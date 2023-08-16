«Спартаку» и «Локо» интересен защитник Косово и «Торино» Войвода

Теги Спартак Локомотив Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы сборная Косово по футболу Мергим Войвода Футбол

«Спартаку» и «Локомотиву» интересен защитник «Торино».

В сферу интересов московских клубов попал 28-летний Мергим Войвода, играющий как слева, так и справа в обороне, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky.

Напомним, что «Спартак» интересовался защитником сборной Косово еще в июле 2020 года.

В прошлом сезоне Мергим отдал 5 голевых передач и заработал 3 желтые карточки в 29 матчах Серии А. Его статистика – здесь.

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45 комментариев

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Малик Закиев
Ответ Давид Agabekyan
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Думаю опечатку в слове Косово сделали, правильно пишется - Сербия
+51
-18
+33
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Малик Закиев
Вы хотели сказать Серб?
+26
-16
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Данила Данайцев
Не верю в подписание косовара.
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Slavnov
Вчера эта новость была на чемпионате,вечером,утром все ее опровергли,от спартак,до агентов,спортс же только вчерашнюю новость выловил,с запозданием сутки,кошмар,даже перепечатывают лениво...
+7
-1
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Bartez1986
защитник Косово? или сборной Косово? как понять - защитник Косово?
+4
0
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Петр
Ответ Малик Закиев
Вы хотели сказать Серб?
Не думаю, имя албанское, а фамилии у косовские албанцев могут быть и славянскими (как правило, потомки исламизированных и албанизированных сербов).
+6
-2
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Вадим flanec
А зачем Спартаку крайний защитник? Центрдеф действительно бы не помешал.
+3
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Дмитрий Ким
Так Рябчук уже есть, теперь только цз нужен
+3
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Франк Небо
Ответ ДжангоБум
Как-же к нам приедет человек из несуществующей страны?..
А как до этого в Рубин приехал Даку? А до этого в Ахмат Бериша? Неуместный сарказм
+1
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Франк Небо
Ответ Данила Данайцев
Спартак - это Спартак, глупости не пишите.
Ну так в заголовке новости что написано? «Спартаку» и «Локо» (!!!!) интересен защитник Косово и «Торино» Войвода. Что же вы написали? "Не верю в подписание косовара". Почему? "Потому что Спартак" Так что вопрос "А Локо здесь причём?" уместен по-прежнему, глупости не пишите
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Данила Данайцев
Ответ Малик Закиев
Думаю опечатку в слове Косово сделали, правильно пишется - Сербия
Согласен, но он играет за косово , как я понял, значит сам сделал свой выбор и ему не место в Спартаке.
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молодой сутенер
Ответ Малик Закиев
Вы хотели сказать Серб?
Минусуют парни из ближайшей страны 😁
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ДжангоБум
Ответ Франк Небо
А как до этого в Рубин приехал Даку? А до этого в Ахмат Бериша? Неуместный сарказм
Вот мне и интересно. Страны нет, а паспорта приезжают. Если знаете ответ, то расскажите. А не знаете, так в сторонку. А то сарказм ему неуместный..
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Ilya Shilovskiy
Мне интересен AUDI RS6
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Игорь Тищенко
итак девать их некуда.две пары центральных
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Домоседов
Интересно будет, если его подпишут и FanID отменят, тогда он каждый маич будет выслушивать мнение фанатов о его стране
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Андрей Макаревич
А как же Сильянов ?
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riverman1980
Решили порадовать братушек из Црвены Звезды?
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Василий Иванов
Ответ молодой сутенер
Минусуют парни из ближайшей страны 😁
Кстати они их до сих пор не признали.
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unreality
Ответ Давид Agabekyan
Нет. Есть такая команда сборная Косово по футболу и Войвода её игрок. Так что опечатки нет
Команда есть, а страны нет. Удивительно 😁
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Ярик01
Ответ 3 панды
санкции на Россию — это красота?😆
Кто ввёл? И даже если пропустил, то это плохой жест в отношении болельщиков, а не в отношении государств.
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Франк Небо
Ответ Данила Данайцев
Не верю в подписание косовара.
Почему? В Рубине же играет Даку и ничего
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Данила Данайцев
Ответ Франк Небо
А Локо - Спартак?)
Спартак - это Спартак, глупости не пишите.
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Данила Данайцев
Ответ Данила Данайцев
Рубин это не Спартак.
За что минуса, за то, что Спартак не Рубин🤣🤣🤣, я в чём-то не прав?
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Антимосковский
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