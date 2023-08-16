Рудковская о том, что плохо стоит на коньках: «Яна столько делает для развития детского спорта в России и столько на себе тащит. Родина простит ей отсутствие пары па»

Яна Рудковская ответила на критику своих умений кататься на коньках.

Рудковская показала в соцсетях, как танцует в паре с на катке в Китае, где проходили шоу с российскими фигуристами.

За это видео Рудковскую раскритиковал телеграм-канал «Светский интроверт»: «Если уж Яна каждый раз лезет на любой каток, будто на родной, то можно было уже отточить пару па».

«Ой, умоляю . Яна столько делает для развития детского и юношеского спорта в России и столько на себе тащит, что отсутствие пары па Родина этой непрофессиональной фигуристке уж точно простит», – написала .