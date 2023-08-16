Рудковская о том, что плохо стоит на коньках: «Яна столько делает для развития детского спорта в России и столько на себе тащит. Родина простит ей отсутствие пары па»

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Фигурное катание

Яна Рудковская ответила на критику своих умений кататься на коньках.

Рудковская показала в соцсетях, как танцует в паре с Евгением Плющенко на катке в Китае, где проходили шоу с российскими фигуристами.

За это видео Рудковскую раскритиковал телеграм-канал «Светский интроверт»: «Если уж Яна каждый раз лезет на любой каток, будто на родной, то можно было уже отточить пару па».

«Ой, умоляю . Яна столько делает для развития детского и юношеского спорта в России и столько на себе тащит, что отсутствие пары па Родина этой непрофессиональной фигуристке уж точно простит», – написала Рудковская.

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61 комментарий

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Лека-Лека
Яна себя на посмешище выставляет.
Для РОДИНЫ она ничего не делает.
Если и делает что-то - то для себя любимой.
А с РОДИНЫ она только гранты гребет на несуществующие шоу.
Совсем совесть потеряла.
+39
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Kareglazaya
Прямо национальный герой! И как бы наш спорт без нее выжил?)))
Забавно она выглядит. Носит юбочки для 18-летних, а у самой уже коленки не разгинаются))
+35
-5
+30
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Oleandra
Представить страшно, что бы полилось здесь и везде, если б Тутберидзе о себе так написала.. хотя у неё прав на это неизмеримо больше, чем у жены Рудковского)
+34
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Shveddka
Если бы эта Яна создавала условия для бесплатных занятий детей, тогда да. А так любой каприз за ваши деньги
И не факт, что это продолжится, когдагном пошлет их с фк
+27
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+24
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Лека-Лека
Ответ Oleandra
Представить страшно, что бы полилось здесь и везде, если б Тутберидзе о себе так написала.. хотя у неё прав на это неизмеримо больше, чем у жены Рудковского)
У них большое отличие: Этери работает, а Яна словоблудием занимается.
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+20
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AlexFed
Единственное что развила Рудковская - это Гномыч. Без неё паренек с такими данными либо давно ушел из фк, либо даже не начал в него лезть, так как всё равно ничего не светит, кроме выступлений на маминых шоу и проплаченных соревнований без конкурентов.
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nadenki
Ответ Лека-Лека
Яна себя на посмешище выставляет. Для РОДИНЫ она ничего не делает. Если и делает что-то - то для себя любимой. А с РОДИНЫ она только гранты гребет на несуществующие шоу. Совсем совесть потеряла.
Для ленки родины, чё вы не поняли)))
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Лека-Лека
Ответ Anita Levchenko
Она умеет пистолетик делать🙂
Только в конкурентов.
+11
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Anita Levchenko
Она умеет пистолетик делать🙂
+9
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Oleandra
Ответ Лека-Лека
У них большое отличие: Этери работает, а Яна словоблудием занимается.
Яна в принципе тоже делами занимается.. делишками точнее)
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Agura
Именно для развития фигурного катания на ее шоу регулярно выделяются многомиллионные гранты! 🤣🤣🤣
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Святослав Федорович
А что Яна делает для развития детского и юношеского спорта в России в таком количестве????
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Лека-Лека
Ответ nadenki
Для ленки родины, чё вы не поняли)))
Это точно. Два сапога пара.
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Sebastian Debussy
Конечно простит! Родине не привыкать! Еще и Мистеру Клювдию денег даст на новое шоу из бюджета!
+6
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Navian
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Столько на себе тащит... Так они там все тащат)
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Barsa! bolshe chem klub
узнаю Яну. Она даже во время карантина надевала маску в третьем лице🤭😅
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Док Аксель
Для одних -- ни дня без строчки, для других -- ни дня без хайпа...
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Мурманчанин37
Ну, ну да - учитывая финансовое состояние АП - тащить ты умеешь))
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Лека-Лека
Ответ Oleandra
кстати, в штабе у Рудковских тоже поймали с допингом.
И капитально поймали.
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Oleandra
Ответ Лека-Лека
И капитально поймали.
но всё прошло тихо..
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Shveddka
Ответ Jessi
У некоторых и в 30 не разгибаются, а ей вроде 45.
48...
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Oleandra
Ответ Amneris
Ну, пока Камила не попалась на допинге, Этери имела полное право писать. До решения CAS - нет. А с Рудковской всем все давно понятно, ее имя уже нарицательное.
кстати, в штабе у Рудковских тоже поймали с допингом.
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Лека-Лека
Ответ Shveddka
Если бы эта Яна создавала условия для бесплатных занятий детей, тогда да. А так любой каприз за ваши деньги И не факт, что это продолжится, когдагном пошлет их с фк
Какие бесплатные занятия? О чем Вы?
Там каждый шаг и не по рублю, а по сотне тысяч рублей.
Нашлась радетельница за детский спорт.
Она над своим сыном издевается изощренно. Что уж говорить о чужих детях.
У нее доллары в глазах крутятся.
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Лека-Лека
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Этери - лучший тренер мира. Сильнейший. И этим все сказано.
А Янка чем может похвастаться?
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Agura
Она для Луи Виттон сделала намного больше!!!
Лучше бы им одним и занималась!
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