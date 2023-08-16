КХЛ и «Яндекс Плюс» подписали контракт на 5 лет. По подписке будут доступны все матчи регулярки и плей-офф

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Лада Нефтехимик СКА Витязь Трактор Амур Спартак Автомобилист Торпедо болельщики бизнес телевидение Динамо Минск КХЛ Барыс интернет Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар маркетинг Хоккей

КХЛ и «Яндекс Плюс» подписали контракт на 5 лет.

Целью стратегического сотрудничества является взаимное расширение аудиторий, совершенствование цифровых продуктов лиги и сервисов для болельщиков.

«Лидер цифрового рынка России и стран ближнего зарубежья, объединивший в подписке контентные сервисы и специальные предложения для пользователей, интегрирует «Яндекс Плюс» в матчи КХЛ и запустит вместе с лигой ряд проектов.

С сезона-2023/24 все матчи регулярного чемпионата и плей-офф будут доступны по подписке «Яндекс Плюс», которая придет на смену платным трансляциям и сезонным абонементам на просмотр матчей, став стандартной подпиской КХЛ для российских болельщиков. 

Также лига и «Плюс Студия» договорились о совместном производстве контента для разных возрастных категорий, направленного на расширение аудитории хоккея», – говорится на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Кулагин
это хорошо 👍
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis_VD
Наверняка многие сравнивают с НХЛ, где очевидно, что качество трансляции выше, а потом говорят про плохие трансляции КХЛ. Но куда более уместно сравнивать с тем, что было на заре КХЛ. И то, что имеется сейчас - небо и земля в сравнении с тем, что было лет 8-10 назад. А ещё в прошлом сезоне иногда урывками поглядывал матчи или обзоры немецкой, шведской, финской лиги. И ощущение от показа, картинки было зачастую такое, что это как раз та самая КХЛ года 10-го.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Almazzir
Ответ mantruck
КХЛ абсолютно не смотрибельная лига. За исключением СКА, больше никто не может дать качественную современную картинку. Комментаторы отсутствуют как класс. Интриги нет, звёзд нет.
несмотрибельно расмешил))) Рубин как играет вот это несмотрибельно!!!)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis_VD
Ответ mantruck
КХЛ абсолютно не смотрибельная лига. За исключением СКА, больше никто не может дать качественную современную картинку. Комментаторы отсутствуют как класс. Интриги нет, звёзд нет.
Показ именно самой игры (в первую очередь по части угла и дальности камеры) из Петербурга один из самых стремных в лиге, так что не надо заливать. Для сравнения посмотри пару матчей по hd (да даже по обычному) из Хабаровска, допустим.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Ответ mantruck
КХЛ абсолютно не смотрибельная лига. За исключением СКА, больше никто не может дать качественную современную картинку. Комментаторы отсутствуют как класс. Интриги нет, звёзд нет.
Роттенберг, перелогинься. Мы тебя узнали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Мельников
а как с КХЛ ТВ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Когда-то на Яндекс Плюс я подписался из-за трансляций матчей НХЛ. Теперь вот получается импортозамещение. В принципе, качество такое же как и в остальных сферах, пусть овно, зато свое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Михайлов
я в детстве болел за ЦСКА,потому что,отец мой был болельщик армейцев,но,повзрослев,я понял,надо иметь свое мнение. В 90 годы, я перестал смотреть хоккей,когда наши лучшие звезды уехали за океан,я думал,что хоккей в России умрет,но,ошибся. Позда,я стал смотреть Российский чемпионат, но,ни знаю,какую команду выбрать чтоб болеть за нее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Frank Mir
Ответ mantruck
КХЛ абсолютно не смотрибельная лига. За исключением СКА, больше никто не может дать качественную современную картинку. Комментаторы отсутствуют как класс. Интриги нет, звёзд нет.
А что в СКА? Какое исключение?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Котов
Ответ Андрей Мельников
а как с КХЛ ТВ?
Я так понимаю, что с КХЛ-ТВ трансляции и будут транслироваться в Кинопоиске. Просто, например, в базовой подписке Кинопоиска нет КХЛ прайм, поэтому все матчи смотреть было проблематично. А сейчас просто будут дублировать трансляции еще и через Кинопоиск
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Параскун
Ответ Denis_VD
Наверняка многие сравнивают с НХЛ, где очевидно, что качество трансляции выше, а потом говорят про плохие трансляции КХЛ. Но куда более уместно сравнивать с тем, что было на заре КХЛ. И то, что имеется сейчас - небо и земля в сравнении с тем, что было лет 8-10 назад. А ещё в прошлом сезоне иногда урывками поглядывал матчи или обзоры немецкой, шведской, финской лиги. И ощущение от показа, картинки было зачастую такое, что это как раз та самая КХЛ года 10-го.
Шведскую и финскую лиги тоже посматривал, там все довольно грустно: и показ, и арены
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий