей дисквал был у винисиуса за удар в лицо? Напомните, пожалуйста)
+89
-25
+64
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b_arfa
Честно говоря, Рафинья еще хорошо отделался, а по поводу Хави странная ситуация, Бордалас там забеги такие устраивал и даже желтую не получил
+52
-6
+46
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Кирилл
Ответ fRsk
Сколько там матчей дисквал был у винисиуса за удар в лицо? Напомните, пожалуйста)
Как говорили великие классики - «это другое» )
+50
-13
+37
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Farkhod Tursunkulov
Поздравляю сливочных с первой большой победой в сезоне😄
+48
-21
+27
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FCB1991
А если Рафинья обвинит судью и соперника в расизме, красную отменят? Или это работает только с одним клубом?
+34
-11
+23
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Кирилл
Ответ Иван Баланар
Комментарий скрыт
Интересно, а Бордолас, который выбежал на поле и кричал на судью матча, заслуживал хотя бы желтой за такое поведение ?)
+18
-2
+16
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finist371
Позорище, а не чемпионат. Если бы не Барса, Реал и Атлетико, то про эту лол лигу все давно забыли бы
+20
-6
+14
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Назар Игорь
Не каждый тренер спокойно реагирует на то как его игроков нещадно лупят в течение всего матча.
+16
-3
+13
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la_masia
Ну и в чем Хави не прав?
+20
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Tristan...
Вы представляете, какой скандал бы подняли, если бы это были игрок и тренер Реала?... Могли бы просто взять пример с королевских нытиков, обвинить всех в расизме и других человеческих грехах... Таким образом выйти сухими из воды, как те же несчастные Анчелотти с Винисиусом... В Испании ничего не меняется. Для того чтобы стать чемпионами, Барса должна побеждать и на поле и в кабинетах...
+16
-8
+8
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Малахов Григорий
Конечно, Рафинья виноват, а игроки Хетафе - умнички, никого не били по лицу и никого не провоцировали 👍(сарказм, конечно)
+12
-4
+8
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Отец Абду
Слуцкий и Дзюба 🤝 Хави и Рафинья:)
+15
-8
+7
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Итачи Учиха
А бригаде арбитров двойная премия. Шапито
+9
-3
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Мурад Сабиев
Вообще Хетафе шикарно разыграл. Они в совокупности были куда грубее и жестче, но никто из игроков так сильно не выделялся по жесткости, как тот же Рафинья, который и повелся на эту совокупную жесткость игроков Хетафе. Ему по делу дали дисквал, но я надеюсь, что с такой грязной игрой Хетафе со свистом вылетит из лиги.
+6
-1
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Rahym Hommadow
Ответ fRsk
Сколько там матчей дисквал был у винисиуса за удар в лицо? Напомните, пожалуйста)
Ему дали медал за борьбу с Белыми
+7
-2
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фан Барсы
Это не первый раз когда Барселону продляют дисквалификацию, Левандовски, Торрес. Тому же Вальверде грозило много чего но даже дисквалификации не было. А про Винисиуса вообще молчу
+9
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Tristan...
Ответ Сикарио
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Где то в Мадриде заржали борцуны с расизмом...
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Роман
Ответ FCB1991
А если Рафинья обвинит судью и соперника в расизме, красную отменят? Или это работает только с одним клубом?
Только в случае мадридского админресурса работает тема с расизмом.
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MK
Ответ fRsk
Сколько там матчей дисквал был у винисиуса за удар в лицо? Напомните, пожалуйста)
Ресурсы сработали
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Вячеслав Новиков
Ответ Иван Баланар
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Про заносить бабки, видимо и есть решение суда по этому поводу или опять больная фантазия?
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Cruel Snake
Ответ finist371
Позорище, а не чемпионат. Если бы не Барса, Реал и Атлетико, то про эту лол лигу все давно забыли бы
Пзд, а серия А, убери «Ювентус», «Интер», «Милан». В бундеслиге «Баварию», «Лейпциг», «Дортмунд». Их смотреть все и вся ещё сильнее и интересом будут. Так по твоему?
+5
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фан Барсы
Ответ Кирилл
Интересно, а Бордолас, который выбежал на поле и кричал на судью матча, заслуживал хотя бы желтой за такое поведение ?)
ты не понимаешь, это другое
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G.O.D.
Ахахах, цирк
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Кирилл
Ответ Иван Баланар
Да, заслуживал.
И отсюда вопрос: а где хотя бы желтая за такое поведение ?)
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Виталий Кучеренко
Ответ b_arfa
Честно говоря, Рафинья еще хорошо отделался, а по поводу Хави странная ситуация, Бордалас там забеги такие устраивал и даже желтую не получил
Ну так Хетафе же - пригород Мадрида. Им можно. Это другое....
+3
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