Суперкубок Европы. «Ман Сити» против «Севильи»
В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити» сыграет с «Севильей» в Афинах.
Игру планировалось провести в Казани, но в январе ее перенесли в Грецию.
«Манчестер Сити» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, «Севилья» выиграла Лигу Европы УЕФА.
Испанский клуб сыграет за трофей в 7-й раз в истории (одна победа – в 2006 году), английский – впервые
- Дата проведения
- 16 августа, 22.00, «Георгиос Караискакис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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