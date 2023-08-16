Фати решил уйти из «Барсы». Его окружение оценивает варианты, «Атлетико» игрок не интересен

Ансу Фати решил покинуть «Барселону».

По данным As, окружение футболиста оценивает варианты. «Атлетико», как сообщается, не заинтересован в футболисте.

надеялся убедить в том, что может занять место в соснове, но ему стало ясно, что этого не произойдет.

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