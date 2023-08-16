Суперкубок Европы. «Ман Сити» против «Севильи»

В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити» сыграет с «Севильей» в Афинах.

Игру планировалось провести в Казани, но в январе ее перенесли в Грецию.

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, «Севилья» выиграла Лигу Европы УЕФА.

Испанский клуб сыграет за трофей в 7-й раз в истории (одна победа – в 2006 году), английский – впервые

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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