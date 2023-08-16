КХЛ и «Яндекс Плюс» подписали контракт на 5 лет. По подписке будут доступны все матчи регулярки и плей-офф

КХЛ и «Яндекс Плюс» подписали контракт на 5 лет.

Целью стратегического сотрудничества является взаимное расширение аудиторий, совершенствование цифровых продуктов лиги и сервисов для болельщиков.

«Лидер цифрового рынка России и стран ближнего зарубежья, объединивший в подписке контентные сервисы и специальные предложения для пользователей, интегрирует «Яндекс Плюс» в матчи КХЛ и запустит вместе с лигой ряд проектов.

С сезона-2023/24 все матчи регулярного чемпионата и плей-офф будут доступны по подписке «Яндекс Плюс», которая придет на смену платным трансляциям и сезонным абонементам на просмотр матчей, став стандартной подпиской КХЛ для российских болельщиков.

Также лига и «Плюс Студия» договорились о совместном производстве контента для разных возрастных категорий, направленного на расширение аудитории хоккея», – говорится на официальном сайте .