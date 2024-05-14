«Балтика» впервые сыграет в финале Кубка России

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Футбол

«Балтика» впервые вышла в финал Фонбет Кубка России.

В финальном раунде Пути регионов калининградцы обыграли «Спартак» со счетом 1:0.

«Балтика» сыграет в финале Кубка России впервые в своей истории. Соперником команды Сергея Игнашевича станет победитель пары финалистов Пути РПЛ ЦСКА – «Зенит».

Ранее калининградцы доходили максимум до четвертьфинала – это удалось им в сезоне-2021/22, где «Балтика» уступила «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти). 

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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151 комментарий
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Сенсации не случилось,фаворит ожидаемо победил
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У Спартака теперь не годовые циклы, а месячные. Месячные. У Спартака)
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Спартаковские начнут минусовать.Калининград празднует. Балтийцы шикарны. Латышонок!!!!!
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Латышонище!!!
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Не понимаю всеобщего удивления. Победила команда, которая выше уровнем. Так и должно быть

PS начался новый цикл…⌛️
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Красавцы! Не ожидал!
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Ответ Alex8007
Мда, с такой игрой Спартаку нечего было делать в финале. Балтика ожидаемо и по делу размазала КБ
ты матч смотрел,что творил вратарь?Или просто провоцируешь болел мясных?В любом случае ты видимо в футболе ноль,раз невидя матч резюмируешь.
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Балтика с Латышонком после гола, закрыв рамку на замок, поставила жирную точку в кубковых амбициях для Спартака в этом сезоне... Но, а калининградцам- уважуха!
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+11
Ответ Alex8007
Мда, с такой игрой Спартаку нечего было делать в финале. Балтика ожидаемо и по делу размазала КБ
Игру Балтики футболом назвать трудно. Даже невозможно.
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+11
Вот это Балтика выдала - первый финал Кубка в истории !
Просто невероятное достижение для калининградцев !

А Латышонок - просто лучший игрок Балтики в этом сезоне, тащит как только может стабильно на протяжении сезона.

Теперь осталось самое главное и самое сложное - сделать все, чтобы не вылететь из РПЛ напрямую.
+12
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Угальде вот это форвард, настоящий форвард!
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Ответ евГений
Кб, не вижу смысла за что минусовать. Заслуженная победа. Спартак сам виноват, что покупает всяких Угальде за 13 млн
не все же адекватные такие как Вы.
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Топил за Балтику в Кубке, казалось невозможно, что они могут выйти в финал, учитывая, что в основном вторым составом играли. Ну чудо случилось. Латышонок топ. Игнашевич красава.
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Балтика красавцы!!
Теперь нельзя в стыки попадать, ибо с финалом матчи пересекаются)))
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И я не понимаю восторгов по поводу Латышонка. Нормальная игра вратаря, отбивал то, что должен был. Ничего особенного Спартак не создал.
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Мда, с такой игрой Спартаку нечего было делать в финале. Балтика ожидаемо и по делу размазала КБ
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Ответ Старик Стариканов
Сенсации не случилось,фаворит ожидаемо победил
балтика по игре и зенит рвала.Но тут счет не по игре....
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Латышонок- герой дня!
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Как спартак это делает?😂😂😂👏👏👏
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Сенсации не случилось. Фаворит ожидаемо победил.
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Ну вот и кончилась "сказка" Слишковича. Единственный матч где кровь из носа нужен был результат проигран. В чемпионате же в отсутствие зоны еврокубков можно без нервов в своë удовольствие играть без всякого давления
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Болельщикам Балтики после таких двух матчей можно офигеть)) Качели будь здоров!))
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с другой стороны уж лучше от балтики, чем от зенита или цска, там было бы в разы обидней, а с такой игрой деревянной это очень могло бы быть
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Я думал, комментатор в конце всё-таки заплачет.
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Так обосраться может только Спартак!
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Мои поздравления Балтике, приятная симпатичная команда.
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Спартак свграл отвратительно, больше половины срстава бездарные игроки у которых бывают редкие всплески и игра на удачу. Слишкович поставил состав без нападения и замены туда же сделал, на что расчитывал в этом случае, слить матч если только. Балтика молодцы! Быстро забили и поставили автобус, то что надо против спартака без нормального состава, Игнашевич сделал. Мои поздравления, такому спартаку, без желания и с пешеходами нечего делать в финале! Лужники жалко.
+4
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Ответ Александр Воронин
И я не понимаю восторгов по поводу Латышонка. Нормальная игра вратаря, отбивал то, что должен был. Ничего особенного Спартак не создал.
Ну два выхода 1 в 1, реализация 0. Не похвала вратарю?
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Ростов-Балтика 0-1
Гол Балтики на 4 минуте, игра от обороны, куча упущенных моментов Ростова и бенефис вратаря Латышонка
Балтика-Спартак 1-0
Гол Балтики на 4 минуте, игра от обороны, куча упущенных моментов Ростова и бенефис вратаря Латышонка.
Мистическое совпадение
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0
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Ответ Nick Crosier
Спартаковские начнут минусовать.Калининград празднует. Балтийцы шикарны. Латышонок!!!!!
Кб, не вижу смысла за что минусовать. Заслуженная победа.

Спартак сам виноват, что покупает всяких Угальде за 13 млн
+7
-4
+3
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