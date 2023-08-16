В переговорах Захаряна и «Сосьедада» возникли проблемы, хавбек «Динамо» не вылетел в Испанию («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Чемпионат.com Арсен Захарян Футбол

В трансфере Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» возникли проблемы.

В переговорах между 20-летним хавбеком и «Сосьедадом» возникли проблемы, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Захарян находится в Москве. Не исключено, что сегодня футболист будет тренироваться с «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» достигли договоренности о переходе Захаряна.

Напомним, 13 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил об Арсене: «Сегодня он улетает на медосмотр». 14 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что у Захаряна и «Сосьедада» есть расхождения по сроку контракта, поэтому хавбек улетит в Испанию, когда договорится. 15 августа издание утверждало, что Захарян и «Сосьедад» согласовали контракт, игрок полетит в Испанию 16-го.

Однако разногласия пока так и не были устранены, поэтому Арсен все еще остается в Москве.

Захарян в «Сосьедаде» – с «Динамо» договорились. Что известно о переходе?

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216 комментариев

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arspurs9
Если останется в России, можно навсегда вешать ярлык «дурачок».
Даже в обычной жизни, если тебя зовёт фирма в сто раз круче с качественными перспективами, то большинство адекватных молодых специалистов согласится на некоторые ущемления в условиях, ради роста.
+395
-41
+354
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Святослав Федорович
Цензурных слов нету. Ну и пускай сидит в динаме, раз такой принципиальный. Что там писали? контракт не на 4, а на 5 лет хочет и отступные 50, а не 60. Прямо то, за что нужно цепляться, блин
+167
-21
+146
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Vadim Medvedev
Ответ arspurs9
Если останется в России, можно навсегда вешать ярлык «дурачок». Даже в обычной жизни, если тебя зовёт фирма в сто раз круче с качественными перспективами, то большинство адекватных молодых специалистов согласится на некоторые ущемления в условиях, ради роста.
рост - штука возможная, а вовсе не гарантированная
а высокая зарплата в клубе РПЛ - вот она, только руку протяни
+145
-4
+141
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noti22
Потом на пенсии в медиалиге будет рассказывать, как его умоляли перейти в Сосьедад, а он гордо им отказал
+85
-5
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Алексей Ненахов
Шёл 2050 год ,Захаряна всё ещё продавало Динамо
+44
-1
+43
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Василий Монксик
Ответ Святослав Федорович
Цензурных слов нету. Ну и пускай сидит в динаме, раз такой принципиальный. Что там писали? контракт не на 4, а на 5 лет хочет и отступные 50, а не 60. Прямо то, за что нужно цепляться, блин
Может Сосьедад деньги перевести не может ,и проблема не в Захаряне.
+47
-13
+34
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Vladvenk
Да что ж такое…
+36
-4
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Матвей Суицидин
Когда рейтинги слишком высокие, чтобы заканчивать сериал...
+33
-4
+29
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Эдмонд
Ответ Vadim Medvedev
рост - штука возможная, а вовсе не гарантированная а высокая зарплата в клубе РПЛ - вот она, только руку протяни
а возможность играть против Барсы, Реала, Атлетико, выступление в ЛЧ?
+27
-1
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Шляпусними
Я уже писал ранее,что никуда он не уедет,когда все долго и нудно,ничем хорошим это не заканчивается
+25
-2
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BaltikaSPb
Уже достала эта сага с Захаряном
То Челси, то Голландия, то Италия, то Испания
Какая то мыльная опера
-Тетушка я беременна, но Леонсио не должен об этом узнать
И так 286 серий
+22
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App. Bs
Ответ Теннис Сандгрен
Для вас это для кого?
Важный игрок в Динамо,если останется то для Динамо будет лучше
+22
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evgshk
Ответ Оригинальный Ник
Ахах, в сто раз круче🤣 Я понимаю, что Динамо клуб-неудачник сто лет без побед, но чем Сосьедад лучше? Заштатная деревенская команда на обочине Ла лиги без перспектив, да и зарплата там меньше будет
Сосьедад - 46 место в УЕФА
Динамо - 307

Сосьедад - 346 млн стоимость состава
Динамо - 76 млн

Сосьедад - чемпионат Испании с 5 клубами в первой 20-ке рейтинга УЕФА, с возможностью играть в еврокубках.

Динамо - чемпионат России, с возможностью играть в кубке России.
+21
-1
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ЛыСъ
До что ж такое, всей москвой провожали - три бояна порвали, сопли умиления размазывали, статей наготовили и вот.
+20
-2
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utsh44psmr
Захарян вылетел в пердив
+24
-7
+17
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Sakurachan
Испанцы узнали что у него российский паспорт?
+17
-2
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JAV-URARTU-ARARAT
Не пойму то ли агент совсем ку ку, то ли какое то проклятие . Но реально зачем так парня гробить ....((((
+14
-1
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Эл Сварщик
Ответ arspurs9
Если останется в России, можно навсегда вешать ярлык «дурачок». Даже в обычной жизни, если тебя зовёт фирма в сто раз круче с качественными перспективами, то большинство адекватных молодых специалистов согласится на некоторые ущемления в условиях, ради роста.
Полагаю там все зависит далеко не от него. А откуда столько желчи берется, кстати?
+14
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bilbiveter
Ответ Святослав Федорович
Цензурных слов нету. Ну и пускай сидит в динаме, раз такой принципиальный. Что там писали? контракт не на 4, а на 5 лет хочет и отступные 50, а не 60. Прямо то, за что нужно цепляться, блин
Эммм, да? Это действительно важно, и Сосъедад хочет не на 5, на на 6 подписать, отступные не 60, а 63+, Захарян же хочет на 4 года с отступными около 45, он что, дурак, за копейки играть 6 лет, если он выстрелит и станет крутым игроком?
+19
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arspurs9
Ответ Оригинальный Ник
Ахах, в сто раз круче🤣 Я понимаю, что Динамо клуб-неудачник сто лет без побед, но чем Сосьедад лучше? Заштатная деревенская команда на обочине Ла лиги без перспектив, да и зарплата там меньше будет
4-я команда Испании, выступающая в ЛЧ - заштатная деревенская команда на обочине без перспектив, так и запишем)
+9
-1
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Nogoi89
Ответ arspurs9
Если останется в России, можно навсегда вешать ярлык «дурачок». Даже в обычной жизни, если тебя зовёт фирма в сто раз круче с качественными перспективами, то большинство адекватных молодых специалистов согласится на некоторые ущемления в условиях, ради роста.
Но, ты же подробностей не знаешь, и то, что эта новость правдивая или нет, тоже не знаешь, но ярлыки уже приготовил.
+8
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App. Bs
Ну если останется в Динамо для нас лучше (но не для него)
+12
-5
+7
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catcher69
граждане улетающие в сан-себастьян вас ждёт самолёт на ереван....
+6
0
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Игорь
Вы так говорите, как будто его берёт Реал Мадрид или Барса. Подумаешь Сосьедад.
Подумаешь?) Лол. Команда которая будет играть в ЛЧ
+5
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Treq Qert
Я хочу чтобы в наше лиге были топы.пусть не уезжает.
+5
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