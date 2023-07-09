20 комментариев

Аналитика Глебчика
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Меня вообще не смущает прямой переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

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Колонка Чернявского.

Сразу объясню, как воспринимаю переходы из ЦСКА в «Спартак» и наоборот: я бы никогда и ни за какие деньги не пошел работать в ЦСКА (кто бы еще меня туда позвал, но это другой вопрос). Потому что это стало бы предательством детства.

Что я скажу тому 13-летнему мальчику, который ревел 15 минут, когда Ярошик весной 2003-го рикошетом от Луизао забил победный гол в дерби?

Как поступить с 7 годами в дерби без побед, которые нанесли мне юношескую травму? 

Или прийти к Баженову и сказать: «Никитос, знаешь, я в 2021-м слишком растрогался, когда благодарил тебя за спасительный гол. Теперь вот в ЦСКА работаю, ты мог и не забивать».  

Я это все к чему: наверное, если бы «Спартак» купил Федора Чалова (в ЦСКА с 2006-го), это было бы круче истории с Владимиром Быстровым и стало бы шоком для всех. 

А Медина – ну что здесь может задеть? Разве что обещание никогда не переходить в «Спартак», но вряд ли заряды про иуду хоть как-то связаны с теми словами. Не нравится именно прямой переход к главному врагу. 

Я чуть знаком с Хесусом: в феврале мы с ним делали большое интервью. Немного контекста о его карьере: Медина дебютировал во взрослом футболе аж в 15 лет и играл в Парагвае до 20. Потом рванул в США – и остался там надолго, отыграл три сезона в «Нью-Йорк Сити». 

Так вот – я спросил Медину: «А почему именно США?» Хесус ответил, что у него перед глазами был пример парагвайца Мигеля Альмирона, который из МЛС поехал в АПЛ и стал не последним игроком «Ньюкасла».

Очевидно, Медина мечтал о чем-то похожем, но за три года не приглянулся элитной лиге. А когда контракт закончился, согласился на РПЛ с зарплатой в районе миллиона евро (по разным данным, в ЦСКА ему платили от 800 тысяч до 1,2 млн евро в год) и еврокубками (через месяц их не стало).

На момент интервью Медина уже год играл в РПЛ без ЛЧ и ЛЕ. Я спросил, сколько он готов еще: год, два, три, бесконечно? И не увидел никаких переживаний. Медина спокойно ответил, что счастлив в ЦСКА, а об отстранении от еврокубков не думает. И невозмутимо ушел на процедуры, потому что выделенное на интервью время истекло.

Я еще тогда подумал: «Да он же правда не парится. Ну нет еврокубков, что теперь? Кто еще в Европе даст миллион? А здесь спокойненько играет, лига приличная, есть Малком, Клаудиньо, Промес и другие звезды. Сам он считается сильным футболистом, получает солидно, переводит миллионы на зарубежные счета – и прекрасно существует».

Да и давайте честно. Деньги – вообще единственная мотивация ехать в РПЛ для любого более-менее сильного легионера. И, как показывает пример Марио Фернандеса, больше действительно не волнует ничего. 

Тогда что мы хотим от Медины, который в ЦСКА полтора года? Он из-за бойкотов даже настоящую атмосферу дерби не видел. Или ему надо было изучать историю противостояния по нарезкам в ютубе? Или ходить на лекции к Леониду Трахтенергу и Сергею Аксенову?

Просто посмотрите на мир глазами Медины:

а) негладкие отношения с тренером Владимиром Федотовым;

б) предложение от «Спартака» с зарплатой в два раза выше;

в) новый клуб – не менее статусный, чем его нынешний;

г) тренер говорит с ним на одном языке;

д) никуда из Москвы уезжать не надо, быт тот же.

Медина не плакал в 13 лет после гола Ярошика. Медина вряд ли в курсе про 7-летнюю серию. Медина даже не знает, кто такой Никита Баженов.

