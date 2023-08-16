«Интер Майами» Месси сыграет в финале Кубка лиг с «Нэшвиллом» 20 августа на поле соперника
Клуб Лионеля Месси сыграет в финале Кубка лиг на поле соперника.
Сегодня «Интер Майами» разгромил клуб «Филадельфия Юнион» (4:1) в 1/2 финала турнира и завоевал право сыграть в матче за трофей.
Финал Кубка лиг против «Нэшвилла» пройдет 20 августа (начало – в 04:00 по московскому времени).
Встреча состоится на стадионе Geodis Park – домашней арене «Нэшвилла», вмещающей 30 000 зрителей.
Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.
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А Нэшвилл чей? Просто теперь если не пишут какого игрока команда, то я в растерянности часа 3 нахожусь, и про себя как молитву повторяю: Аль Наср Роналду, Интер Майами Месси, Монако Головина, Аль Наср Роналду, Интер Майами Месси, Монако Головина, Аль Наср Роналду, Интер Майами Месси, Монако Головина.
Он его называл только The King, и буквально стонал после каждого яркого действия, финта, разрезающей передачи и т.д.
В Америке кажется начинается Месси-мания.
Вот мне 32 года и если матч в нормальное время, то я через стриминг с удовольствием за завтраком или перед сном посмотрю один из последних матчей Месси, потому что он до сих пор иногда магию делает. Ровно так же, как я плей-офф НБА смотрю. Ну на худой конец в дороге на работу повтор или обзор матча. И какого черта нет? Думаете, это мою мать или отца волнует? Если классный гол типа сегодняшнего, я отцу повтор отправлю, ему 59, он меня явно за то, что я ночью не спал отругает, да
Я как персофан Месси, могу смело назвать эту лигу дворовой, вспоминая его вчерашний гол с 30 метров с черепашьей скоростью доката мяча в ворота.
Просто я знаю, что подвиги Лео уже ничем не осквернить. Он и так - король футбола. И я счастлив, что прожил всю эпоху его становления, начиная с того матча с Эспаньолом, где он был неуклюжим мальчишкой.
Просто он в США побаловаться приехал. И ему можно.
Строго говоря, меня не то, чтобы напрягает, но я на этом сайте уже хз сколько лет больше 20. наверн, но тогда такой поток новостей из этих лиг был немыслим. И меня улыбает, что два чувака, способны перелопатить мировую футбольную повестку.
Это с одной стороны кринж, с другой стороны круто.
Шейхи, ФИФП, Массоны?)))
Флаг Англии Дэвид Бекхэм
Флаг США Хорхе Мас
Флаг США Хосе Мас
Ген. директор
Флаг США Крис Хендерсон
Главный тренер
Флаг Аргентины Херардо Мартино
Капитан
Флаг Аргентины Лионель Месси
Сайт
intermiamicf.com
или это на официальном сайте клуба врут, а ты один владеешь эксклюзивной информацией о "настоящих" владельцах❓🤣