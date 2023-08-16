Рудковская о том, что плохо стоит на коньках: «Яна столько делает для развития детского спорта в России и столько на себе тащит. Родина простит ей отсутствие пары па»
Яна Рудковская ответила на критику своих умений кататься на коньках.
Рудковская показала в соцсетях, как танцует в паре с Евгением Плющенко на катке в Китае, где проходили шоу с российскими фигуристами.
За это видео Рудковскую раскритиковал телеграм-канал «Светский интроверт»: «Если уж Яна каждый раз лезет на любой каток, будто на родной, то можно было уже отточить пару па».
«Ой, умоляю . Яна столько делает для развития детского и юношеского спорта в России и столько на себе тащит, что отсутствие пары па Родина этой непрофессиональной фигуристке уж точно простит», – написала Рудковская.
Для РОДИНЫ она ничего не делает.
Если и делает что-то - то для себя любимой.
А с РОДИНЫ она только гранты гребет на несуществующие шоу.
Совсем совесть потеряла.
Забавно она выглядит. Носит юбочки для 18-летних, а у самой уже коленки не разгинаются))
И не факт, что это продолжится, когдагном пошлет их с фк
Там каждый шаг и не по рублю, а по сотне тысяч рублей.
Нашлась радетельница за детский спорт.
Она над своим сыном издевается изощренно. Что уж говорить о чужих детях.
У нее доллары в глазах крутятся.
А Янка чем может похвастаться?
Лучше бы им одним и занималась!