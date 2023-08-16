В переговорах Захаряна и «Сосьедада» возникли проблемы, хавбек «Динамо» не вылетел в Испанию («Чемпионат»)
В трансфере Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» возникли проблемы.
В переговорах между 20-летним хавбеком и «Сосьедадом» возникли проблемы, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Захарян находится в Москве. Не исключено, что сегодня футболист будет тренироваться с «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» достигли договоренности о переходе Захаряна.
Напомним, 13 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил об Арсене: «Сегодня он улетает на медосмотр». 14 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что у Захаряна и «Сосьедада» есть расхождения по сроку контракта, поэтому хавбек улетит в Испанию, когда договорится. 15 августа издание утверждало, что Захарян и «Сосьедад» согласовали контракт, игрок полетит в Испанию 16-го.
Однако разногласия пока так и не были устранены, поэтому Арсен все еще остается в Москве.
Захарян в «Сосьедаде» – с «Динамо» договорились. Что известно о переходе?
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Даже в обычной жизни, если тебя зовёт фирма в сто раз круче с качественными перспективами, то большинство адекватных молодых специалистов согласится на некоторые ущемления в условиях, ради роста.
а высокая зарплата в клубе РПЛ - вот она, только руку протяни
То Челси, то Голландия, то Италия, то Испания
Какая то мыльная опера
-Тетушка я беременна, но Леонсио не должен об этом узнать
И так 286 серий
Динамо - 307
Сосьедад - 346 млн стоимость состава
Динамо - 76 млн
Сосьедад - чемпионат Испании с 5 клубами в первой 20-ке рейтинга УЕФА, с возможностью играть в еврокубках.
Динамо - чемпионат России, с возможностью играть в кубке России.