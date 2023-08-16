Подписка «Яндекс Плюс» на все матчи сезона КХЛ будет стоить 1990 рублей, на месяц – 299 рублей. Других вариантов нет

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Подписка «Яндекс Плюс» на все матчи сезона КХЛ будет стоить 1990 рублей.

КХЛ и «Яндекс Плюс» заключили контракт на 5 лет. Трансляции будут доступны на «Кинопоиске».

При этом, как и раньше, все матчи Фонбет Чемпионата КХЛ можно будет смотреть на сайте и в приложении лиги, но теперь только по новой подписке. На сайте КХЛ появится авторизация через «Яндекс». 

Вариантов подписки предусмотрено всего два – на месяц (за 299 рублей, ранее такая опция стоила 449 рублей) и на весь сезон с учетом плей-офф (1990 рублей, ранее – 2990). Оформить подписку на просмотр одной игры или всех матчей конкретной команды будет нельзя.

При этом в данную подписку входят также другие сервисы «Яндекса». 

Отмечается, что в трансляциях по прежнему не будет рекламы и сохранится возможность посмотреть матч в повторе (весь сезон будет храниться в архиве).

35 комментариев

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Амфитрион
Видимо, подписка не на матчи КХЛ, а просто подписка «Яндекс Плюс», она именно столько и стоит. Отдельно за КХЛ вряд ли многие станут доплачивать.
+25
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+25
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Егор Параскун
Ответ Виктор Пьянков
Я что-то не понял, надо покупать отдельно подписку к действующей или действующая подписка под собой подразумевает показ всех матчей?
Ничего отдельно покупать не надо, достаточно подписки Яндекс Плюс
+20
0
+20
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Виктор Пьянков
Ответ guizzy
Жаль, я бы хотел иметь подписку на свой Салават и всё.
Так пожалуйста, за 1990 смотрите все игры Салавата, в записи, в прямом эфире
+14
-1
+13
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gukmamop
Из новости не очевидно, что все остальные сервисы Плюса также будут доступны за эти деньги бонусом.
+8
0
+8
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Виктор Пьянков
Я что-то не понял, надо покупать отдельно подписку к действующей или действующая подписка под собой подразумевает показ всех матчей?
+8
-1
+7
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zer
Ответ gukmamop
Из новости не очевидно, что все остальные сервисы Плюса также будут доступны за эти деньги бонусом.
Скорее тут КХЛ идёт бонусом к остальным сервисам плюса)
+5
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+5
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Егор Параскун
Ответ gukmamop
Из новости не очевидно, что все остальные сервисы Плюса также будут доступны за эти деньги бонусом.
Будут)
+4
0
+4
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Young Anton
Вот тоже странно. Давно смотрю НХЛ на сторонних ресурсах выставляешь качество вроде 6000 кб чет такое вообщем и картинка просто сок. Супер плавная высококачественная и это нахаляву все. Почему у нас за деньги не могут сделать плавную картинку? Она всегда дерганная какая-то с кхл прайм тоже самое качество норм но плавность отсутствует. Как будто у нашего хоккея постоянно фпс проседает
+4
0
+4
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mchist99
Ответ Виктор Пьянков
Я что-то не понял, надо покупать отдельно подписку к действующей или действующая подписка под собой подразумевает показ всех матчей?
Аналогичный вопрос
+3
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+3
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Сульшер жги!
Ответ Edward21
Где НХЛ смотреть с русскими комментаторами? К примеру матчи своей любимой команды все?
в ВК есть много групп, где транслируют НХЛ и в хорошем качестве
+1
0
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guizzy
Жаль, я бы хотел иметь подписку на свой Салават и всё.
+1
0
+1
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Алексей Ильин
Ответ RBChannel
Если ты не согласен со мной, то приведи свой аргументы с чем ты не согласен. Пока ты только льешь воду и зачем-то говоришь мне, что и как я должен делать. Если ты не понимаешь простых вещей, то это не ко мне вопрос.
1. Плохие рейтинги и отсутствие рейтингов - две разные вещи. Если ты не понимаешь такой простой вещи, то это не ко мне вопрос.
2. У нас футбол не везде спорт №1, поэтому аргумент "даже футбол никому не нужен, а значит хоккей тоже" также не выдерживает никакой критики. Если ты не понимаешь такой простой вещи, то это не ко мне вопрос.
3. Даже уже на этой ветке всего с 18 комментариями появились заинтересованные. А значит опять-таки твоя оценка "никому" неправильна. Если ты не понимаешь такой простой вещи, то это не ко мне вопрос.

