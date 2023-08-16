Директор «МЮ» сообщил менеджменту о возвращении Гринвуда в состав (The Athletic)
Мэйсон Гринвуд вернется в состав «Манчестер Юнайтед».
По данным The Athletic, в первую неделю августа исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд сообщил руководству клуба о планах вернуть Гринвуда в состав.
Сегодня клуб выпустил заявление по поводу будущего Гринвуда, отметив, что решение находится на финальной стадии.
Напомним, в феврале этого года с нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании. Он не играл с января 2022 года.
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