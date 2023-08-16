Суперкубок Европы. «Ман Сити» против «Севильи»

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В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити» сыграет с «Севильей» в Афинах.

Игру планировалось провести в Казани, но в январе ее перенесли в Грецию. 

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, «Севилья» выиграла Лигу Европы УЕФА.

Испанский клуб сыграет за трофей в 7-й раз в истории (одна победа – в 2006 году), английский – впервые

Суперкубок Европы

Манчестер Сити Англия – Севилья Испания
Дата проведения
16 августа, 22.00, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

48 комментариев

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Мукунку хороший
Ответ Bashibuzuck
У "Севильи" нет шансов
Это уже слышали 7 раз))
+21
-3
+18
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Seventh
Эх, а ведь могли посмотреть этот матч вживую в Казани
+16
-2
+14
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Артем Гладских
Ответ Kazadoev
Кто знает, в России будут показывать?
конечно, по матч тв.
+6
-1
+5
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mishanya.kashnikov
Ответ Вадим Полищук
Никакой кусок земли не стоит человеческой жизни
ИМЕННО, сколько вам говорили оставьте людей на Донбассе, но ваши правители решили залить его кровьб
+6
-2
+4
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XavIniesta2008-2015
Шансы Севильи значительно возросли. У Сити не будет КДБ, Бернарду и Диаша. Зато, остальные игроки Сити получат больше свободы для креатива. Например, Грилиш, Ковачич и Фоден
+4
0
+4
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mishanya.kashnikov
Ответ Вадим Полищук
Да, но кто-то убивает мирных людей (Комментарий удален модератором)
тот лишается территорий
+6
-3
+3
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mishanya.kashnikov
Ответ Вадим Полищук
Что ты несешь, сумасшедший?) я беларус, ты о чем?)
тогда вообще вафельницу офф, и сиди наблюдай вас это не косается
+3
0
+3
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Mark Safa
Ответ Bashibuzuck
У "Севильи" нет шансов
Хорошо, сейчас скажу тренеру Севильи, чтобы они на поле не выходили 🙏🏼
+5
-3
+2
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Murtynya
Ответ Bashibuzuck
У "Севильи" нет шансов
шанс есть всегда, даже против любой топовой команды
+2
-1
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XavIniesta2008-2015
Ответ Вадим Полищук
Никакой кусок земли не стоит человеческой жизни
Да ? А вот у тех, кто у власти другое мнение. Что сейчас, что 100-200-300-500 лет назад
События вокруг того-же Нигера близки к тому, чтобы это подтвердить в очередной раз
+1
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Роберт Дауни-средний
Ответ Вадим Полищук
Никакой кусок земли не стоит человеческой жизни
прям слоган украинского контрнаступа, бгг.
+1
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mishanya.kashnikov
это мы смотрим
+2
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Роман Агеенко
Ответ Вадим Полищук
Да, но кто-то убивает мирных людей (Комментарий удален модератором)
Когда вы закончитесь уже?
+3
-2
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Murtynya
Ответ Василий Монксик
лёгкая победа лучшей команды вселенной.
какой ... вселенной, 1 раз взял ЛЧ, вселенная ....
+2
-2
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Артем Гладских
Ответ Вадим Полищук
Никакой кусок земли не стоит человеческой жизни
согласен
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-1
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Mark Safa
Ответ Вадим Полищук
Да, но кто-то убивает мирных людей (Комментарий удален модератором)
Юзеры спортса убивают людей?😟
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Игорь Климов
Ответ Вадим Полищук
Да, но кто-то убивает мирных людей (Комментарий удален модератором)
Да, на Донбассе это происходило с 2014 года.
0
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Борис Энгельгардт
Ответ Вадим Полищук
Да, но кто-то убивает мирных людей (Комментарий удален модератором)
Суперкубок хотел провести в Киеве?
+3
-3
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Артем Гладских
Ответ Seventh
Эх, а ведь могли посмотреть этот матч вживую в Казани
обидно(
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Артем Гладских
Ответ Матрос Кот
У МС вообще нет шансов.
не согласен.
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Schmelle
Ответ Василий Монксик
речь про данный момент времени,сейчас МС самая сильная команда на земле и во всей галактике!
Команда Воган Юнайтед с планеты Вогсфера, с вами категорически не согласна.
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Kazadoev
Кто знает, в России будут показывать?
+1
-1
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Артем Гладских
Ответ Артем Гладских
начало трансляции в 21 45 , по моему. но может быть это не точно.
ошибся , в 21..15
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Артем Гладских
Ответ Kazadoev
Кто знает, в России будут показывать?
начало трансляции в 21 45 , по моему. но может быть это не точно.
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Momos
Матч в стиле: любила жаба гадюку.
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