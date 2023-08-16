Фати решил уйти из «Барсы». Его окружение оценивает варианты, «Атлетико» игрок не интересен

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига возможные трансферы Ансу Фати Футбол

Ансу Фати решил покинуть «Барселону».

По данным As, окружение футболиста оценивает варианты. «Атлетико», как сообщается, не заинтересован в футболисте.

Фати надеялся убедить Хави в том, что может занять место в соснове, но ему стало ясно, что этого не произойдет.

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69 комментариев

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alexmixer9
У нового Месси снова не пошло (
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Леван Мкртчян
Ответ alexmixer9
У нового Месси снова не пошло (
Его ровняли С МЕССИ только те, кто курил за гаражами СМЕСИ.
он совсем другой игрок ,как по набору скиллов, так и по футбольному интеллекту
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Отец Абду
Видимо его отец захотел в СА:)

Единственное, что пришло в голову... Других причин не вижу
+31
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Vitamin_B
а в соснове это как? автор, поясни нам )))
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Vikey
Ответ Vitamin_B
а в соснове это как? автор, поясни нам )))
Посёлок в Лен.области-там много лагерей ДЮСШ.
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василий иванов
Ответ Rainn
Еще один гений из Барселоны с окружением
Каждый второй талант сейчас с таким окружением. сколько звезд не смогло раскрыться из-за такого окружения, даже подумать страшно.
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TAGAY
Ответ alexmixer9
У нового Месси снова не пошло (
сам виноват, решился на лечение по своему тогда как врачи Барсы рекомендовали совсем другое, таким образом и Умтити рискнул ради ЧМ, да выгирал ЧМ но карьера пошел под откос. Фати говорят все еще сможет вернуться но никак не приходит его уверенность в себе, клуб по проще где будет играть постоянно может с этим помочь,а в Барсе пока что он сейчас не первый выбор, да и не второй, учитывая измении схемы он даже третьим выбором не будет. но кто даст ему эти 8 млн чистыми? в европе, никто, а вот в СА вполне могут дать и даже больше. вот сейчас посмотрим, спортивные амбиции или же жирный контракт все к чему он стремился.
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Rainn
Еще один гений из Барселоны с окружением
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Tristan...
Травмы и неверно выбранное лечение сломали его карьеру... Очень жаль, но, что поделать? Это футбол. Это топ клуб. Если не соответствуешь требованиям, то выход один...
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Ххх Ххх
Слишком много шума вокруг игрока с такой статистикой. Вроде постоянно уходит куда-то, но не уходит. Мутный он какой-то)
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CTPEKO3ETC
Пора ему в ПСЖ, там будет с кем отдохнуть
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TAGAY
Ответ заблокированному пользователю
не уточните ли какой ЧМ он выиграл? теряюсь в догадках
2018 с Францией)
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coil666
Ответ ten Hag
Комментарий удален пользователем
До травмы был лучше, но... Нужно было слушать врачей!
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Crosby84
Дебютировал в Барсе оч даже норм.
Увы, но после травмы так и не оправился😞
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XavIniesta2008-2015
Честно не понимаю стремление взять Феликса при наличии Фати. Наверняка причина в этом. А учитывая, что у Феликса и Фати один и тот же агент, то интересная многоходовочка получается
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Владимир Голованов
Ответ Vitamin_B
а в соснове это как? автор, поясни нам )))
$осать будет у основы
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S H A R K
Ответ nurikkkk
Я понял, когда фанаты Барселоны говорят о гениальных воспитанниках их любимой команды. Они имеют ввиду гениальных игроков для клубов второго, а то и третьего эшелона.....я так понимаю следующий на очереди Гави, которого уже собирались сбагрить в комплекте на обмен на Мбаппе, неспроста он сейчас уже в старт не попадает.....
Кто знает, может Фати действительно вне Барсы станет топом? Всякое может случиться. Есть не мало таких примеров. Фати сначала нужен клуб уровнем чуть ниже, например клубы Португалии, средняки Ла Лиги, ну или в Италию.
Ольмо вот пару лет назад внезапно расцвёл
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Fuji69
Ещё один переоценённый игрок Барсы
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Леван Мкртчян
Ответ blаncо
По сравнению с Месси этот парень интеллектом полностью обделён.
Об этом и речь
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TAGAY
Ответ Леван Мкртчян
Его ровняли С МЕССИ только те, кто курил за гаражами СМЕСИ. он совсем другой игрок ,как по набору скиллов, так и по футбольному интеллекту
верно! Фати по сути Давид Вилья по стилю, такой хладнокровный завершитель не обладая высокой скоростью но отличным умением подключиться в центр и умение находить моменты даже когда не было пространств.. короче Вилья 2.0, только Вилья успел до травмы совершить громкие победы, был частью той великой Барсы.. Фати тоже мог быть таким но травмы все испортили
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Old Partisan
ФК Сосново?)
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Tseren031293
Фати и Мариано, взявшие номера Месси и Роналду, как и ожидалось не достигнут и половины успеха двух монстров, но и даже свои собственные оправдания не ожидали.
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ljolik888
Как бы потом не пожалеть . Всетаки талант у него есть и у нужного тренера он может раскрыться. Удачи ему везде где бы не был .
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blаncо
Ответ Леван Мкртчян
Его ровняли С МЕССИ только те, кто курил за гаражами СМЕСИ. он совсем другой игрок ,как по набору скиллов, так и по футбольному интеллекту
По сравнению с Месси этот парень интеллектом полностью обделён.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
И ещё один "будущий Месси " походу не станет как Месси.
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