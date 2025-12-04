Даниэль Фарке: «Лидс» заслужил победу над «Челси» – это одна из лучших команд в мире. Мы превзошли их по ударам и голевым моментам – приятное чувство»

Даниэль Фарке: «Лидс» заслужил победу над «Челси».

Главный тренер «Лидса » Даниэль Фарке высказался о победе над «Челси» (3:1) в матче АПЛ .

«Вот почему мы так усердно работали – чтобы вернуться на этот уровень. Мы хотели такой волшебный вечер. Невероятная атмосфера.

Мы сыграли против одной из лучших команд в мире и победили, причем заслуженно, показав отличную игру в обороне, забив три гола, и могли забить и еще больше.

Конечно, было ожидаемо, что будет тяжелый матч – пришлось немного потерпеть. «Челси » много владел мячом, но, думаю, нет никаких сомнений, что мы заслужили победу в этом матче.

Мы превзошли соперника по ударам, по ударам в створ, по ожидаемым голам, по голевым моментам, поэтому мы заслужили победу. Приятное чувство», – сказал Даниэль Фарке .