Что его должно смутить в этом переходе? Ничего его и не смущает. Ну, покричат недовольные болельщики ЦСКА про иуду. Он даже не поймет, если не переведут. 

В Парагвае есть суперкласико: «Олимпия Асунсьон» – «Серро Портеньо». Представьте, вы поиграли за «Олимпию», а там не срослось с тренером. Через полтора года вас хочет «Серро Портеньо», который возглавляет Валерий Карпин и который дает зарплату в два раза больше.

Я в жизни не поверю, что вы откажетесь из-за какого-то там принципиального противостояния.

Ну а увидеть в переходе Медины что-то неладное со стороны болельщика «Спартака» – это вообще верх абсурда. Голы Быстрова «Зениту» устраивали, к Никите Чернову вроде бы никаких вопросов, да и Еременко с Широковым не вызвали массовых протестов. С чего тогда не принять Медину?

Не Акинфеев же в «Спартак» перешел. 

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Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче

Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев;Gettyimages.ru/Steph Chambers; Edgar Breshchanov/Global Look Press/Global Look Press

20 комментариев

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Егор Егоров
Ещё бы Глебчика что-то смущало, за Спартак-то любую фигню отмажет)
+20
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Денис Францев
На такой заголовок хочется ответить: Держи в курсе, братишка
+14
-2
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Павел Мельников
Глебчика, понятное дело, переход не смущает. Как самого Медину, да и руководство Спартака тоже. Смущать трансфер по идее должен был боссов ЦСКА, но те времена остались где-то далеко-далеко в истории.
+10
0
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Лев Бабенко
"Да и давайте признаем честно, деньги для любого сильного легионера - единственная причина приезжать в РПЛ".

Во-первых, деньги - главная причина для перехода любого сильного легионера в любую другую команду. Манчестер Сити Холланда тоже из Боруссии переманивать не только престижем АПЛ и тренерским гением Гвардиолы, но и солидной прибавкой к зп.

Во-вторых, даже РПЛ в нынешнем, далёком от прайма состоянии - не самый посредственный турнир.

Да, в условные топ-5 по Европе мы не входили и вряд ли когда-нибудь войдём. Да, уровень сильно провис, особенно на фоне составов конца нулевых/начала десятых годов.

Но та же футбольная инфраструктура в России - одна из ведущих в мире, говорю это с полной уверенностью (посмотрите на стадионы Италии и Испании и сравните с аренами в Новгороде, Волгограде и Калининграде условном).

За последнее время появилось немало очень достойных тренеров, под руководством которых можно расти и прогрессировать.

Да и сам уровень игры не так сильно уступает европейским топам, как принято думать. Любой, кто хоть немного следил за голландским и португальским чемпионатами, подтвердит: условный Оренбург или Краснодар в этих лигах не затерялись бы, а условный Зенит или ЦСКА боролись бы за чемпионство.

Проблемы подмечать важно и нужно. И да, в нынешнем виде РПЛ несколько утратила привлекательность. Но бесконечно принижать свои заслуги куда хуже. От этого нет толку, это злит и напрягает людей и лишь отталкивает от автора
+10
-1
+9
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Bartez1986
Чернявского тут принято минусить и хейтить (порой вполне по делу), но в этом материале он все по фактам расписал
+11
-5
+6
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Иван Шумков
На самом деле на этот раз логика Глеба понятна и адекватна. Редкий плюс тексту от меня, хотя этот плюс, скорее всего, потонет в минусах
+10
-4
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Лев Бабенко
Заголовки в последнее время на спортсе - моё почтение. "Меня не смущает переход Медины", " Я буду скучать по Де Хеа" - парни, мы очень рады за вас, очень интересно, что ещё происходит в вашей жизни.

