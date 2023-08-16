«Интер Майами» Месси сыграет в финале Кубка лиг с «Нэшвиллом» 20 августа на поле соперника

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу КОНКАКАФ Лига чемпионов Северной Америки Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

Клуб Лионеля Месси сыграет в финале Кубка лиг на поле соперника.

Сегодня «Интер Майами» разгромил клуб «Филадельфия Юнион» (4:1) в 1/2 финала турнира и завоевал право сыграть в матче за трофей.

Финал Кубка лиг против «Нэшвилла» пройдет 20 августа (начало – в 04:00 по московскому времени).

Встреча состоится на стадионе Geodis Park – домашней арене «Нэшвилла», вмещающей 30 000 зрителей.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

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87 комментариев

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vzi
Теперь вся лента новостей - Майами и Сауды.
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Aleksey Yashin
«Интер Майами» Месси сыграет в финале Кубка лиг с «Нэшвиллом»

А Нэшвилл чей? Просто теперь если не пишут какого игрока команда, то я в растерянности часа 3 нахожусь, и про себя как молитву повторяю: Аль Наср Роналду, Интер Майами Месси, Монако Головина, Аль Наср Роналду, Интер Майами Месси, Монако Головина, Аль Наср Роналду, Интер Майами Месси, Монако Головина.
+44
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bel01
Смотрел репортаж с американским комментатором.
Он его называл только The King, и буквально стонал после каждого яркого действия, финта, разрезающей передачи и т.д.
В Америке кажется начинается Месси-мания.
+27
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Жалько Печалич
у фанов Месси с его нынешним графиком игр могут быть проблемы в школе из-за недосыпа.. родителям стоит обратить на это внимание
школа в августе - ты совсем уже поплыл. Надевай панамку на улице
+21
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Tydeus
Ответ Жалько Печалич
у фанов Месси с его нынешним графиком игр могут быть проблемы в школе из-за недосыпа.. родителям стоит обратить на это внимание
Как же у хейтеров подгорает. Месси неиспоримо входит в топ-10 лучших игроков в истории футбола. У него есть как взрослые фанаты, так и школьники и в этом нет совершенно никакой проблемы.
Вот мне 32 года и если матч в нормальное время, то я через стриминг с удовольствием за завтраком или перед сном посмотрю один из последних матчей Месси, потому что он до сих пор иногда магию делает. Ровно так же, как я плей-офф НБА смотрю. Ну на худой конец в дороге на работу повтор или обзор матча. И какого черта нет? Думаете, это мою мать или отца волнует? Если классный гол типа сегодняшнего, я отцу повтор отправлю, ему 59, он меня явно за то, что я ночью не спал отругает, да
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+18
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VERBLYUD
Ждем первый трофей в истории Интера и 44-й в карьере Лео!
+12
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Oleg
Ответ bel01
Смотрел репортаж с американским комментатором. Он его называл только The King, и буквально стонал после каждого яркого действия, финта, разрезающей передачи и т.д. В Америке кажется начинается Месси-мания.
Лео там в трендах на 1 месте, опережает истерию по Барби в несколько раз)
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Экспертное мнение
Ответ Геннадий Тимченко
там одному клубу разрешили денег вложить сверх лимита в покупки футболистов, поэтому именно к названию этого клуба и прибавляют Месси🤣
Справедливости ради, фраза "Интер Майами Месси" - единственное адекватное применение такой фразы на этом сайте, потому что Месси будет владеть акциями и этот клуб буквально его. Все остальное вроде "Аль-Наср Роналду" не имеют ничего общего с правдой и обычный кликбейтный трюк. Как всегда, Месси лучше всех даже в таких мелочах.
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bel01
Ответ Wizard Harry
Вот отбросив все эмоции, всю субъективщину, относительно самого Месси..нельзя не заметить, что МЛС - катастрофическая помойка. Я даже не ожидал, что там настолько донный уровень футбола. Месси молодец и все дела, но вчерашний гол…расстояние, силы удара нет и что на воротах делает вратарь, катастрофа же) Типичный американский подход, чисто бизнес. Оформлено все круто, съемки, формы, комментаторы давятся как в последный раз, но уровень самого футбола - вообще конец. Я вот представляю, условный, Урал этого сезона..или Оренбург какой-нибудь.. у Месси были бы проблемы)
Уровень МЛС - точно не ниже Урала или Оренбурга.
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cektor
удачи ВЕЛИКОМУ !!
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vottakoi!
Фанатов с футболками Месси будет больше, даже на поле соперника
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VERBLYUD
Ответ Максим Новиков
Почему на поле соперника? Это как объясняется организаторами? Я понимаю когда мексиканские команды играли все в сша из-за логистика. Но почему тут поле соперника я хз
По регламенту, если встречаются две команды из МЛС, то матч проходит на поле команды, занявшую более высокое месте в таблице МЛС в прошлом сезоне. Странно, что это распространяется и на финал, нужно было проводить матч на нейтральном поле.
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VERBLYUD
Ответ Сикарио
Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ. ------------ )))))))))))) Ого, то есть этот дворовый футбол посудомойщиков официальным даже не был?))) Лишь с этого года под Месю переписали правила? Ну чего удивляться, копы Америка тоже проводили каждый год, чтобы "выличайший" (после многих других) цепанул хоть какой трофей)) Кто-то сходу выигрывает Арабскую ЛЧ, а кто-то "квалифицируется" куда-то там хз куда)))
Турнир в 2019 и 2021 тоже был официальным, не понимаю, почему на спортсе пишут, что только с этого года он стал таковым. Хотя все нормально, по версии спортса Игуаин все еще играет в Интере Майами)
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Achilles 21
Ответ зак
у них заказ пиарить Месси как можно больше..
от кого хоть заказ:)?
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Евгений Шазиев
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Ответ PIT-BUL
что стоимость всех игроков меньше 50 лямов ))) такой середняк РПЛ. но тут не принято называть эту лигу двор. чтобы не осквернить подвиги Лео ))))
Ясно, спасибо)
Я как персофан Месси, могу смело назвать эту лигу дворовой, вспоминая его вчерашний гол с 30 метров с черепашьей скоростью доката мяча в ворота.

