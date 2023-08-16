«Спартаку» и «Локо» интересен защитник Косово и «Торино» Войвода
«Спартаку» и «Локомотиву» интересен защитник «Торино».
В сферу интересов московских клубов попал 28-летний Мергим Войвода, играющий как слева, так и справа в обороне, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky.
Напомним, что «Спартак» интересовался защитником сборной Косово еще в июле 2020 года.
В прошлом сезоне Мергим отдал 5 голевых передач и заработал 3 желтые карточки в 29 матчах Серии А. Его статистика – здесь.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
45 комментариев