Игнашевич про 1:0 со «Спартаком»: «За «Балтику» играл Евгений Яшин, была стена в воротах – Латышонок провел отличный матч. Подарили болельщикам надежду на удачную концовку сезона»
Сергей Игнашевич прокомментировал выход Балтики в финал Фонбет Кубка России.
«Балтика» обыграла «Спартак» в финальном матче Пути регионов (1:0) и впервые сыграет в финале турнира.
– Поздравляю всех болельщиков «Балтики» с этой победой. Ребята очень хотели подарить радость фанатам, потому что они этого заслуживают. Да, у нас очень непростая, но поправимая ситуация в РПЛ. Кубок России – особенный момент.
«Спартак» создал много опасных моментов, но, как видите, у «Балтики» была стена в воротах. За нас играл Евгений Яшин, поэтому мы поздравляем его и говорим спасибо. Латышонок провел отличный матч.
– Придаст ли эта победа уверенности «Балтике»? Поможет ли она сохранить прописку в РПЛ?
– Я бы не стал связывать эту игру с матчами чемпионата России. Хорошо, что победили и подарили надежду нашим болельщикам на удачную концовку сезона, – сказал главный тренер «Балтики».
«Латышонок – супергерой, новый Человек‑паук. Раньше Яшин был таким, теперь Латышонок». Хавбек «Балтики» Капленко об 1:0 со «Спартаком»
Чисто домашняя команда. А ехать на выезд в Ростов.
Ну ждать не долго. В воскресенье узнаем, остались еще у Балтики шансы на спасение или уже нет.
Подскажу вам: их ровно 5!
Не выиграют в Ростове.
С выходом в финал у нас не будет проблем !
Про возможный подарок болельщикам лучше б он не горячился
Либо вылетят, либо растащат летом. Но скорее всего - и то, и другое...
Гребаная продажная РПЛ и позорная система осень-весна.