Хави и Рафинья дисквалифицированы на 2 матча. Тренер «Барсы» получил красную за споры с судьей, вингер ударил локтем в висок защитника «Хетафе» Альвареса
Хави и Рафинья Диас получили 2-матчевые дисквалификации.
43-летний тренер «Барсы» получил красную карточку в матче 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:0) за споры с судьями.
Хави дисквалифицировали на два матча за удаление. Судя по всему, тренер избежал дополнительной дисквалификации за то, что после удаления остался в подтрибунном тоннеле.
Также Хави избежал наказания за послематчевые комментарии в адрес судейской бригады Сесара Сото Градо. Главный тренер «Барсы» назвал работу арбитров «абсолютным позором».
Вингер «Барсы» Рафинья, получивший прямую красную карточку за удар локтем в висок защитнику Гастону Альваресу, также дисквалифицирован на два матча.
Хави и Рафинья, таким образом, пропустят матчи против «Кадиса» и «Вильярреала».
Побоище «Барсы» и «Хетафе»: удары в грудь и голову, гнев Хави, три удаления 🔥
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
78 комментариев