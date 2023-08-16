Дзюба дисквалифицирован на 2 матча условно за угрозу «засунуть телефон в одно место» журналисту и оштрафован на 50 тысяч рублей

Артем Дзюба получил наказание за инцидент с журналистом «РБ Спорт».

12 августа нападающий « », пропускавший матч 4-го тура Мир против «Крыльев Советов» (1:1) из-за повреждения, на парковке на территории «РЖД Арены» остался недоволен вопросом журналиста и сказал ему: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

По итогам заседания КДК РФС стало известно, что Дзюба дисквалифицирован на два матча условно.

Также 34-летний футболист оштрафован на 50 тысяч рублей.

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