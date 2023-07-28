Защитник «Спартака» Чернов не исключил переход в «Зенит» или ЦСКА: «Зависит от предложения»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Никита Чернов Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Спартака» Никита Чернов не исключил переход в ЦСКА или «Зенит».

«Допускаю ли я, что когда-то окажусь в ЦСКА или «Зените»? Зависит от того, какое будет предложение, как будет складываться моя карьера.

Сейчас я хочу, чтобы все продолжалось так, как есть. Хочу выходить на поле и побеждать за «Спартак», радовать игрой болельщиков», – сказал Чернов.

Напомним, Чернов перешел в «Спартак» в феврале 2022 года. В сезоне-2022/23 защитник провел во всех турнирах 33 матча, забил один мяч и стал бронзовым призером чемпионата России.

ЦСКА был первым клубом в карьере Чернова на взрослом уровне.

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15 комментариев

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Алексей Куликов
лучше так сказать, чем клясться в верности клубу, неизвестно как карьера сложится
+24
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Евгений Кузнецов
руководство "Спартака", где нормальные защитники??

Чернов и Классен - совсем не уровень!

Литвинов нужен в полузащите!
+9
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Гамарджоба Генацвале
Зато честно.
+7
0
+7
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Hunt13
Ответ Назар Игорь
И в Спартаке есть здравомыслящие ребята. Респект. Однако сожрут его теперь.
Да,сожрем. в борщ добавим
+5
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Кирилл.С-Пб
Ну всё, парня за такое с овном съедят)
+4
-1
+3
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Назар Игорь
И в Спартаке есть здравомыслящие ребята. Респект. Однако сожрут его теперь.
+6
-4
+2
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Lyelik
Ну всё, на вертел.
+2
-1
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Vhlam
Вот только зачем журналюгам задавать такие провакационные тупые вопросы?
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Aleksandr Baskakov
Давно пора свалить из этой .....
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Пользователь Huawei
Ну что, адекватно и честно.
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FilinMD
В ЦСКА надеюсь его не захотят никогда)
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воробей джек
Очень вменяемо. И эта позиция понятна.
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юра георгиевский
Парняга решил свалить из тушинской столовки, закормили его каким-то борщом, с каким-то духъом.
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Кино Музыка
Все три клуба задумались.
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Яков Рубин
кому он нужен
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