«Балтика» впервые сыграет в финале Кубка России

«Балтика» впервые вышла в финал Фонбет Кубка России.

В финальном раунде Пути регионов калининградцы обыграли « » со счетом 1:0.

« » сыграет в финале Кубка России впервые в своей истории. Соперником команды Сергея Игнашевича станет победитель пары финалистов Пути РПЛ ЦСКА – « ».

Ранее калининградцы доходили максимум до четвертьфинала – это удалось им в сезоне-2021/22, где «Балтика» уступила «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти).

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.