Подписка «Яндекс Плюс» на все матчи сезона КХЛ будет стоить 1990 рублей, на месяц – 299 рублей. Других вариантов нет
Подписка «Яндекс Плюс» на все матчи сезона КХЛ будет стоить 1990 рублей.
КХЛ и «Яндекс Плюс» заключили контракт на 5 лет. Трансляции будут доступны на «Кинопоиске».
При этом, как и раньше, все матчи Фонбет Чемпионата КХЛ можно будет смотреть на сайте и в приложении лиги, но теперь только по новой подписке. На сайте КХЛ появится авторизация через «Яндекс».
Вариантов подписки предусмотрено всего два – на месяц (за 299 рублей, ранее такая опция стоила 449 рублей) и на весь сезон с учетом плей-офф (1990 рублей, ранее – 2990). Оформить подписку на просмотр одной игры или всех матчей конкретной команды будет нельзя.
При этом в данную подписку входят также другие сервисы «Яндекса».
Отмечается, что в трансляциях по прежнему не будет рекламы и сохранится возможность посмотреть матч в повторе (весь сезон будет храниться в архиве).
2. У нас футбол не везде спорт №1, поэтому аргумент "даже футбол никому не нужен, а значит хоккей тоже" также не выдерживает никакой критики. Если ты не понимаешь такой простой вещи, то это не ко мне вопрос.
3. Даже уже на этой ветке всего с 18 комментариями появились заинтересованные. А значит опять-таки твоя оценка "никому" неправильна. Если ты не понимаешь такой простой вещи, то это не ко мне вопрос.
Это если вкратце. Я бы мог куда более глобально расписать всю ущербность позиции "если мне не надо, значит никому не надо", но это спортивный сайт, поэтому много оффтопить не буду. Аривидерчи
Только это я и имел ввиду. Прости, что для тебя это так сложно:)))
Так что хоть в плюс засовывай, хоть в минус. Стадионы так и будут пустыми. Единственное, что может их заполнить - подход газпрома, который загоняет бюджетником на спортивные мероприятия:))
Хорошего дня
Это с чего вдруг?