Саудовская Аравия изучает возможность участия местного клуба в ЛЧ – есть вариант с «уайлд кард» для победителя лиги (Corriere dello Sport )
Клуб из Саудовской Аравии может сыграть в Лиге чемпионов.
Как сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на Corriere dello Sport, Футбольная ассоциация Саудовской Аравии рассматривает возможность участия клуба из саудовского чемпионата в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2024/25.
Представители саудовского футбола придумали вариант, при котором «уайлд кард» в розыгрыш главного еврокубка получит победитель саудовской Про-лиги. Для этого потребуется провести переговоры с УЕФА.
Боссы саудовского футбола хотят пойти на этот шаг, чтобы повысить престиж местного футбола и позволить саудовским командам соревноваться с лучшими клубами мира.
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Они запретили Суперлигу, потому что испугались что бабки мимо них пройдут. А теперь продают путевки арабам напрямую за круглую сумму:)
Даже сложно представить, что с ними сделают Сити в официальном матче.
Про МС тоже говорили что этот клуб никогда ничего не добьется в АПЛ, а потом и про Европу говорили, но деньги творят чудеса.
Продать им место в турнире несмываемый позор!
А зная жадность уефа, вариант не такой и фантастический