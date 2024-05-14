Игнашевич про 1:0 со «Спартаком»: «За «Балтику» играл Евгений Яшин, была стена в воротах – Латышонок провел отличный матч. Подарили болельщикам надежду на удачную концовку сезона»

Сергей Игнашевич прокомментировал выход Балтики в финал Фонбет Кубка России.

« » обыграла « » в финальном матче Пути регионов (1:0) и впервые сыграет в финале турнира.

– Поздравляю всех болельщиков «Балтики» с этой победой. Ребята очень хотели подарить радость фанатам, потому что они этого заслуживают. Да, у нас очень непростая, но поправимая ситуация в РПЛ. Кубок России – особенный момент.

«Спартак» создал много опасных моментов, но, как видите, у «Балтики» была стена в воротах. За нас играл Евгений Яшин, поэтому мы поздравляем его и говорим спасибо. Латышонок провел отличный матч.

– Придаст ли эта победа уверенности «Балтике»? Поможет ли она сохранить прописку в ?

– Я бы не стал связывать эту игру с матчами чемпионата России. Хорошо, что победили и подарили надежду нашим болельщикам на удачную концовку сезона, – сказал главный тренер «Балтики».

«Латышонок – супергерой, новый Человек‑паук. Раньше Яшин был таким, теперь Латышонок». Хавбек «Балтики» Капленко об 1:0 со «Спартаком»