«Балтика» обыграла «Спартак» впервые с 1996 года

«Балтика» обыграла «Спартак» впервые за 28 лет.

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России «Балтика» на своем поле победила « » (1:0) и вышла в суперфинал турнира.

Последний раз калининградский клуб обыгрывал красно-белых в чемпионате России 1996 года – 28 лет назад.

Тогда « » также победила со счетом 1:0.