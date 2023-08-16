«Спартаку» и «Локо» интересен защитник Косово и «Торино» Войвода

«Спартаку» и «Локомотиву» интересен защитник «Торино».

В сферу интересов московских клубов попал 28-летний , играющий как слева, так и справа в обороне, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky.

Напомним, что « » интересовался защитником сборной еще в июле 2020 года.

В прошлом сезоне Мергим отдал 5 голевых передач и заработал 3 желтые карточки в 29 матчах Серии А. Его статистика – здесь.

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