«Зенит» обратился к главе судей Каманцеву и попросил провести встречу с игроками по поводу трактовок правил

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Спорт-Экспресс ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

«Зенит» обратился к боссу российских судей с просьбой назначить встречу.

Судейский корпус РФС с начала этого сезона еще не провел ни одного официального семинара для клубов по новым рекомендациям по работе арбитров. Ранее подобные мероприятия носили регулярный характер.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин, «Зенит» стал одним из первых, кто написал официальное письмо  на имя председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева с просьбой провести встречу с футболистами сине-бело-голубых и представителями тренерского штаба, на которой им были бы разъяснены нынешние трактовки правил, связанные с вынесением санкций на поле – удалениями и предупреждениями.

Поводом для такого обращения стало недовольство команд по ряду эпизодов из матчей стартовых туров Мир РПЛ – ЭСК РФС уже признала несколько ошибок рефери в спорных эпизодах.

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44 комментария

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Buharoid
Если каждый клуб РПЛ будет звать судей на чаепитие, они чифирить начнут.
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albuquerque
В эту игру можно играть вдвоем, да спартак? 😆
+17
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Евгений Шевченко
хорошая инициатива. каждый клуб имеет право уточнить правила игры
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Дмитрий9779
По крайней мере это не закрытые встречи КБ,о которых узнали только благодаря инсайдам.Тоже хочу узнать почему удар локтем в горло не нарушение.
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justburn
Таким судьям надо устроить Бостонское чаепитие
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Дмитрий9779
Ответ Пикачу82
Ооооо чаепитие от Питерских! Зато сколько было рассказов о том как Спартак с судьями чай пил....))))
Пил в закрытую,а здесь публично просят провести встречу,разницы конечно же нет.
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камикадзе
Ответ albuquerque
В эту игру можно играть вдвоем, да спартак? 😆
Да, особенно перед личной встречей)
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Александр Жердин
Ответ Роман
Вообщем сначала ныли 4 тура, теперь пошли чай пить...настоящий гегемон)
Не напомнишь, а что это за клуб по ходу предыдущего сезона проводил закрытую встречу с судьями? Ещё и не одну. Так что прежде чем что-то писать, посмотри в зеркало там ........! Так что не вам уж жалиться.
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otets miloxina
Чай поставьте
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bellyashe
уважаемые московские гости (хотя какие гости, на ветках Зенита вы уже живёте), встреча с судьями за закрытыми дверями вызывает несколько больше вопросов, нежели официальная встреча с просьбой разъяснить правила) если хотите, заходите тоже на чай, может перестанут заговоры мерещится, когда правила футбола изучите)
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noti22
Чаепитие 2.0
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Роман
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Ответ Дмитрий9779
По крайней мере это не закрытые встречи КБ,о которых узнали только благодаря инсайдам.Тоже хочу узнать почему удар локтем в горло не нарушение.
узнай лучше чем отличается чай Спартака от чая Зенита ?может у зенита к чаю ещё и бараночки будут?)))
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MosFzz
Кэф на пенальти в ворота Спартака 1.05?:)
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justburn
Ответ arspurs9
Правильно понимаю, что сейчас Питерские примут пару доз «Этодругина» и будут обижаться, если кто-то что то скажет не так?)
Так вы же уверяли, что так и надо поступать, что все ок
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bellyashe
на самом деле, проводить такие собрания и объяснять игрокам и тренерам правила и трактовки - нужно и полезно, инициатива правильная. чтобы не было миллиона апелляций к судьям на поле и за его пределами.
правда судьи иногда эти трактовки сами забывают, вот в чем проблема.
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ЭлектроВеник
идеи мясных приживаются
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Дмитрий9779
Ответ MosFzz
Оказывается, когда судьи по пока не понятным причинам перестали всегда свистеть так, как надо газовым, сразу потребовалось принимать меры. Помнится в ответ на подобные действия спартачей питерские тут устраивали соревнования по остроумию. Что на этот раз скажете?:)
Объясни,почему удар локтем в горло не нарушение,раз такой умный или нет?
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камикадзе
Молодцы, вовремя 🙃
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Мартинелли
Как начали Зенит нормально судить, так сразу в них истерика пошла. Чемпионство теперь под угрозой
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Verhovn
Правильно. Чем Зенит хуже Спартака? 😄
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aleksandrsemizorov
Зениту не помешает, без негатива!
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ne4sp
Ответ arspurs9
Правильно понимаю, что сейчас Питерские примут пару доз «Этодругина» и будут обижаться, если кто-то что то скажет не так?)
нет, просто шестое чемпионство возьмём, но перед этим чаю попьем)
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Дмитрий9779
Ответ Роман
узнай лучше чем отличается чай Спартака от чая Зенита ?может у зенита к чаю ещё и бараночки будут?)))
Бпомонтана не будет точно.
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DOX4758
Ответ ЭлектроВеник
идеи мясных приживаются
Зениту надо привыкать, Спартаку - уже не надо!
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Роман
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Ответ kilo_gilo
с бергамотом чаек хоть? а к чаю что принесут? Шоколадницу?
бром)
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