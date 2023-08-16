Паредес перешел из «ПСЖ» в «Рому» за 4,5 млн евро

Леандро Паредес перешел в «Рому» из «ПСЖ».

29-летний аргентинец подписал контракт с римлянами до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что « » согласовала с «ПСЖ» трансфер Паредеса за 4,5 млн евро.

уже играл за «Рому» (2014/2015, 2016/2017). Затем он перешел в «Зенит» за 23 млн евро, откуда в 2019-м ушел в « » за 47 млн.

Подробная статистика чемпиона мира в составе сборной Аргентины доступна здесь.

Фото: asroma.com

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