Фролов о Черчесове в «Динамо»: «С ним боялись говорить, дышать и смотреть в его сторону – вообще пипец. Однажды попросил Кураньи помочь, он сказал: «Не пойду, я боюсь»
Евгений Фролов рассказал о работе со Станиславом Черчесовым в «Динамо».
– Самый строгий тренер, с которым ты работал, – Черчесов?
– Да, это вообще пипец. С ним люди боялись разговаривать, дышать и смотреть в его сторону. По струнке все ходили. Один раз мне нужно было с Черчесовым поговорить.
– Так.
– Я попросил Кевина Кураньи помочь. Он такой: «Брат, извини, без шансов. Я туда не пойду, я боюсь». Пришлось идти одному, – сказал голкипер «Крыльев Советов».
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