Очень жду новые аналитические материалы с заголовками "В новый ресторан на Патриках сходил, очень рекомендую" или "Классно я уборную посетил, вот такую личинку отложил"
+10
-4
+6
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Алексей Минин
Ответ Иван Шумков
На самом деле на этот раз логика Глеба понятна и адекватна. Редкий плюс тексту от меня, хотя этот плюс, скорее всего, потонет в минусах
Ни в коем случае нельзя ему плюсы ставить! Вы так можете дать ему надежду на то, что он не безнадежен. Это бесчеловечно.Прекратите немедленно!
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Алексей Тарлыков
Ну Чернявского естественно. И не такой бред писал. А что Медина говорил про Спартак видимо тоже
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Артур Ганненко
Все так, только пунктов даже многовато. Для Медины аргументы - зарплата и остаться в Москве. Действительно странно ему что-то предъявлять, почти любой иностранец (и не только иностранец) поступил бы также. Другое дело, что можно предъявить самому Спартаку, было много претензий к Зениту, что он конкурентов ослабляет, а тут сам Спартак делает это ещё более явно . Теперь если Зенит у Спартака кого-то утянет, у красно-белых не будет морального права что-то предъявлять
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Гладиатор911
Зачем нужны эти дебильные разговоры. Футболисты профессионалы, это их профессия. Не надо разжигать ненависть. Вот Паршивлюк-за кого бы не играл, но всегда останется Спартачом.
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SMART789
ахахахаха с тобой давно все понятно, даже не знаю, что должно случится чтобы тебя это смутило
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Olly_Da
Ответ Лев Бабенко
Заголовки в последнее время на спортсе - моё почтение. "Меня не смущает переход Медины", " Я буду скучать по Де Хеа" - парни, мы очень рады за вас, очень интересно, что ещё происходит в вашей жизни. Очень жду новые аналитические материалы с заголовками "В новый ресторан на Патриках сходил, очень рекомендую" или "Классно я уборную посетил, вот такую личинку отложил"
Когда нечего писать о собственно футболе, всплывает вот такое.
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Ильдар Фарукшин
Почитал с интересном, спосибо
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Светлана Агейкина
А про Акинфеева в случае перехода слабо 5 пунктов сочинить? Он же тоже человек, а не памятник. 1. Быт тот же. 2. Зарплата больше. 3. Желание почувствовать, как это быть в дерби против ЦСКА. 4. Услышать про себя новые кричалки, старые надоели. 5. Быть в тренде переходов.
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Глеб Чернявский
Автор
Ответ Лев Бабенко
"Да и давайте признаем честно, деньги для любого сильного легионера - единственная причина приезжать в РПЛ". Во-первых, деньги - главная причина для перехода любого сильного легионера в любую другую команду. Манчестер Сити Холланда тоже из Боруссии переманивать не только престижем АПЛ и тренерским гением Гвардиолы, но и солидной прибавкой к зп. Во-вторых, даже РПЛ в нынешнем, далёком от прайма состоянии - не самый посредственный турнир. Да, в условные топ-5 по Европе мы не входили и вряд ли когда-нибудь войдём. Да, уровень сильно провис, особенно на фоне составов конца нулевых/начала десятых годов. Но та же футбольная инфраструктура в России - одна из ведущих в мире, говорю это с полной уверенностью (посмотрите на стадионы Италии и Испании и сравните с аренами в Новгороде, Волгограде и Калининграде условном). За последнее время появилось немало очень достойных тренеров, под руководством которых можно расти и прогрессировать. Да и сам уровень игры не так сильно уступает европейским топам, как принято думать. Любой, кто хоть немного следил за голландским и португальским чемпионатами, подтвердит: условный Оренбург или Краснодар в этих лигах не затерялись бы, а условный Зенит или ЦСКА боролись бы за чемпионство. Проблемы подмечать важно и нужно. И да, в нынешнем виде РПЛ несколько утратила привлекательность. Но бесконечно принижать свои заслуги куда хуже. От этого нет толку, это злит и напрягает людей и лишь отталкивает от автора
Я же пишу, что единственная, а не главная) по-моему, разные вещи.
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