Саудовская Аравия изучает возможность участия местного клуба в ЛЧ – есть вариант с «уайлд кард» для победителя лиги (Corriere dello Sport )

Клуб из Саудовской Аравии может сыграть в Лиге чемпионов.

Как сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на Corriere dello Sport, Футбольная ассоциация Саудовской Аравии рассматривает возможность участия клуба из саудовского чемпионата в чемпионов УЕФА в сезоне-2024/25.

Представители саудовского футбола придумали вариант, при котором «уайлд кард» в розыгрыш главного еврокубка получит победитель саудовской Про-лиги. Для этого потребуется провести переговоры с УЕФА.

Боссы саудовского футбола хотят пойти на этот шаг, чтобы повысить престиж местного футбола и позволить саудовским командам соревноваться с лучшими клубами мира.

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