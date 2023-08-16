«Зенит» обратился к главе судей Каманцеву и попросил провести встречу с игроками по поводу трактовок правил

«Зенит» обратился к боссу российских судей с просьбой назначить встречу.

Судейский корпус РФС с начала этого сезона еще не провел ни одного официального семинара для клубов по новым рекомендациям по работе арбитров. Ранее подобные мероприятия носили регулярный характер.

Как сообщает журналист « » Вячеслав Короткин, « » стал одним из первых, кто написал официальное письмо на имя председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева с просьбой провести встречу с футболистами сине-бело-голубых и представителями тренерского штаба, на которой им были бы разъяснены нынешние трактовки правил, связанные с вынесением санкций на поле – удалениями и предупреждениями.

Поводом для такого обращения стало недовольство команд по ряду эпизодов из матчей стартовых туров Мир – ЭСК РФС уже признала несколько ошибок рефери в спорных эпизодах.

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