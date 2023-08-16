Дзюба дисквалифицирован на 2 матча условно за угрозу «засунуть телефон в одно место» журналисту и оштрафован на 50 тысяч рублей

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС деньги Футбол

Артем Дзюба получил наказание за инцидент с журналистом «РБ Спорт».

12 августа нападающий «Локомотива», пропускавший матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) из-за повреждения, на парковке на территории «РЖД Арены» остался недоволен вопросом журналиста и сказал ему: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

По итогам заседания КДК РФС стало известно, что Дзюба дисквалифицирован на два матча условно.

Также 34-летний футболист оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту

«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок

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161 комментарий

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Le Tallec
Еще раз дисквалифицируете, я вам в одно место дисквалификацию засуну, вы у меня доиграетесь! В последний раз предупреждаю!
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Metalloid
Более бредового решения я не помню даже. Провокация, да ещё за пределами микст зоны... А если бы он на него в ресторане так сказал, тоже бы штрафовали? Не люблю Дзюбу, но это маразм сам по себе.
+183
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+145
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Russian Horse
Лол, ну и клоунада
Как бы я дзюбу не любил, но это бред, в следующий раз будет дисквалификация, если футболист в очереди на кассе в азбуке вкуса кому-то нагрубит?
+152
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takoyvesomiy
Ответ Russian Horse
Лол, ну и клоунада Как бы я дзюбу не любил, но это бред, в следующий раз будет дисквалификация, если футболист в очереди на кассе в азбуке вкуса кому-то нагрубит?
журналист был в манишке и с аккредитацией на территории стадиона, азбука вкуса не относится к стадиону, но и там публичному лицу лучше не грубить и не дрочить, он все же футбольное лицо страны (или был им).
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Сергей Стес
чего добились этим? Дзюба не даст больше ни одного интервью и будет по своему прав.
+73
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Даня Би
А журналиста-провокатора поощрили, надеюсь?
+45
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okkervil
Ответ TiNO
Комментарий удален пользователем
Осталось эти 50 штук свернуть в трубочку и затолкать в очко этому типа " журналисту".
+52
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Алексей Ненахов
Ответ Сергей Стес
чего добились этим? Дзюба не даст больше ни одного интервью и будет по своему прав.
Чесать языком будет направо и налево это же Дзюба , ещё к Малахову пойдёт
+42
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Сергей Павлов
Я бы ещё многих «журналистов» и «комментаторов» дисквалифицировал.
+23
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Дмитрий Нестеренко
Считаю незаслуженно. Дзюба не был заявлен на матч, и не давал согласие на какое либо интервью. А журналист снимал на сотик провокационный вопрос и без разрешения. Вопрос к адекватности решения
+27
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Особенный1
Ответ Russian Horse
Лол, ну и клоунада Как бы я дзюбу не любил, но это бред, в следующий раз будет дисквалификация, если футболист в очереди на кассе в азбуке вкуса кому-то нагрубит?
Публичное лицо не должно грубить.
Даже если он прав, это дурной пример.
Штраф это мера порицания
+20
-7
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pudge1337
Ответ Metalloid
Более бредового решения я не помню даже. Провокация, да ещё за пределами микст зоны... А если бы он на него в ресторане так сказал, тоже бы штрафовали? Не люблю Дзюбу, но это маразм сам по себе.
провокация в чем? в вопросе? если хочешь - можешь не отвечать вообще ничего, в чем проблема?

он сам решил ответить "смешно", получил "смешное" наказание.
+24
-11
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PsichoEscape
Ответ TiNO
Комментарий удален пользователем
Тогда он будет постоянно молчать 🤷‍♂️
+12
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Назар Игорь
А его дружбан и подельник Лëня чем отделается?
+17
-6
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Alex_V69
Пришел Дзюба на футбол с семьей, насколько я понимаю. Фактически, частное лицо вне заявки на матч. За пределами микст зоны кто-то подбегает и начинает приставать. Да, ответил не красиво, но при чем тут КДК вообще? В обычный суд, это еще понятно. Но это? За споры с женой дома сколько положена дисквалификация? Я, видимо упустил изменения в регламенте.
+15
-4
+11
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Домоседов
Ждем комментариев от Слуцкого, что решение по Дзюбе принимали те же люди, что и видео с ним выложили
+13
-3
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encaro_one
Больше интересно нагнут ли юристы РБ Слуцкого за публичное оскорбление.
+17
-8
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Сергей Зотов
а журналистику ничего) второй журавель растет
+10
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unreality
Ответ Metalloid
Более бредового решения я не помню даже. Провокация, да ещё за пределами микст зоны... А если бы он на него в ресторане так сказал, тоже бы штрафовали? Не люблю Дзюбу, но это маразм сам по себе.
Ох, надо половину комментаторов со спортса на КДК тогда 😁
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IlyaGrain
Ответ Metalloid
Более бредового решения я не помню даже. Провокация, да ещё за пределами микст зоны... А если бы он на него в ресторане так сказал, тоже бы штрафовали? Не люблю Дзюбу, но это маразм сам по себе.
А в чем провокация то ??? Ну задал вопрос паренек, не нравится ? Сел в машину молча и уехал 🤷🏻‍♂️
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раскаявшийся жиробас
Что за чушь, Дзюба не принимал участия в игре + по сути это был частный разговор, попавший на камеру только из-за журналиста, который искал скандала, за что тут дисквалификация (даже условно)? Или КДК просто стрижет деньги за что угодно?
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blаncо
Абсурд. К провокатору никаких санкций не применили или это нормальный уровень журналистики?
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Akiplesha
Я конечно понимаю, есть понятие "свобода слова", но видеться мне, что тут явная ошибка, ибо от юнца было "словоблудие". А это уже подмена понятий. Как и определение "журналист". Журналист - это человек получивший эту специальность, специалист с набором навыков. Какой специалист в 19 лет? Я конечно знаю, что журналистику порой приравнивают к одной из древнейших профессий. Но у самих представителей масмедио не возникает хотя бы чуточку желания доказать, что веенья эпохи не изничтожили их специальность?
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Axelrock
То есть журналист, порочащий свою профессию провокационными выходками и отсутствием элементарного уважения к человеку - молодец, а Дзюба плохой? Не защищаю второго, но это кошмар.
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Аюр Баев
Лол. Круто, теперь я как болельщик ЦСКА и типа какой-нибудь телеграм-блоггер (специально создам канал), буду подходить с тупыми вопросами к футболистам Спартака, Зенита и Краснодара. Быть может так ослабим конкурентов и чемпионами станем)))
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