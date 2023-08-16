Мужчина, обворовавший раздевалку «Химок» во время финала Единой лиги ВТБ, получил 6 лет колонии

Теги происшествия Химки Единая лига ВТБ Баскетбол

Химкинский городской суд вынес приговор в отношении Алексея Тимошенко, который признан виновным в краже денег и имущества из раздевалки «Химок» во время финала Единой лиги ВТБ в 2019 году.

Суд приговорил Тимошенко к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за кражу, совершенную в особо крупном размере.

Преступление было совершено в Химках в июне 2019 года во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА (0-3).

Суд установил, что Тимошенко, воспользовавшись ранее похищенным пропуском для представителей СМИ, прошел в помещение раздевалки, откуда тайно похитил у спортсменов ценности и денежные средства на общую сумму почти 1,7 млн рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый за кражи уроженец Украины. Сразу после совершения преступления он покинул территорию России, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2022 году обвиняемого задержали на территории Беларуси и экстрадировали в Россию.

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15 комментариев

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VictorVallecano
Долго же мы Дзюбу на поле не увидим :(
+22
-5
+17
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brace
Ответ VictorVallecano
Долго же мы Дзюбу на поле не увидим :(
Так вот почему он играть перестал? Опять по дороге в Томь сейчас находится
+2
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+2
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Tyler Durden
О, как быстро сработали после интервью Кичина, молодцы
+1
0
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[ADO]
Это знак Химкам сменить цвета на клубной эмблеме!))
+1
-1
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M & M
и это все ради всего лишь 1.7 млн рублей. прежде чем идти на преступление надо точно задать вопрос - а стоит ли оно того? ведь точно найдут
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Олег Никитюк
в 19 совершил, в 22 задержан, 9 месяцев доследовали и судили? это нормально?
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Bashibuzuck
Ответ vladrus7722
новость топ, а еще логотип химок в цветах украинского флага. вот тебе контент. тема для обсуждения
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vladrus7722
Ответ Bashibuzuck
Комментарий удален пользователем
ооооо я даже не обратил внимание. все претензии к редакторам сайта снимаются . зарплату они не зря получают. ильину премию
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Карпов Стас
Ответ brace
Учитывая, что это всего лишь спортивная раздевалка, не трудно предположить, что это были карманные их деньги (более 1,5 млн) на повседневные нужды. Неплохо живут
Цацки? Котлы?
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Андрей Герасимов
Ответ brace
Это вопрос мне, что ли? Ну, наверное, это тоже.
О том и речь,чудик..99% от этих 1,5 лямов это стоимость украшений,часов,электронных устройств.Какие к чёрту деньги?
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