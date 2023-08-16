«Интер Майами» Месси впервые сыграет в Кубке чемпионов КОНКАКАФ благодаря выходу в финал Кубка лиг

Клуб Лионеля Месси впервые выступит в североамериканской Лиге чемпионов.

«Интер Майами» и «Нэшвилл» сегодня вышли в финал Кубка лиг.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов 2024 года, который ранее назвался Лигой чемпионов.

И « », и « » впервые сыграют в этом турнире. Стадия, с которой они стартуют, будет зависеть от результата финала Кубка лиг, который пройдет 20 августа. Победитель выходит напрямую в 1/8 финала.

Третью путевку в Кубок чемпионов КОНКАКАФ получит победитель матча за третье место – « » или « ».

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