Просто я знаю, что подвиги Лео уже ничем не осквернить. Он и так - король футбола. И я счастлив, что прожил всю эпоху его становления, начиная с того матча с Эспаньолом, где он был неуклюжим мальчишкой.

Просто он в США побаловаться приехал. И ему можно.
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MrWillSee
Ответ bel01
Смотрел репортаж с американским комментатором. Он его называл только The King, и буквально стонал после каждого яркого действия, финта, разрезающей передачи и т.д. В Америке кажется начинается Месси-мания.
Так и также ору из России)
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VERBLYUD
Ответ Сикарио
Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ. ------------ )))))))))))) Ого, то есть этот дворовый футбол посудомойщиков официальным даже не был?))) Лишь с этого года под Месю переписали правила? Ну чего удивляться, копы Америка тоже проводили каждый год, чтобы "выличайший" (после многих других) цепанул хоть какой трофей)) Кто-то сходу выигрывает Арабскую ЛЧ, а кто-то "квалифицируется" куда-то там хз куда)))
Кто-то тащит худшую команду МЛС в ЛЧ КОНКАКАФ и может сейчас выиграть первый трофей в истории клуба, а кто-то проиграл все турниры с лучшей командой СА и выиграл товарищеский Кубок Салмана))
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rigobersong
Удачи Лео Месси, худшую команду МЛС превратил в бриллиант:))
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Блуждающий странник
Ответ jordy
Не знаю, посмотрел ночью полуфинал Интера Майами с Филадельфией, уровень футбола "двор". Кто в лес, кто по дрова, ни принять мяч, ни сделать точную передачу. Такое ощущение, что тот же Брайтон обыгрывал бы там всех подряд.
Тот же Брайтон? Брайтон входит, наверное, в топ-15 клубов мира точно. Организованная команда, которая медиафутболистам и мячик понюхать не даст. Брайтон что в МЛС что в СА с прошлогодним составом пройдет без поражений и будет всех громить по 7-0 если захочет
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Uragan Boy
и опять гений Месси забил!
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aslvowk@mail.ru
Месси пришёл в худшую команду МЛС и вывел её в финал Лиги Кубков, гарантировав место в ЛЧ КОНКАКАФ. Ещё два месяца назад, 23 июня, Интер Майями проигрывал Филадельфии 4:1. Теперь они в гостях в полуфинальном матче выносят эту команду 4:1. Эффект Месси. А Роналду пришёл в сильнейшую команду Саудовской лиги и свалился с первого места в таблице, проиграл все кубки. Зато затащил в неофициальном турнире, который не признаётся ФИФА. Эффект КР7
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ vzi
Теперь вся лента новостей - Майами и Сауды.
))) чё поделать, два лучших игрока мира туда разошлись.

Строго говоря, меня не то, чтобы напрягает, но я на этом сайте уже хз сколько лет больше 20. наверн, но тогда такой поток новостей из этих лиг был немыслим. И меня улыбает, что два чувака, способны перелопатить мировую футбольную повестку.

Это с одной стороны кринж, с другой стороны круто.
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Oleg
Ответ зак
у них заказ пиарить Месси как можно больше..
А кто заказ оплатил?
Шейхи, ФИФП, Массоны?)))
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KTK
Ответ bel01
Смотрел репортаж с американским комментатором. Он его называл только The King, и буквально стонал после каждого яркого действия, финта, разрезающей передачи и т.д. В Америке кажется начинается Месси-мания.
Забрали, теперь имеют право любоваться 😁
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Геннадий Тимченко
Ответ Экспертное мнение
Справедливости ради, фраза "Интер Майами Месси" - единственное адекватное применение такой фразы на этом сайте, потому что Месси будет владеть акциями и этот клуб буквально его. Все остальное вроде "Аль-Наср Роналду" не имеют ничего общего с правдой и обычный кликбейтный трюк. Как всегда, Месси лучше всех даже в таких мелочах.
хорош врать, владельцы другие люди: Владелец
Флаг Англии Дэвид Бекхэм
Флаг США Хорхе Мас
Флаг США Хосе Мас
Ген. директор
Флаг США Крис Хендерсон
Главный тренер
Флаг Аргентины Херардо Мартино
Капитан
Флаг Аргентины Лионель Месси
Сайт
intermiamicf.com
или это на официальном сайте клуба врут, а ты один владеешь эксклюзивной информацией о "настоящих" владельцах❓🤣
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