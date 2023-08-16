«МЮ» заявил, что решение по Гринвуду – на финальной стадии. Обвинения в изнасиловании сняли с Мэйсона полгода назад

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника происшествия Мэйсон Гринвуд Ричард Арнольд Футбол

«МЮ» выступил с заявлением по делу Мэйсона Гринвуда.

Напомним, в феврале этого года с нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании.

В январе 2022-го футболист был задержан в своем доме после того, как в соцсетях появилась серия фото, которые были размещены спутницей Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля 2022-го его выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога – он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения. Летом у Гринвуда и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.

«После снятия всех обвинений с Мэйсона Гринвуда в феврале 2023 года «Манчестер Юнайтед» провел тщательное расследование по поводу направленных против него заявлений.

В основе этого лежали обстоятельные доказательства и контекст, не являющиеся достоянием общественности, и мы выслушали многих людей, непосредственно причастных к этому делу или знакомых с ним.

На протяжении всего этого процесса благополучие и точка зрения предполагаемой жертвы занимали центральное место в расследованиях клуба, и мы уважаем ее право на пожизненную анонимность.

У нас также есть обязанности перед Мэйсоном – как перед сотрудником, как перед молодым человеком, который работает в клубе с семилетнего возраста, и как перед молодым отцом, у которого есть партнер.

Этап установления фактов в нашем расследовании завершен, и мы находимся на завершающей стадии принятия решения о будущем Мэйсона.

Вопреки предположениям СМИ, это решение еще не принято и в настоящее время является предметом интенсивного внутреннего обсуждения. Ответственность в конечном счете лежит на главном исполнительном директоре [Ричарде Арнольде].

После принятия решения оно будет доведено до сведения держателей долей в клубе и разъяснено.

Это было трудное дело для всех, кто связан с «Манчестер Юнайтед», и мы понимаем, какие резкие основанные на частичных доказательствах мнения оно вызвало, став достоянием общественности.

Просим вас проявить терпение на заключительных этапах тщательно продуманного процесса», – сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

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75 комментариев

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ArnoNeputevy
"На завершающей стадии" - то есть, уже через 5-6 месяцев будет принято. Ну, максимум - через год. Недолго осталось.
+39
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+39
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Pigmalion
Ответ trav
Вдумайтесь, люди. Человек поженился на "жертве" и родили ребёнка! А маню что-то решает и думает типа под давлением общественности! Ау, человек НЕВИНОВЕН. Что происходит с этим миром, куда он катится
Ну если вы изобьете девушку, а она заберет позже заберет заявления на вас, будете ли вы невиновны?
Гринвуд виновен, но по велению жертвы не понес наказания. Как-то так.
+44
-8
+36
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Redhead One
Ответ trav
Вдумайтесь, люди. Человек поженился на "жертве" и родили ребёнка! А маню что-то решает и думает типа под давлением общественности! Ау, человек НЕВИНОВЕН. Что происходит с этим миром, куда он катится
Между "невиновен" и "жертва забрала заявления" разницу не видишь?) тебя изобьет какой-то Вася, но потом ты от него деньги за отказ возьмёшь - он невиновен будет?) это не так работает
+22
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+18
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munkz
Заявление от клуба на оф. сайте - очень хороший шаг. Скорее всего, стелят соломку, обозначая, мол, нелегкость решения и всей процедуры расследования.

Сейчас всё больше уверенность, что его вернут в состав.
+19
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Mekanych Red Devil
Все решения в МЮ принимаются с большим опозданием. Почти во всех сферах. Например, продажа клуба Глейзерами. Все же помнят, что были инсайды, что уже вот-вот объявят, на след неделе точно объявят, шейх перебил и является фаворитом и что до летнего окна уже будут новые руководители в структуре. В итоге абсолютная тишина, лето уже заканчивается, ничего так и не свершилось.

Кейс Гринвуда. Мало было времени принять решение? Дело в суде уже закрыли, уже у них ребенок родился, а эти все расследуют.

Трансферы. За Магуайра предложили вменяемые деньги, тренер молотков уже даже признал, что клубы согласовали стоимость, хотя тренеры максимально редко говорят о других игроках, пока они не подпишутся. В итоге тянули непонятно с чем и дотянулись, что теперь он остаётся. До зимы возможно сыграет только в некоторых кубковых матчах, отсюда стоимость упадёт еще ниже, все это время будут выплачивать под 200к в неделю. Браво!
Тоже самое с Амрабатом. Фиалки запросили по слухам вполне адекватную цену в районе 30 лямов евро. То сначала надо было избавиться от кого-то и найти деньги. Продали Фреда за 15 + 9 получили за Ковара. Появились деньги. Но зачем торопиться? Потянем время, чтобы ближе к концу ТО условный Ливер или Бавария не выложили бОльшую сумму или пока терпение фиалок/самого Софьяна не лопнет.
Хендерсон. Все лето готовы были продать, сам игрок готов был уйти к лесникам. Нормальная сумма фигурировала. В итоге они купили кипера у Арсенала и теперь неизвестно будут ли вообще пытаться его купить. А других покупателей нет. Зп в районе 120к фунтов будут платить каждую неделю, чтобы просто он сидел на скамейке и терял свою стоимость. Отличный бизнес.

