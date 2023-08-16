«МЮ» заявил, что решение по Гринвуду – на финальной стадии. Обвинения в изнасиловании сняли с Мэйсона полгода назад

«МЮ» выступил с заявлением по делу Мэйсона Гринвуда.

Напомним, в феврале этого года с нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании.

В январе 2022-го футболист был задержан в своем доме после того, как в соцсетях появилась серия фото, которые были размещены спутницей Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля 2022-го его выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога – он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения. Летом у Гринвуда и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.

«После снятия всех обвинений с в феврале 2023 года «Манчестер Юнайтед» провел тщательное расследование по поводу направленных против него заявлений.

В основе этого лежали обстоятельные доказательства и контекст, не являющиеся достоянием общественности, и мы выслушали многих людей, непосредственно причастных к этому делу или знакомых с ним.

На протяжении всего этого процесса благополучие и точка зрения предполагаемой жертвы занимали центральное место в расследованиях клуба, и мы уважаем ее право на пожизненную анонимность.

У нас также есть обязанности перед Мэйсоном – как перед сотрудником, как перед молодым человеком, который работает в клубе с семилетнего возраста, и как перед молодым отцом, у которого есть партнер.

Этап установления фактов в нашем расследовании завершен, и мы находимся на завершающей стадии принятия решения о будущем Мэйсона.

Вопреки предположениям СМИ, это решение еще не принято и в настоящее время является предметом интенсивного внутреннего обсуждения. Ответственность в конечном счете лежит на главном исполнительном директоре [Ричарде Арнольде].

После принятия решения оно будет доведено до сведения держателей долей в клубе и разъяснено.

Это было трудное дело для всех, кто связан с «Манчестер Юнайтед», и мы понимаем, какие резкие основанные на частичных доказательствах мнения оно вызвало, став достоянием общественности.

Просим вас проявить терпение на заключительных этапах тщательно продуманного процесса», – сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте « ».

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