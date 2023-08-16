СКА уложится в потолок зарплат, перезаключив контракты как минимум с 10 игроками на пониженных условиях («СЭ»)

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс деньги потолок зарплат Хоккей

СКА понизит зарплату как минимум 10 игрокам, чтобы войти под потолок зарплат.

Зарплата в этом сезоне будет понижена за счет увеличения зарплаты в последующих сезонах или бонусов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб из Петербурга также намерен расстаться с несколькими игроками.

Таким образом, СКА уложится в потолок зарплат Фонбет Чемпионата КХЛ, составляющий 900 миллионов рублей.

Сообщалось, что армейцы превышали планку примерно на 170 миллионов.

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8 комментариев

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Хесус НаваС
фу ске,как за этих болеть можно только
+13
-1
+12
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Александр Рыбаков
ваня555!!!!!! обьясни
+5
0
+5
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Super Bock
Дубас, Треливинг, Друри и прочие профаны, учитесь как надо делать. Просто берете и переподписывате контракты с понижением з.п. А то раздаете по 10-11 млн. в год, потом голову ломаете. Ну гений конечно, Роман Борисович Ротенберг !!
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йозе марино
🌭
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