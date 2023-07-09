20 комментариев

Колонка Чернявского.

Сразу объясню, как воспринимаю переходы из ЦСКА в «Спартак» и наоборот: я бы никогда и ни за какие деньги не пошел работать в ЦСКА (кто бы еще меня туда позвал, но это другой вопрос). Потому что это стало бы предательством детства.

Что я скажу тому 13-летнему мальчику, который ревел 15 минут, когда Ярошик весной 2003-го рикошетом от Луизао забил победный гол в дерби?

Как поступить с 7 годами в дерби без побед, которые нанесли мне юношескую травму?

Или прийти к Баженову и сказать: «Никитос, знаешь, я в 2021-м слишком растрогался, когда благодарил тебя за спасительный гол. Теперь вот в ЦСКА работаю, ты мог и не забивать».

Я это все к чему: наверное, если бы «Спартак» купил Федора Чалова (в ЦСКА с 2006-го), это было бы круче истории с Владимиром Быстровым и стало бы шоком для всех.

А Медина – ну что здесь может задеть? Разве что обещание никогда не переходить в «Спартак», но вряд ли заряды про иуду хоть как-то связаны с теми словами. Не нравится именно прямой переход к главному врагу.

Я чуть знаком с Хесусом: в феврале мы с ним делали большое интервью. Немного контекста о его карьере: Медина дебютировал во взрослом футболе аж в 15 лет и играл в Парагвае до 20. Потом рванул в США – и остался там надолго, отыграл три сезона в «Нью-Йорк Сити».

Так вот – я спросил Медину: «А почему именно США?» Хесус ответил, что у него перед глазами был пример парагвайца Мигеля Альмирона, который из МЛС поехал в АПