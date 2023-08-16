Бахрейн не будет играть с Россией в сентябре: «У нас матчи со сборными Кувейта и Туркменистана»
Бахрейн не будет играть со сборной России в сентябре.
Сегодня РФС сообщил, что общается с бахрейнской стороной о возможном матче с Россией осенью.
«РФС действительно связывался с нами по поводу товарищеского матча, но никаких договоренностей нет.
В сентябре мы не можем провести матч с Россией, поскольку будем играть со сборными Кувейта и Туркменистана», – заявил пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Надеюсь, представили Бахрейна не вели себя с нашими, как Дзюба с журналистом:)
https://iz-ru.turbopages.org/turbo/iz.ru/s/804812/igor-karmazin/turkmenesuela-bogateishuiu-postsovetskuiu-respubliku-shtormit
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