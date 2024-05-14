Игнашевич про 1:0 со «Спартаком»: «За «Балтику» играл Евгений Яшин, была стена в воротах – Латышонок провел отличный матч. Подарили болельщикам надежду на удачную концовку сезона»

Теги Спартак Сергей Игнашевич премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лев Яшин Балтика Евгений Латышонок Матч ТВ Футбол

Сергей Игнашевич прокомментировал выход Балтики в финал Фонбет Кубка России.

«Балтика» обыграла «Спартак» в финальном матче Пути регионов (1:0) и впервые сыграет в финале турнира.

– Поздравляю всех болельщиков «Балтики» с этой победой. Ребята очень хотели подарить радость фанатам, потому что они этого заслуживают. Да, у нас очень непростая, но поправимая ситуация в РПЛ. Кубок России – особенный момент.

«Спартак» создал много опасных моментов, но, как видите, у «Балтики» была стена в воротах. За нас играл Евгений Яшин, поэтому мы поздравляем его и говорим спасибо. Латышонок провел отличный матч.

– Придаст ли эта победа уверенности «Балтике»? Поможет ли она сохранить прописку в РПЛ?

– Я бы не стал связывать эту игру с матчами чемпионата России. Хорошо, что победили и подарили надежду нашим болельщикам на удачную концовку сезона, – сказал главный тренер «Балтики».

«Латышонок – супергерой, новый Человек‑паук. Раньше Яшин был таким, теперь Латышонок». Хавбек «Балтики» Капленко об 1:0 со «Спартаком»

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22 комментария
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Ответ fc_champion
Кто такой Евгений Яшин?
Он же Лев Латышонок.
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Кто такой Евгений Яшин?
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Даже если Балтика не возьмет кубок - Игнашевич уже зарекомендовал себя как толкового и, что не менее важно, фартового тренера, а ведь я его отлично помню и по игровой карьере в ЦСКА и сборной России. Наверняка Серёга с таким умом и начитанностью, духовным развитием очень умелый психолог, и умеет как надо настраивать команду.
+6
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+6
Ответ Black Phoenix
Даже если Балтика не возьмет кубок - Игнашевич уже зарекомендовал себя как толкового и, что не менее важно, фартового тренера, а ведь я его отлично помню и по игровой карьере в ЦСКА и сборной России. Наверняка Серёга с таким умом и начитанностью, духовным развитием очень умелый психолог, и умеет как надо настраивать команду.
Ну его грех не помнить только недавно на ЧМ 2018 зацементировал оборону так, что Кутепов на лето стал надежным защитником
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Ответ Фут.Боль
Он же Лев Латышонок.
Хороший кипер, но сравнивать Львовом Яшином пока не уместно!
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Балтика, бери кубок!
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Будет откровенно жаль потерять Балтику Игнашевича в премьерке
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Судя по ответам Игнашевич уже смирился с ФНЛ.
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Молодцы, но на одном Латышонке далеко не уехать. Нужно всей командой оставшиеся в РПЛ игры выигрывать!
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Теперь надо снова побеждать в Ростове. Надеюсь, сил и удачи хватит
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не понятны сожаления и слéзы по балтике. команда абсолютно заслуженно занимает предпоследнее место в рпл. хотели на одной физике тут задержаться, а этого оказалось мало. ну ничего, годик - другой а ллм поварятся. работу над ошибками проделают и велком обратно.
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Ответ rembrandao
Балтика за первые 20 туров взяла 14 очков, а за последние 8 туров - 12 очков
При этом единственная победа на выезде над Ахматом, та самая 7:1 и еще 2 ничьих.
Чисто домашняя команда. А ехать на выезд в Ростов.
Ну ждать не долго. В воскресенье узнаем, остались еще у Балтики шансы на спасение или уже нет.
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Ответ Caniball
Сколько очков на выезде набрала Балтика в сезоне за 14 матчей?! Подскажу вам: их ровно 5! Не выиграют в Ростове.
Балтика за первые 20 туров взяла 14 очков, а за последние 8 туров - 12 очков
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Ответ Денис Кёнигсберг
Теперь надо снова побеждать в Ростове. Надеюсь, сил и удачи хватит
Сколько очков на выезде набрала Балтика в сезоне за 14 матчей?!
Подскажу вам: их ровно 5!
Не выиграют в Ростове.
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Уже даже Игнашевич прямо говорит руководству Динамо, что нужно приобрести Латышонка и закрыть вратарский вопрос
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странно что не евгений акинфеев. )))
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Евгений?) Может Лев)
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Евгений Яшин, Валентин Стрельцов, Эдгар Блохин, Давид Мостовой
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Сегодня уже один сказал :
С выходом в финал у нас не будет проблем !
Про возможный подарок болельщикам лучше б он не горячился
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Жалко будет эту команду.
Либо вылетят, либо растащат летом. Но скорее всего - и то, и другое...
Гребаная продажная РПЛ и позорная система осень-весна.
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Серега. Ты лучший!❤️💙
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