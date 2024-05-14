«Балтика» впервые сыграет в финале Кубка России
«Балтика» впервые вышла в финал Фонбет Кубка России.
В финальном раунде Пути регионов калининградцы обыграли «Спартак» со счетом 1:0.
«Балтика» сыграет в финале Кубка России впервые в своей истории. Соперником команды Сергея Игнашевича станет победитель пары финалистов Пути РПЛ ЦСКА – «Зенит».
Ранее калининградцы доходили максимум до четвертьфинала – это удалось им в сезоне-2021/22, где «Балтика» уступила «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти).
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
PS начался новый цикл…⌛️
Просто невероятное достижение для калининградцев !
А Латышонок - просто лучший игрок Балтики в этом сезоне, тащит как только может стабильно на протяжении сезона.
Теперь осталось самое главное и самое сложное - сделать все, чтобы не вылететь из РПЛ напрямую.
Теперь нельзя в стыки попадать, ибо с финалом матчи пересекаются)))
Гол Балтики на 4 минуте, игра от обороны, куча упущенных моментов Ростова и бенефис вратаря Латышонка
Балтика-Спартак 1-0
Гол Балтики на 4 минуте, игра от обороны, куча упущенных моментов Ростова и бенефис вратаря Латышонка.
Мистическое совпадение
Спартак сам виноват, что покупает всяких Угальде за 13 млн