Фати решил уйти из «Барсы». Его окружение оценивает варианты, «Атлетико» игрок не интересен
Ансу Фати решил покинуть «Барселону».
По данным As, окружение футболиста оценивает варианты. «Атлетико», как сообщается, не заинтересован в футболисте.
Фати надеялся убедить Хави в том, что может занять место в соснове, но ему стало ясно, что этого не произойдет.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
он совсем другой игрок ,как по набору скиллов, так и по футбольному интеллекту
Единственное, что пришло в голову... Других причин не вижу
Увы, но после травмы так и не оправился😞
Ольмо вот пару лет назад внезапно расцвёл