«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Команда Пепа Гвардиолы набрала 85 очков в 36 играх, у лидирующего в таблице «Арсенала» 86 очков в 37 играх.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