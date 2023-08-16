Подписка «Яндекс Плюс» на все матчи сезона КХЛ будет стоить 1990 рублей, на месяц – 299 рублей. Других вариантов нет

Подписка «Яндекс Плюс» на все матчи сезона КХЛ будет стоить 1990 рублей.

КХЛ и «Яндекс Плюс» заключили контракт на 5 лет. Трансляции будут доступны на «Кинопоиске».

При этом, как и раньше, все матчи Фонбет Чемпионата КХЛ можно будет смотреть на сайте и в приложении лиги, но теперь только по новой подписке. На сайте КХЛ появится авторизация через «Яндекс».

Вариантов подписки предусмотрено всего два – на месяц (за 299 рублей, ранее такая опция стоила 449 рублей) и на весь сезон с учетом плей-офф (1990 рублей, ранее – 2990). Оформить подписку на просмотр одной игры или всех матчей конкретной команды будет нельзя.

При этом в данную подписку входят также другие сервисы «Яндекса».

Отмечается, что в трансляциях по прежнему не будет рекламы и сохранится возможность посмотреть матч в повторе (весь сезон будет храниться в архиве).