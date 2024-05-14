«Балтика» обыграла «Спартак» впервые с 1996 года

Теги Спартак Сергей Игнашевич премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Владимир Слишкович Футбол

«Балтика» обыграла «Спартак» впервые за 28 лет.

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России «Балтика» на своем поле победила «Спартак» (1:0) и вышла в суперфинал турнира.

Последний раз калининградский клуб обыгрывал красно-белых в чемпионате России 1996 года – 28 лет назад.

Тогда «Балтика» также победила со счетом 1:0.

26 комментариев
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Ответ заблокированному пользователю
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Ну Балтика к пиву отношения не имеет. ) У Балтики это название в честь моря, по названию моря, появилось ещё за 34 года (в 1958, с 1954 по 1958 команда называлась Пищевик) до появления одноимённого пивного завода и бренда.
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Калининград Ликует.Латышонок красавчик.
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Отскок жесточайший, Балтика на огромном фарте прошла дальше, на поле была одна команда.
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Очередной рекорд Спартака!
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В 1996 году единственный гол тоже был забит на 4-й минуте
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Над спартачком только ленивые не смеются
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Ностальгические воспоминания болельщиков Спартака о 90х.
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Латышонок сделал все для этого !
Просто шикарнейший матч выдал в очередной раз.
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Балтика - сила. Спартак - могила! Или уже было тут такое?
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Бухай дальше...
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Ответ xQcoW
Над спартачком только ленивые не смеются
Ленивые тоже смеются
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28 лет назад был на той игре))) Время было прекрасное. Зато теперь есть шанс на кубок. Невероятно!!
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Балтика 🔥🔥🔥
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Сколько за это время матчей было? Можно так же написать Барселона за всю историю не забила ни одного гола Балтике!
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Уверенно движемся по граблям. Сколько раз такое было? Вышли играть в пол ноги с уверенностью, что уже в финале и надо же опять. Тупая беготня, Зобнин лучший в полузащите это говорит о многом. Игнатов с даунским лицом, который непонятно вообще за кого играет на поле + что Пруцев, что Литвинов с Умяровым это шлак, в центр полузащиты нужен игрок который способен отдать пас хотя бы на 10м. Сейчас такого нет.
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Хороший результат для гостевого матча
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Спартак опять рекорды переписывает
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Сколько рекордов в этом сезоне, не хуже МЮ выступаем =)
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Федько сегодня не играл?
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Вспомнил комментарии в интернете неделю назад тех, которые прочили суперфинал "Спартак-чего-то там".
Усмехнулся, вроде Балтика Локомотив 2 раза из кубка выбивала, "не говори гоп...."
Балтийцев с победой, если останется в РПЛ сильная команда будет...
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Комментарий удален модератором
Ответ Groznyi2024
Это титул или еще нет?
Не вижу тег Зенита
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