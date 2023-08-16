Бахрейн не будет играть с Россией в сентябре: «У нас матчи со сборными Кувейта и Туркменистана»

Бахрейн не будет играть со сборной России в сентябре.

Сегодня РФС сообщил, что общается с бахрейнской стороной о возможном матче с Россией осенью.

«РФС действительно связывался с нами по поводу товарищеского матча, но никаких договоренностей нет.

В сентябре мы не можем провести матч с Россией, поскольку будем играть со сборными и », – заявил пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар.

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