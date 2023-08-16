Бахрейн не будет играть с Россией в сентябре: «У нас матчи со сборными Кувейта и Туркменистана»

Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Бахрейна по футболу сборная Кувейта по футболу Сборная Туркменистана по футболу Футбол

Бахрейн не будет играть со сборной России в сентябре.

Сегодня РФС сообщил, что общается с бахрейнской стороной о возможном матче с Россией осенью.

«РФС действительно связывался с нами по поводу товарищеского матча, но никаких договоренностей нет.

В сентябре мы не можем провести матч с Россией, поскольку будем играть со сборными Кувейта и Туркменистана», – заявил пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар. 

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68 комментариев

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Roman
Кувейт и Туркменистан уже котируются выше, чем Россия, как соперник?)
+56
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blаncо
Таким образом, беспроигрышный период сборной России перевалит за полтора года. Впечатляющее достижение.
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SaH4r.
Ответ Roman
Кувейт и Туркменистан уже котируются выше, чем Россия, как соперник?)
howwa ejen😁
+18
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Отец Абду
Даже Бахрейн послал нас...

Надеюсь, представили Бахрейна не вели себя с нашими, как Дзюба с журналистом:)
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CSKA_AC Milan
Такими темпами возможный матч против сборной медиалиги уже не видится таким и бредовым.
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Лужин
Техническое поражение им тогда решением химкинского суда. 3-0 считай, уверенная победа, а говорят еще у нас футбол в упадке.
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Mark Safa
Ответ Василий Монксик
Ахахаха хоть кто то кроме Белоруссии будет играть с нами?
🇰🇵!
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SaH4r.
Öñe Türkmenistan!🇹🇲
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Ренат Нургалиев
Ответ Roman
Кувейт и Туркменистан уже котируются выше, чем Россия, как соперник?)
Просто уже были договорённости... Никто не назначает игру за месяц до даты.
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Василий Монксик
Ахахаха хоть кто то кроме Белоруссии будет играть с нами?
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Лигр
А где главные союзники? Где игры с Северной Кореей, Эритреей? Они вообще за Россию болеют?
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
с детства за Туркменистан
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Barry_Cadny
Ответ Aziz Kadyrow
играйте с Туркменистаном
Туркменистан играет с Бахрейном.
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Maxximus
Что за зубоскальство? Бахрейн гототовится к отбору, и вполне логично играть с командами, исповедующими стиль будущих соперников. Зачем им играть с Россией? Им этот матч ничего не принесёт в плане подготовки.
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Blaumerc
Ответ SaH4r.
howwa ejen😁
g.s. daş etdin
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Ars Mount
Ого, моя родная Туркмения 💚
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Слутск Халлского
Весь мир с нами, говорили они
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Пикачу82
Ответ SaH4r.
какое еще зерно?🤡 мы в Туркменистане лучше вас живём
Это тебе твой Аркадаг рассказал?)))
https://iz-ru.turbopages.org/turbo/iz.ru/s/804812/igor-karmazin/turkmenesuela-bogateishuiu-postsovetskuiu-respubliku-shtormit
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ta-tosha
Ответ Nekrasof
Какая же стыдоба, даже людоедам из Бахрейна мы не нужны
людоеды? там шейх каждому новорожденному по 100К на счёт ложит
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R-9
Ответ Пикачу82
При чем здесь Адольф? Я что про рассовое превосходство говорю? Ты хоть читать то и думать умеешь? Я про то что если нам необоснованно отказывают, боятся последствий и так далее то пусть не ждут потом ничего хорошего от нас!
а с какого перепугу онт должны ещё обоснованно отказывать в товарищеском матче? что хотят то и делают, не хотят играть и не будут. это их право.
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андрэ
испанский стыд...
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
Ответ SaH4r.
howwa ejen😁
Ayday ozuñ😂
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Кокич
Никому не нужен бадминтон...
©УП
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Andrdmbr
Ответ SaH4r.
какое еще зерно?🤡 мы в Туркменистане лучше вас живём
Если поискать в списке лучших стран по уровню жизни за 2023 год... то Туркменистана нет в рейтинге.... А мы на 66-67 месте... Так что живете хорошо, но не лучше...
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Марат Люсьеныч
так вот ты какой многополярный мир
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