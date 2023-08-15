Кубок мира (жен). 1/2 финала. Вторые партии. Горячкина сыграет с Тань Чжунъи, Салимова против Анны Музычук

Теги результаты Кубок мира Анна Музычук Тань Чжунъи Александра Горячкина Нургюл Салимова Шахматы

16 августа пройдут вторые партии 1/2 финала женского Кубка мира по шахматам.

Россиянка Александра Горячкина после первой партии лидирует в матче с китаянкой Тань Чжунъи.

Кубок мира по шахматам

Баку, Азербайджан

Женщины

1/2 финала

Вторые партии

Начало – 14:00 по московскому времени.

Александра Горячкина (Россия) – Тань Чжунъи (Китай)

Счет после первой партии – 1:0

Нургюл Салимова (Болгария) – Анна Музычук (Украина) 

Счет после первой партии – 0,5:0,5

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Матчи состоят из двух партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход). В случае равного результата играется тай-брейк.

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1 комментарий

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Док Аксель
Успеха и удачи Александре за белых и ждём в финале КМ !
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