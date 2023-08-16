Паредес перешел из «ПСЖ» в «Рому» за 4,5 млн евро
Леандро Паредес перешел в «Рому» из «ПСЖ».
29-летний аргентинец подписал контракт с римлянами до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Рома» согласовала с «ПСЖ» трансфер Паредеса за 4,5 млн евро.
Паредес уже играл за «Рому» (2014/2015, 2016/2017). Затем он перешел в «Зенит» за 23 млн евро, откуда в 2019-м ушел в «ПСЖ» за 47 млн.
Подробная статистика чемпиона мира в составе сборной Аргентины доступна здесь.
Фото: asroma.com
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За 4,5 очень дешево себе его Рома отхватила.
Если даже не в старт, то для ротации точно уж топ. Бегать от штрафной до штрафной он по-прежнему умеет, как и в пас играть.
Решил снова заехать?!
Потом через 2-3 года снова Питер?!)))