Мужчина, обворовавший раздевалку «Химок» во время финала Единой лиги ВТБ, получил 6 лет колонии
Химкинский городской суд вынес приговор в отношении Алексея Тимошенко, который признан виновным в краже денег и имущества из раздевалки «Химок» во время финала Единой лиги ВТБ в 2019 году.
Суд приговорил Тимошенко к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за кражу, совершенную в особо крупном размере.
Преступление было совершено в Химках в июне 2019 года во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА (0-3).
Суд установил, что Тимошенко, воспользовавшись ранее похищенным пропуском для представителей СМИ, прошел в помещение раздевалки, откуда тайно похитил у спортсменов ценности и денежные средства на общую сумму почти 1,7 млн рублей.
Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый за кражи уроженец Украины. Сразу после совершения преступления он покинул территорию России, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2022 году обвиняемого задержали на территории Беларуси и экстрадировали в Россию.
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