В переговорах Захаряна и «Сосьедада» возникли проблемы, хавбек «Динамо» не вылетел в Испанию («Чемпионат»)

В трансфере Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» возникли проблемы.

В переговорах между 20-летним хавбеком и «Сосьедадом» возникли проблемы, сообщил « » источник, знакомый с ситуацией.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Захарян находится в Москве. Не исключено, что сегодня футболист будет тренироваться с «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» и « » достигли договоренности о переходе Захаряна.

Напомним, 13 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил об : «Сегодня он улетает на медосмотр». 14 августа « » сообщил, что у Захаряна и «Сосьедада» есть расхождения по сроку контракта, поэтому хавбек улетит в Испанию, когда договорится. 15 августа издание утверждало, что Захарян и «Сосьедад» согласовали контракт, игрок полетит в Испанию 16-го.

Однако разногласия пока так и не были устранены, поэтому Арсен все еще остается в Москве.

Захарян в «Сосьедаде» – с «Динамо» договорились. Что известно о переходе?

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