«Зенит» обратился к главе судей Каманцеву и попросил провести встречу с игроками по поводу трактовок правил
«Зенит» обратился к боссу российских судей с просьбой назначить встречу.
Судейский корпус РФС с начала этого сезона еще не провел ни одного официального семинара для клубов по новым рекомендациям по работе арбитров. Ранее подобные мероприятия носили регулярный характер.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин, «Зенит» стал одним из первых, кто написал официальное письмо на имя председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева с просьбой провести встречу с футболистами сине-бело-голубых и представителями тренерского штаба, на которой им были бы разъяснены нынешние трактовки правил, связанные с вынесением санкций на поле – удалениями и предупреждениями.
Поводом для такого обращения стало недовольство команд по ряду эпизодов из матчей стартовых туров Мир РПЛ – ЭСК РФС уже признала несколько ошибок рефери в спорных эпизодах.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
правда судьи иногда эти трактовки сами забывают, вот в чем проблема.