«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм онлайны Футбол

«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

Команда Пепа Гвардиолы набрала 85 очков в 36 играх, у лидирующего в таблице «Арсенала» 86 очков в 37 играх. 

Тоттенхэм – Манчестер Сити
Дата проведения
14 мая, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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19 комментариев
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Это потенциально игра за титул и за место в ЛЧ
+6
0
+6
Ответ Дядя ТУРА
Ну по идее ТТХ ещё может попасть в лч. Очень хорошие шансы
Шансов прямо сказать ноль.. Отставание 5 очков от Астон Виллы при игре в запасе. Осталось две игры у ТТХ. Даже если выиграют сегодня, то шансов практически нет)
+6
0
+6
Матч года
+5
-1
+4
Удачи шпорам
+3
0
+3
Ответ Дядя ТУРА
Ну по идее ТТХ ещё может попасть в лч. Очень хорошие шансы
так себе шансы
Виллу теперь в принципе даже ничья с Пэласом устроит, если там совсем без аномалий
+2
0
+2
Ответ Predator7
Успех ТТХ - неудача Арсенала, так что…
Арсенал выиграл свой матч ведь
+2
0
+2
Ответ Predator7
Успех ТТХ - неудача Арсенала, так что…
Наоборот. Канониры будут болеть за шпор как не в себя. Это последний шанс вырвать титул у Сити.))
+2
0
+2
Ответ Анри Карлайл
Шансов прямо сказать ноль.. Отставание 5 очков от Астон Виллы при игре в запасе. Осталось две игры у ТТХ. Даже если выиграют сегодня, то шансов практически нет)
Пэлас, теоретически дома может зацепить ничью с Арсеналом.
+1
0
+1
Ответ Анри Карлайл
Шансов прямо сказать ноль.. Отставание 5 очков от Астон Виллы при игре в запасе. Осталось две игры у ТТХ. Даже если выиграют сегодня, то шансов практически нет)
Я бы не сказал. Если ТТХ выиграет сегодня, они заберут путевку в ЛЧ в последнем туре
+2
-1
+1
Будет ли у ТТХ мотивация дарить АПЛ Арсеналу?
Что-то я сомневаюсь.
+3
-3
0
Судя по по последним играм в рамках АПЛ, у ТТХ нет шансов. Сити будет играть на запредельном уровне, учитывая что стоит на кону. Чекайте)))
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