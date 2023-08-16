СКА уложится в потолок зарплат, перезаключив контракты как минимум с 10 игроками на пониженных условиях («СЭ»)
СКА понизит зарплату как минимум 10 игрокам, чтобы войти под потолок зарплат.
Зарплата в этом сезоне будет понижена за счет увеличения зарплаты в последующих сезонах или бонусов.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб из Петербурга также намерен расстаться с несколькими игроками.
Таким образом, СКА уложится в потолок зарплат Фонбет Чемпионата КХЛ, составляющий 900 миллионов рублей.
Сообщалось, что армейцы превышали планку примерно на 170 миллионов.
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