Это если вкратце. Я бы мог куда более глобально расписать всю ущербность позиции "если мне не надо, значит никому не надо", но это спортивный сайт, поэтому много оффтопить не буду. Аривидерчи
+1
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Алексей Ильин
Ответ RBChannel
Ну, как-то вот так. У него плохие рейтинги и он условно бесплатный. Если бы это было не так, то к клубам бы спонсоры в очередь стояли. Даже футбол за деньги никому в России не нужен. А чего говорить о хоккее:)))
Даже если и были бы плохие рейтинги, то это всё равно не давало повода использовать шаткий аргумент всеобъемлющей исключительности ненадобности спорта, говоря "никому" или "никогда". Запомните
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RBChannel
Ответ Алексей Ильин
"Хоккей и бесплатно был никому не нужен" Это с чего вдруг?
Ну, как-то вот так. У него плохие рейтинги и он условно бесплатный. Если бы это было не так, то к клубам бы спонсоры в очередь стояли. Даже футбол за деньги никому в России не нужен. А чего говорить о хоккее:)))
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jayokocha
Ответ Виктор Пьянков
Я что-то не понял, надо покупать отдельно подписку к действующей или действующая подписка под собой подразумевает показ всех матчей?
Яндекс забавные ребята. У меня есть подписка уже 3 года, за этот период они вынесли из нее все что можно: каршеринг, самокаты, аудиокниги и т.д. И предлагают отдельно на каждый сервис подписку. Вот что значит государственное управление. Когда дожмут контору окончательно, наверное добавят все эти подписки в коммунальные услуги
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yulay
Ответ ROS#
Смотреть матчи лиги "равных возможностей" за деньги? Только по приговору суда.
а зря, говорят после 800 просмотренных матчей открывается новый уровень - тренер клуба-олигарха или что-то в этом роде
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JohnySPB
Ответ ROS#
Смотреть матчи лиги "равных возможностей" за деньги? Только по приговору суда.
Никто же не заставляет.
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Алексей Ильин
Ответ RBChannel
Все спорт в стране убыточен. От самих федераций, до клубов с телеканалами. Потому что он никому не нужен. Ты просто не можешь его себе позволить потому что он тебе неинтересен. Не конкретно ты, а среднестатистический гражданин. Поэтому он условно бесплатный и живет на деньги госкомпаний, а не на твои, потому что ты его не покупаешь, а не покупаешь ты его потому, что он тебе не нужен. Вот и все:)) Только это я и имел ввиду. Прости, что для тебя это так сложно:))) Так что хоть в плюс засовывай, хоть в минус. Стадионы так и будут пустыми. Единственное, что может их заполнить - подход газпрома, который загоняет бюджетником на спортивные мероприятия:)) Хорошего дня
И именно поэтому, допустим, в Омске на хоккее полная чаша потому что там хоккей спорт №1, а не футбол (смотрим п.2), хотя никто бюджетников там не нагоняет; именно поэтому не в Москве (по понятным причинам) хоккей до сих пор смотрят и любят; и в противовес футбольной Газпром-арене можно спокойно привести стадион Краснодара или ростовский, Так что, повторюсь - позиция "если мне не надо/ не могу купить, значит никому не надо/никто не может купить" ущербна. Как раз "среднестатистический житель" спокойно посещает спортивные мероприятия, понимаю, что из Москвы это может показаться странным, но в регионах любят тот или иной вид спорта и ходят регулярно. Прекратите мерять страну по своей столице.
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RBChannel
Ответ Алексей Ильин
1. Плохие рейтинги и отсутствие рейтингов - две разные вещи. Если ты не понимаешь такой простой вещи, то это не ко мне вопрос. 2. У нас футбол не везде спорт №1, поэтому аргумент "даже футбол никому не нужен, а значит хоккей тоже" также не выдерживает никакой критики. Если ты не понимаешь такой простой вещи, то это не ко мне вопрос. 3. Даже уже на этой ветке всего с 18 комментариями появились заинтересованные. А значит опять-таки твоя оценка "никому" неправильна. Если ты не понимаешь такой простой вещи, то это не ко мне вопрос. Это если вкратце. Я бы мог куда более глобально расписать всю ущербность позиции "если мне не надо, значит никому не надо", но это спортивный сайт, поэтому много оффтопить не буду. Аривидерчи
Все спорт в стране убыточен. От самих федераций, до клубов с телеканалами. Потому что он никому не нужен. Ты просто не можешь его себе позволить потому что он тебе неинтересен. Не конкретно ты, а среднестатистический гражданин. Поэтому он условно бесплатный и живет на деньги госкомпаний, а не на твои, потому что ты его не покупаешь, а не покупаешь ты его потому, что он тебе не нужен. Вот и все:))
Только это я и имел ввиду. Прости, что для тебя это так сложно:)))
Так что хоть в плюс засовывай, хоть в минус. Стадионы так и будут пустыми. Единственное, что может их заполнить - подход газпрома, который загоняет бюджетником на спортивные мероприятия:))
Хорошего дня
+1
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Алексей Ильин
Ответ RBChannel
Вообще все равно. Хоккей и бесплатно был никому не нужен. Так что просто воткнули его в Яндекс. Думаю, что ничего не изменится. КХЛ вряд ли повысит продажи плюса.
"Хоккей и бесплатно был никому не нужен"

Это с чего вдруг?
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B@SS
Вариант "Не смотреть уг за деньги", не принимается? )
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Николай Зимний
Ответ hfgryje
Кто скажет, на каналах Кхл тв трансляции останутся??
конечно
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mantruck
Ответ Сульшер жги!
Комментарий удален пользователем
Зачем тебе фильмы с ломаных сайтов? Есть же торрент, с дубляжом и в 4К. По НХЛ согласен, в ВК прекрасные трансляции, комментаторы со знанием дела подходят, а не всякие Шнякины
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Заборостроитель
За желтый лед😅
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Nastra
А будет доступно только для РФ или в Рб можно будет смотреть?
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