Паредес перешел из «ПСЖ» в «Рому» за 4,5 млн евро

Теги ПСЖ Рома лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу трансферы Леандро Паредес Футбол

Леандро Паредес перешел в «Рому» из «ПСЖ».

29-летний аргентинец подписал контракт с римлянами до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Рома» согласовала с «ПСЖ» трансфер Паредеса за 4,5 млн евро.

Паредес уже играл за «Рому» (2014/2015, 2016/2017). Затем он перешел в «Зенит» за 23 млн евро, откуда в 2019-м ушел в «ПСЖ» за 47 млн.

Подробная статистика чемпиона мира в составе сборной Аргентины доступна здесь.

Фото: asroma.com

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23 комментария

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Дмитрий
Парень на расслабоне путешествует по самым красивым городам Европы, да еще за приличные деньги. Красавчик!
+30
-2
+28
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okkervil
Ответ T622222
Подешевел в 10 раз 🤣🤣🤣
Он таки не коньяк, чтоб с возрастом дорожать:-)
+19
0
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T622222
Подешевел в 10 раз 🤣🤣🤣
+10
-2
+8
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Василий Монксик
что за копейки такие за него)))Зенит конечно красиво ПСЖ развел на 40 млн )))
+7
-2
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Goodison
Ответ T622222
Подешевел в 10 раз 🤣🤣🤣
И это всего-то за 4 года, и ему даже 30 нет, плюс статус ЧМ, за который обычно доплачивают...
+5
-1
+4
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Ape1sin
Как же Рома хороша, заработали почти 20кк, и получили улучшенного, набравшегося опыта в Париже и мастерства в Питере футболиста
+6
-2
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Caniball
Чемпион мира, причем не лавочник, 29 лет, еще не старый. На трансфермаркте стоит 12.
За 4,5 очень дешево себе его Рома отхватила.
Если даже не в старт, то для ротации точно уж топ. Бегать от штрафной до штрафной он по-прежнему умеет, как и в пас играть.
+6
-3
+3
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Caniball
Ответ Дмитрий
Парень на расслабоне путешествует по самым красивым городам Европы, да еще за приличные деньги. Красавчик!
В Риме он уже был)
Решил снова заехать?!
Потом через 2-3 года снова Питер?!)))
+3
-1
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Алексей Гусев
Рома конечно наварилась знатно на нем.
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Великий Алонсо
Похож на сладенького этот Паредес
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Иван Иванов
Даром был не нужен, на хер его вернул Пинту?
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alireal
Мбаппе перешёл из псж в псж за 200млн. евро
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d.xoxlov
За сколько там Аллегри сторговался год назад об опционном выкупе?
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Einfach Safari
Ответ Goodison
И это всего-то за 4 года, и ему даже 30 нет, плюс статус ЧМ, за который обычно доплачивают...
реальная цена без наценок от газпрома и шейхов)
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Алексей Ненахов
Ответ okkervil
Он таки не коньяк, чтоб с возрастом дорожать:-)
Кстати не когда не понимал мании к многолетнему коньяку , вкус более грубый с годами только
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T622222
Ответ okkervil
Он таки не коньяк, чтоб с возрастом дорожать:-)
Ну точно не Месси ))
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Felp
Ответ Caniball
Чемпион мира, причем не лавочник, 29 лет, еще не старый. На трансфермаркте стоит 12. За 4,5 очень дешево себе его Рома отхватила. Если даже не в старт, то для ротации точно уж топ. Бегать от штрафной до штрафной он по-прежнему умеет, как и в пас играть.
Скорее всего ПСЖ очень хотели его быстро спихнуть
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Алексей Гусев
Ответ Caniball
Чемпион мира, причем не лавочник, 29 лет, еще не старый. На трансфермаркте стоит 12. За 4,5 очень дешево себе его Рома отхватила. Если даже не в старт, то для ротации точно уж топ. Бегать от штрафной до штрафной он по-прежнему умеет, как и в пас играть.
не лавочник? Энцо ж его выбил из состава...
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Алексей Гусев
Ответ Роман Марханов
улучшит полузащиту. Чтобы про него не говорили, а класс и мастерство у него есть. В сборную Аргентины тоже просто так не попадешь.
ну почему не попадешь? Лашутаро же попал)
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Алексей Гусев
Ответ Felp
Даже он в СА не поехал
даже его, туда и не звал никто)
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