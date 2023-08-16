Директор «МЮ» сообщил менеджменту о возвращении Гринвуда в состав (The Athletic)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд вернется в состав «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, в первую неделю августа исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд сообщил руководству клуба о планах вернуть Гринвуда в состав.

Сегодня клуб выпустил заявление по поводу будущего Гринвуда, отметив, что решение находится на финальной стадии.

Напомним, в феврале этого года с нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании. Он не играл с января 2022 года.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Монксик
Правильное решение ,потенциально топ игрок стоимостью 100 млн фунтов,зачем его бесплатно отпускать.
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mrJerico
все беды из-за баб!)
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
werley
В принципе, хоть какая-то определенность. Но большого оптимизма в его отношении нет. Парень еще толком не начал играть, а уже наломал столько дров. Едва ли он с такими проблемами с дисциплиной и характером сумеет достичь хотя бы уровня Рэшфорда.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eden Hazard
Ответ Rad0
И стоило ради этого фарса на полгода отсрочивать его возвращение?
Нужно было сделать вид что думают, обсуждают, взвешивают, чтоб фемки не бесились. Грамотно сделали в итоге.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rad0
И стоило ради этого фарса на полгода отсрочивать его возвращение?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Возвращение блудного бабника.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утя Ваткин
1.5 года чел не играл. Благо только 21 год ещё не всё потеряно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
а пару месяцев назад нельзя было это решить? что б чел нормально к сезону готовился с командой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KUZMICH
Хуже Энтони точно не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
РедАктор
Вердикт: дело конечно серьезное, но судя по всему инциндент исчерпан. Пора возвращать, надеюсь парень повзрослел и сделает выводы из этой истории. Смысла держать вне футбола точно нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Rad0
И стоило ради этого фарса на полгода отсрочивать его возвращение?
Да, что бы все успокоились и не портилась атмосфера в команде. Раз есть контракт, т очему бы не вернуть его в состав, ибо он неплохо то играл до того обвинения.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MURA
Ответ Rad0
И стоило ради этого фарса на полгода отсрочивать его возвращение?
Это Англия детка.
Нам их не понять, впрочем как и им нас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Neron
Ответ Любезный Коссутий
https://www.youtube.com/watch?v=EMJ5H_ZDWsU кондиции Гринвуда. видос недельной давности
А чего ты ожидал?! Парень не играл в футбол ПОЛТОРА ГОДА! Его гнобили всей страной! Всем миром фемки его гнобили! Для начала вернут в состав, будет тренироваться, сыграет потом за U19, потом за U21, потом за резерв поиграет и только после этого его вернут в основу! А там ему и дальше придётся снова доказывать свою состоятельность, чтобы выйти на поле! Это не пара дней, это долго, это как начать всё с начала! Дадим парню время прийти в себя и Тен Хаг прекрасный для этого тренер!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий