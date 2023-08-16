«МЮ» заявил, что решение по Гринвуду – на финальной стадии. Обвинения в изнасиловании сняли с Мэйсона полгода назад
«МЮ» выступил с заявлением по делу Мэйсона Гринвуда.
Напомним, в феврале этого года с нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании.
В январе 2022-го футболист был задержан в своем доме после того, как в соцсетях появилась серия фото, которые были размещены спутницей Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.
Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля 2022-го его выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.
В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога – он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.
В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения. Летом у Гринвуда и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.
«После снятия всех обвинений с Мэйсона Гринвуда в феврале 2023 года «Манчестер Юнайтед» провел тщательное расследование по поводу направленных против него заявлений.
В основе этого лежали обстоятельные доказательства и контекст, не являющиеся достоянием общественности, и мы выслушали многих людей, непосредственно причастных к этому делу или знакомых с ним.
На протяжении всего этого процесса благополучие и точка зрения предполагаемой жертвы занимали центральное место в расследованиях клуба, и мы уважаем ее право на пожизненную анонимность.
У нас также есть обязанности перед Мэйсоном – как перед сотрудником, как перед молодым человеком, который работает в клубе с семилетнего возраста, и как перед молодым отцом, у которого есть партнер.
Этап установления фактов в нашем расследовании завершен, и мы находимся на завершающей стадии принятия решения о будущем Мэйсона.
Вопреки предположениям СМИ, это решение еще не принято и в настоящее время является предметом интенсивного внутреннего обсуждения. Ответственность в конечном счете лежит на главном исполнительном директоре [Ричарде Арнольде].
После принятия решения оно будет доведено до сведения держателей долей в клубе и разъяснено.
Это было трудное дело для всех, кто связан с «Манчестер Юнайтед», и мы понимаем, какие резкие основанные на частичных доказательствах мнения оно вызвало, став достоянием общественности.
Просим вас проявить терпение на заключительных этапах тщательно продуманного процесса», – сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Гринвуд виновен, но по велению жертвы не понес наказания. Как-то так.
Сейчас всё больше уверенность, что его вернут в состав.
Кейс Гринвуда. Мало было времени принять решение? Дело в суде уже закрыли, уже у них ребенок родился, а эти все расследуют.
Трансферы. За Магуайра предложили вменяемые деньги, тренер молотков уже даже признал, что клубы согласовали стоимость, хотя тренеры максимально редко говорят о других игроках, пока они не подпишутся. В итоге тянули непонятно с чем и дотянулись, что теперь он остаётся. До зимы возможно сыграет только в некоторых кубковых матчах, отсюда стоимость упадёт еще ниже, все это время будут выплачивать под 200к в неделю. Браво!
Тоже самое с Амрабатом. Фиалки запросили по слухам вполне адекватную цену в районе 30 лямов евро. То сначала надо было избавиться от кого-то и найти деньги. Продали Фреда за 15 + 9 получили за Ковара. Появились деньги. Но зачем торопиться? Потянем время, чтобы ближе к концу ТО условный Ливер или Бавария не выложили бОльшую сумму или пока терпение фиалок/самого Софьяна не лопнет.
Хендерсон. Все лето готовы были продать, сам игрок готов был уйти к лесникам. Нормальная сумма фигурировала. В итоге они купили кипера у Арсенала и теперь неизвестно будут ли вообще пытаться его купить. А других покупателей нет. Зп в районе 120к фунтов будут платить каждую неделю, чтобы просто он сидел на скамейке и терял свою стоимость. Отличный бизнес.
Просто накипело. Такие медленные во всем, им бы поучиться вести дела более быстро и профессионально.
вот, видос есть на Ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=EMJ5H_ZDWsU
с отцом тренируется, видимо, по какой-то программе.
> виновен или нет - решает только суд.
Верните парня!!!
Иначе МЮ сдуется на дистанции аки шарик
Человек поженился на "жертве" и родили ребёнка!
А маню что-то решает и думает типа под давлением общественности!
Ау, человек НЕВИНОВЕН. Что происходит с этим миром, куда он катится
Может возникли какие-то более сложные проблемы. Спонсоры и тд. Надо посмотреть еще, кто там на протесты начал выходить.
иначе Арнольд бы уже обьявил
Фото было, аудиозапись была, с тем что это был он никто не спорит.