Дзюба дисквалифицирован на 2 матча условно за угрозу «засунуть телефон в одно место» журналисту и оштрафован на 50 тысяч рублей
Артем Дзюба получил наказание за инцидент с журналистом «РБ Спорт».
12 августа нападающий «Локомотива», пропускавший матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) из-за повреждения, на парковке на территории «РЖД Арены» остался недоволен вопросом журналиста и сказал ему: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».
По итогам заседания КДК РФС стало известно, что Дзюба дисквалифицирован на два матча условно.
Также 34-летний футболист оштрафован на 50 тысяч рублей.
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Как бы я дзюбу не любил, но это бред, в следующий раз будет дисквалификация, если футболист в очереди на кассе в азбуке вкуса кому-то нагрубит?
Даже если он прав, это дурной пример.
Штраф это мера порицания
он сам решил ответить "смешно", получил "смешное" наказание.