«Интер Майами» Месси сыграет в финале Кубка лиг с «Нэшвиллом» 20 августа на поле соперника

Клуб Лионеля Месси сыграет в финале Кубка лиг на поле соперника.

Сегодня « » разгромил клуб «Филадельфия Юнион» (4:1) в 1/2 финала турнира и завоевал право сыграть в матче за трофей.

Финал Кубка лиг против « » пройдет 20 августа (начало – в 04:00 по московскому времени).

Встреча состоится на стадионе Geodis Park – домашней арене «Нэшвилла», вмещающей 30 000 зрителей.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов .

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