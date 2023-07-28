Защитник «Спартака» Чернов не исключил переход в «Зенит» или ЦСКА: «Зависит от предложения»

Защитник «Спартака» Никита Чернов не исключил переход в ЦСКА или «Зенит».

«Допускаю ли я, что когда-то окажусь в ЦСКА или «Зените»? Зависит от того, какое будет предложение, как будет складываться моя карьера.

Сейчас я хочу, чтобы все продолжалось так, как есть. Хочу выходить на поле и побеждать за «Спартак», радовать игрой болельщиков», – сказал Чернов.

Напомним, Чернов перешел в «Спартак» в феврале 2022 года. В сезоне-2022/23 защитник провел во всех турнирах 33 матча, забил один мяч и стал бронзовым призером чемпионата России.

ЦСКА был первым клубом в карьере Чернова на взрослом уровне.