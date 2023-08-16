«Интер Майами» Месси впервые сыграет в Кубке чемпионов КОНКАКАФ благодаря выходу в финал Кубка лиг

Теги МЛС Лионель Месси высшая лига Мексика КОНКАКАФ Лига чемпионов Северной Америки Монтеррей Филадельфия Юнион Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

Клуб Лионеля Месси впервые выступит в североамериканской Лиге чемпионов.

«Интер Майами» и «Нэшвилл» сегодня вышли в финал Кубка лиг.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 года, который ранее назвался Лигой чемпионов.

И «Интер Майами», и «Нэшвилл» впервые сыграют в этом турнире. Стадия, с которой они стартуют, будет зависеть от результата финала Кубка лиг, который пройдет 20 августа. Победитель выходит напрямую в 1/8 финала.

Третью путевку в Кубок чемпионов КОНКАКАФ получит победитель матча за третье место – «Филадельфия Юнион» или «Монтеррей».

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33 комментария

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Penguin87
Читаю Нэшвилл и сразу ассоциация с Предаторз из НХЛ)
+16
-2
+14
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cektor
эффект Месси !
+16
-7
+9
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Блуждающий странник
Глянул стату там у них в местной ЛЧ за 18 лет 17 раз побеждали мексиканцы. Самый титулованный клуб это мексиканцы с названием "Америка" )))
+7
0
+7
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нелюбитель футбола
Месси - вверх, Геша вниз и "отдайте мне статуэтку - я лучший"... А-ха-ха-ха... 😄🤭👏👏👏👍👍👍...
+6
0
+6
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blаncо
Месси однозначно голов 30 настреляет в этом сезоне, станет ещё и лучшим бомбардиром современности.
+5
0
+5
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Кефтеме
Ответ Бухгалтер2021
а где этот клуб был до этого???
На дне МЛС
+5
0
+5
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Ихарь Окенфэйлов
А в ЛЧ Конкакаф там я так понимаю Мексиканские клубы самое серьёзные? Кто разбирается?
+4
0
+4
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GuruFutbola
Великому игроку великие достижения)
+8
-5
+3
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Александр Северный
Ответ Александр Русанов
Арабские клубы посильнее, они уже даже сравнялись или даже превзошли южноамериканцев
ага, раскажи это своим детям, ну или внукам, ну или братьям и сёстрам на ночь как сказку))))
+3
0
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Семен Войнов
Заслуга Месси !
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Александр Северный
Ответ Сикарио
Турнир огорода)) На родине гуры таджикистана и то уровень посильнее))
куда уж им до великих Замалика, Раджи Касабланки и Монастыря )))
+3
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Cearvm
По сути ЛЧ КОНКАКАФ состоит из нескольких матчей между клубами Мексики и МЛС, там чуть ли не с плей-офф стартуют из-за недостатка команд. Так что выиграть плей-офф самого МЛС даже почетнее, особенно со стартом с последнего места конференции. Вот задача для Месси на ближайшие полгода.
+3
0
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Игорь Климов
Эффект Лео Месси! 🐐🇦🇷
+2
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Greatest Of All Time
Ответ Сикарио
Турнир огорода)) На родине гуры таджикистана и то уровень посильнее))
Самая слабая лига мира, в 2 раза лучше чем лига Верблюдов.
+2
0
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Фил Федотов
Ответ Макс Коновалов 1000
Этот турнир ещё выиграют 💪
Как я читал Мексиканская лица очень сильная, так что под вопросом.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Penguin87
Читаю Нэшвилл и сразу ассоциация с Предаторз из НХЛ)
А я читаю Нэшвилл и сразу вспоминаю фильм Роберта Олтмена.
+3
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Кефтеме
Ответ Penguin87
Читаю Нэшвилл и сразу ассоциация с Предаторз из НХЛ)
Филадельфия Флайерз, Даллас Старз
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Макс Коновалов 1000
Этот турнир ещё выиграют 💪
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Сергей Ямковой
Интеру нужен хороший ЦЗ
С такой обороной как сейчас, будет очень сложно что-то выиграть
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mqh9pzrxgf
Ответ Кефтеме
На дне МЛС
Да и щас там
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Александр Русанов
Ответ Cearvm
По сути ЛЧ КОНКАКАФ состоит из нескольких матчей между клубами Мексики и МЛС, там чуть ли не с плей-офф стартуют из-за недостатка команд. Так что выиграть плей-офф самого МЛС даже почетнее, особенно со стартом с последнего места конференции. Вот задача для Месси на ближайшие полгода.
В прошлой вроде с Сальвадорским клубом была заруба знатная. Американцы только по гостевым голам прошли
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Александр Северный
вот оно величие. придти в одну из самых слабых команд лиги, и поднять её с низов. а мне тут сегодня рассказывали про то как легко было Бекхэму ,Ибрагимовичу и Бейлу в Лос-Анджелесе Гэлакси))
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Александр Северный
Ответ Ихарь Окенфэйлов
А в ЛЧ Конкакаф там я так понимаю Мексиканские клубы самое серьёзные? Кто разбирается?
но как бы да. последний обладатель трофея мексиканский Лион. победил в двух играх чемпиона МЛС Лос-Анджелес Гэлакси
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
а где этот клуб был до этого???
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Игорь Климов
Ответ Александр Русанов
Арабские клубы посильнее, они уже даже сравнялись или даже превзошли южноамериканцев
Чего ты несёшь?
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