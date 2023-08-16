Саудовская Аравия изучает возможность участия местного клуба в ЛЧ – есть вариант с «уайлд кард» для победителя лиги (Corriere dello Sport )

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Клуб из Саудовской Аравии может сыграть в Лиге чемпионов.

Как сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на Corriere dello Sport, Футбольная ассоциация Саудовской Аравии рассматривает возможность участия клуба из саудовского чемпионата в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2024/25.

Представители саудовского футбола придумали вариант, при котором «уайлд кард» в розыгрыш главного еврокубка получит победитель саудовской Про-лиги. Для этого потребуется провести переговоры с УЕФА.

Боссы саудовского футбола хотят пойти на этот шаг, чтобы повысить престиж местного футбола и позволить саудовским командам соревноваться с лучшими клубами мира.

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150 комментариев

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blаncо
Это лишь вопрос цены.
+239
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+235
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Отец Абду
Что не сделает УЕФА ради денег...

Они запретили Суперлигу, потому что испугались что бабки мимо них пройдут. А теперь продают путевки арабам напрямую за круглую сумму:)
+102
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Леван Мкртчян
Ответ blаncо
Это лишь вопрос цены.
Это лишь вопрос цены, в котором цена -- не вопрос
+91
-5
+86
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Профессор из Кобхэма
Я бы согласился только ради того, чтобы увидеть как условный Аль-Наср возят мордой об газон.
Даже сложно представить, что с ними сделают Сити в официальном матче.
+101
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Тухель
Ответ Профессор из Кобхэма
Я бы согласился только ради того, чтобы увидеть как условный Аль-Наср возят мордой об газон. Даже сложно представить, что с ними сделают Сити в официальном матче.
Правда к 2025 Пеп может возглавить Аль-Наср и состав там может быть одним из лучших в клубном футболе.
Про МС тоже говорили что этот клуб никогда ничего не добьется в АПЛ, а потом и про Европу говорили, но деньги творят чудеса.
+62
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kk.abb
Ответ Tiestorzn17
Напомню, Лига ЕВРОПЕЙСКИХ чемпионов! Продать им место в турнире несмываемый позор!
Израилю это скажи, или это другое?)
+26
-5
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Tiestorzn17
Напомню, Лига ЕВРОПЕЙСКИХ чемпионов!
Продать им место в турнире несмываемый позор!
+28
-12
+16
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Mbest77
Если УЕФА откажется, то арабам придется купить Сан-Марино )
+13
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Scorpio
пусть заходят с конским взносом в общий котел призовых на стадию отбора в группу, все равно всё это шапито вынесет вперед ногами любой середняк из топ4
+16
-3
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Гусеконь
Ответ blаncо
Это лишь вопрос цены.
Здесь вообще всё просто так, кроме денег. (c)
+14
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kk.abb
Ответ Профессор из Кобхэма
Я бы согласился только ради того, чтобы увидеть как условный Аль-Наср возят мордой об газон. Даже сложно представить, что с ними сделают Сити в официальном матче.
Смотри дальше, если будут они в лч, то со временем там будут топ составы в мире. Денег у них больше в десятки раз, чем у любого топа европейского, а тут и участие в самом престижном клубном турнире. Все звезды в прайм возрасте поедут.
+12
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Кирилл Новокщенов
Ответ Tiestorzn17
Напомню, Лига ЕВРОПЕЙСКИХ чемпионов! Продать им место в турнире несмываемый позор!
Нет никакого позора в этом, клубы из Израиля и Казахстана же играют и в ЛЧ, и в ЧЕ.
+17
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Sanan1908
А потом и Америка захочет и бац увидим противостояние Месси и Роналду))
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alexmixer9
Единственный шанс арабов реально повысить интерес к себе, все эти трансферы без ЕК бесполезны
А зная жадность уефа, вариант не такой и фантастический
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Bob_Kolomb
Ну к этому всё и шло, думаю не в этом, так в следующем сезоне уже найдут способ решить вопрос регламента вступления клубе не из зоны ЛЧ. Деньги СА всё решат.
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Raman Juve
Ответ Руслан Узденов
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чем?
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Edo Milanian
Никакой иной цели у них и быть не могло, если стали закупать звезд пачками. Более того, наверняка они это обсуждали с уефа еще ДО массовых закупок. Повод включить саудитов в розыгрыш ЛЧ в уефа найдут. Завалят деньгами и уефа, и тех кто может блокнуть эту идею.
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Иван Лапин
Ответ Igor Pavelski
На ЕВРО тоже сборная Саудовской Аравии будет отбиратся?
за деньги да
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Dr. J 24
Ответ Scorpio
пусть заходят с конским взносом в общий котел призовых на стадию отбора в группу, все равно всё это шапито вынесет вперед ногами любой середняк из топ4
если будут участвовать в ЛЧ туда все поедут за такие з/п
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Tvoyaocheredbomji
Ответ Scorpio
пусть заходят с конским взносом в общий котел призовых на стадию отбора в группу, все равно всё это шапито вынесет вперед ногами любой середняк из топ4
У этого шапито под ЛЧ будет состав не хуже любого топа из ТОП-3
+7
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Пикачу82
Дали Чеферину листок бумаги, попросили нарисовать сумму, пожали друг другу руки и разъехались. Ждем арабов в Лиге чемпионов!)))
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Mbest77
Если УЕФА согласится, то это будет лицемерно, если вспомнить их реакцию на Суперлигу
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Родя Раскольников
Ответ Франческо Тортик
Просто невероятное влияние Роналду. Еще вчера про СА люди не знали почти ничего, а сегодня там уже играют с десяток топовых европейских футболистов и обсуждается возможное участие команд в европейской ЛЧ. Квантовый скачок во времени.
Просто невероятное влияние Роналду. Еще вчера правительство СА выделило 30 миллиардов евро на привлечение иностранных игроков, а сегодня это уже 28 миллиардов. Квантовая скорость траты нефти.
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kk.abb
Ожидаемо, уверен, что следующие США подтянутся. Со временем лч должна была трансформироваться, ничего страшного в этом нет. Завалят баблом, больше призовые будут.
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Человек1991
Финал Мировой Лиги Чемпионов 2025 : Майами Месси - Хиляль Неймара и Малькома . ))
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