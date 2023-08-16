«Интер Майами» Месси впервые сыграет в Кубке чемпионов КОНКАКАФ благодаря выходу в финал Кубка лиг
Клуб Лионеля Месси впервые выступит в североамериканской Лиге чемпионов.
«Интер Майами» и «Нэшвилл» сегодня вышли в финал Кубка лиг.
Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 года, который ранее назвался Лигой чемпионов.
И «Интер Майами», и «Нэшвилл» впервые сыграют в этом турнире. Стадия, с которой они стартуют, будет зависеть от результата финала Кубка лиг, который пройдет 20 августа. Победитель выходит напрямую в 1/8 финала.
Третью путевку в Кубок чемпионов КОНКАКАФ получит победитель матча за третье место – «Филадельфия Юнион» или «Монтеррей».
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