Фролов о Черчесове в «Динамо»: «С ним боялись говорить, дышать и смотреть в его сторону – вообще пипец. Однажды попросил Кураньи помочь, он сказал: «Не пойду, я боюсь»

Теги Кевин Кураньи Крылья Советов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Динамо Москва Евгений Фролов Футбол

Евгений Фролов рассказал о работе со Станиславом Черчесовым в «Динамо».

– Самый строгий тренер, с которым ты работал, – Черчесов?

– Да, это вообще пипец. С ним люди боялись разговаривать, дышать и смотреть в его сторону. По струнке все ходили. Один раз мне нужно было с Черчесовым поговорить.

– Так.

– Я попросил Кевина Кураньи помочь. Он такой: «Брат, извини, без шансов. Я туда не пойду, я боюсь». Пришлось идти одному, – сказал голкипер «Крыльев Советов».

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50 комментариев

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waleri
Надо было Игоря Денисова попросить.
+74
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Faust Doc
Как там у Лермонтова:
Злой Черчесов ждёт нас в душе
Точит свой кинжал
+48
-3
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Bartez1986
не пипец, а производное ругательство, означающее женский половой орган
+34
-7
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alexus-1990
почему тренеры типа Клоппа или Пепа, которые выиграли всё в своей жизни ведут себя довольно просто и без понтов, а такие нулячие космос Стас или Евсеев делают вид, что им все должны
+30
-6
+24
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alexus-1990
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
ну а дальше че было? ))
душ, треск шейных позвонков и крылья советов)
+22
-2
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Николай Корягин
Во-первых, я тебя приветствую, Кевин! Во-вторых, проходи в душевую.
+15
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Ru Ru
Мы даже в душ после матча не ходили...
+9
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AntPunch
Ответ alexus-1990
почему тренеры типа Клоппа или Пепа, которые выиграли всё в своей жизни ведут себя довольно просто и без понтов, а такие нулячие космос Стас или Евсеев делают вид, что им все должны
В твоем вопросе есть ответ)
+8
0
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goshforever
Ответ alexus-1990
почему тренеры типа Клоппа или Пепа, которые выиграли всё в своей жизни ведут себя довольно просто и без понтов, а такие нулячие космос Стас или Евсеев делают вид, что им все должны
Там тоже есть свои Феликсы Магаты
+5
0
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Sinister Kid
И мылись в бочке на улице. Вот как страшно было.
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Buharoid
Ответ alexus-1990
почему тренеры типа Клоппа или Пепа, которые выиграли всё в своей жизни ведут себя довольно просто и без понтов, а такие нулячие космос Стас или Евсеев делают вид, что им все должны
А откуда ты знаешь насчёт просто и без понтов? Пеп вообще-то чемпион по выкидыванию из клубов всех, кто ему не нравится.
+4
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+4
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Зизуха
Ответ waleri
Надо было Игоря Денисова попросить.
и назначить стрелку в душе
+3
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Сергей К
Черчесов как футболист и как тренер добился неплохих результатов.
Я бы даже сказал выдающихся, в совокупности - игрок и тренер!
Среди наших, конечно...
+9
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Крыс Пол
Помочь с чем, с переводом?
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Владимир Абрамов
Ответ alexus-1990
почему тренеры типа Клоппа или Пепа, которые выиграли всё в своей жизни ведут себя довольно просто и без понтов, а такие нулячие космос Стас или Евсеев делают вид, что им все должны
Потому что это индивидуальная особенность характера, который в свою очередь сформировался в определенных жизненных условиях. А вовсе не тренерская характеристика. И еще может быть потому, что "вроде Клоппа или Пепа" это всего два человека, а среди тренеров вообще, включая великих прежних эпох, есть люди с разным, в том числе тяжелым характером. И может еще потому что Кураньи в шутку говорил, и конечно никто так уж Черчесова не боялся, но все-таки чуточку уважали. Поэтому "делают вид" это некий воображаемый тобой образ. Нет, не может ли быть такого?
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Черчесов:ночной кошмар
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Barry_Cadny
Ответ Сергей К
Черчесов как футболист и как тренер добился неплохих результатов. Я бы даже сказал выдающихся, в совокупности - игрок и тренер! Среди наших, конечно...
Ну и чудил как вратарь иногда.
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goshforever
Ответ Кино Музыка
Ждем откровений из Ференцвароша.
Ну с такими исходными версия, что его слили игроки, кажется вполне правдоподобной
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free_walker
Теперь Фролов отсутствует в лексиконе Черчесова
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Ызяя
А стулом по голове от Кокоши, Черчесов не боялся получить ?
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Lina ninnen
Больше всего боялись черчесова защитники спартака в начале нулевых, зверь на воротах
+3
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Barry_Cadny
Ответ Крыс Пол
Помочь с чем, с переводом?
С шашлыком:)
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Алекс Ну
Тапок и у нас всех запугал:)
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опечаткавышла
в дУше ждать
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FEF2
Ответ Кино Музыка
Ждем откровений из Ференцвароша.
Megijedtem, mert Cherchesov mindenki előtt seggbe kúrta a lovat.
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