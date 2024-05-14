«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Команда Пепа Гвардиолы набрала 85 очков в 36 играх, у лидирующего в таблице «Арсенала» 86 очков в 37 играх.
- Дата проведения
- 14 мая, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Виллу теперь в принципе даже ничья с Пэласом устроит, если там совсем без аномалий
Что-то я сомневаюсь.