Директор «МЮ» сообщил менеджменту о возвращении Гринвуда в состав (The Athletic)

Мэйсон Гринвуд вернется в состав «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, в первую неделю августа исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд сообщил руководству клуба о планах вернуть Гринвуда в состав.

Сегодня клуб выпустил заявление по поводу будущего Гринвуда, отметив, что решение находится на финальной стадии.

Напомним, в феврале этого года с нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании. Он не играл с января 2022 года.

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