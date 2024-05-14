«Балтика» обыграла «Спартак» впервые с 1996 года
«Балтика» обыграла «Спартак» впервые за 28 лет.
В финале Пути регионов Фонбет Кубка России «Балтика» на своем поле победила «Спартак» (1:0) и вышла в суперфинал турнира.
Последний раз калининградский клуб обыгрывал красно-белых в чемпионате России 1996 года – 28 лет назад.
Тогда «Балтика» также победила со счетом 1:0.
Просто шикарнейший матч выдал в очередной раз.
Усмехнулся, вроде Балтика Локомотив 2 раза из кубка выбивала, "не говори гоп...."
Балтийцев с победой, если останется в РПЛ сильная команда будет...