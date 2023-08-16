Хави и Рафинья дисквалифицированы на 2 матча. Тренер «Барсы» получил красную за споры с судьей, вингер ударил локтем в висок защитника «Хетафе» Альвареса

Хави и Рафинья Диас получили 2-матчевые дисквалификации.

43-летний тренер «Барсы» получил красную карточку в матче 1-го тура против «Хетафе» (0:0) за споры с судьями.

Хави дисквалифицировали на два матча за удаление. Судя по всему, тренер избежал дополнительной дисквалификации за то, что после удаления остался в подтрибунном тоннеле.

Также Хави избежал наказания за послематчевые комментарии в адрес судейской бригады Сесара Сото Градо. Главный тренер «Барсы» назвал работу арбитров «абсолютным позором».

Вингер «Барсы» , получивший прямую красную карточку за удар локтем в висок защитнику Гастону Альваресу, также дисквалифицирован на два матча.

Хави и Рафинья, таким образом, пропустят матчи против «Кадиса» и «Вильярреала».

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