Просто накипело. Такие медленные во всем, им бы поучиться вести дела более быстро и профессионально.
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Bahu$
Ответ trav
Вдумайтесь, люди. Человек поженился на "жертве" и родили ребёнка! А маню что-то решает и думает типа под давлением общественности! Ау, человек НЕВИНОВЕН. Что происходит с этим миром, куда он катится
не факт, что он не виновен. Ни в одном источнике не было написано, что он оправдан. Везде формулировка - сняты обвинения. Это ведь разные вещи.
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<~Inter~>
Ответ trav
Вдумайтесь, люди. Человек поженился на "жертве" и родили ребёнка! А маню что-то решает и думает типа под давлением общественности! Ау, человек НЕВИНОВЕН. Что происходит с этим миром, куда он катится
в мире миллионы семей внутри которых происходит насилие и жертвы по тем или иным причинам отказываются писать заявление, но это не значит что такое отношение к людям можно рассматривать как нормальное
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Schiaff1no
Ответ Любезный Коссутий
репортер одного британского издания наблюдал за его тренировкой в какойм-то парке, и написал, что он просто в ужасной форме. вот 5-6 месяцев и будет набирать форму, если допустят до базы. так что, раньше 2-й половины сезона, точно на поле не увидим.
Он наблюдал как он на расслабоне лупит по мячу, как там форму определить можно
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Василий Монксик
Вернуть в состав,как по мне он намного интереснее Хейлунда и 100миллионного пляжника Антони
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Pigmalion
Ответ Евгений Шазиев
Там ни слова об избиении. Обиженные бабы часто злоупотребляют сексом по взаимному согласию.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3010493.html
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Waititi
Все таки какое бездарное руководство у МЮ.
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Bahu$
Ответ Jurgen Klinsmann
в подобных новостях больше всего интересно, будут ли нести какую-то ответственность девушки выдвигавшие обвинения.
В данном случае точно нет. Тут ведь дело не в том, что его обвинили, а потом оправдали. С него сняты обвинения, т.е. предполагаемая жертва, скорее всего, забрала заявление и отказалась от претензий. Просто, видимо, поразмыслила, что быть матерью одиночкой, с отцом ребенка, которому сидеть в тюрьме еще тутуево лет гораздо хуже, чем женой перспективного футболиста, который будет зарабатывать очень неплохие деньги при хорошей игре.
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Любезный Коссутий
Ответ Schiaff1no
Он наблюдал как он на расслабоне лупит по мячу, как там форму определить можно
за что купил, за то и продаю.
вот, видос есть на Ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=EMJ5H_ZDWsU

с отцом тренируется, видимо, по какой-то программе.
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BorisLoveMath
Ответ trav
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> ау,человек невиновен.
> виновен или нет - решает только суд.
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Усатый КозлоБык ©
Болваны!!!
Верните парня!!!
Иначе МЮ сдуется на дистанции аки шарик
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mj23.net
Ответ <~Inter~>
ему минимум год потребуется на набор формы и адаптацию к команде
Вы там как в порядке?) Люди после двойных переломов возвращаются за пару месяцев после начала занятий. Мэйсон давно уже тренируется на футбольном поле с полной нагрузкой. У него не было никаких травм. Судя по виду, он в отличной физ форме. Максимум месяц или два, чтобы заиграть в основе.
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Кирилл Ковалев
И снова - самая популярная фраза для МЮ этим летом: "ближайшие 48 часов"...
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red hikkikomori
шуты гороховые 🤦
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trav
Вдумайтесь, люди.
Человек поженился на "жертве" и родили ребёнка!
А маню что-то решает и думает типа под давлением общественности!
Ау, человек НЕВИНОВЕН. Что происходит с этим миром, куда он катится
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mj23.net
Ответ Dm Kznts
увы нет иначе Арнольд бы уже обьявил
Этих для виду заслушают. Им просто все объяснят, а если будут с чем-то не согласны, могут другой клуб поискать. Они все на донатах, и их подобие игры в футбол оплачивает мужская команда. Закроют рот как миленькие.
Может возникли какие-то более сложные проблемы. Спонсоры и тд. Надо посмотреть еще, кто там на протесты начал выходить.
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Bahu$
Ответ brace
Все верно, до невиновности остался всего лишь 1 шаг. В скором времени это как раз и объявят.
в том то и дело, что нет. Не было суда и вердикта суда - НЕВИНОВЕН или ОПРАВДАН. Просто сняли обвинения. До суда не дошло. Поэтому и верещат все и риски для клуба больше.
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Dm Kznts
Ответ mj23.net
Всем безразличны фемки. Там скорее будут смотреть на дурачков мужского пола. Сколько их там таких ненормальных, которые готовы сжечь человека, не зная даже, что случилось.
увы нет
иначе Арнольд бы уже обьявил
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Anttii
Ответ trav
Вдумайтесь, люди. Человек поженился на "жертве" и родили ребёнка! А маню что-то решает и думает типа под давлением общественности! Ау, человек НЕВИНОВЕН. Что происходит с этим миром, куда он катится
А в чём он невиновен то?
Фото было, аудиозапись была, с тем что это был он никто не спорит.
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Dm Kznts
Ответ mj23.net
Этих для виду заслушают. Им просто все объяснят, а если будут с чем-то не согласны, могут другой клуб поискать. Они все на донатах, и их подобие игры в футбол оплачивает мужская команда. Закроют рот как миленькие. Может возникли какие-то более сложные проблемы. Спонсоры и тд. Надо посмотреть еще, кто там на протесты начал выходить.
так даже для виду уже задержка
0
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Макс Голубцов
Ответ Усатый КозлоБык ©
Болваны!!! Верните парня!!! Иначе МЮ сдуется на дистанции аки шарик
Сдуется без гринвуда? Который год в футбол не играл? Ха
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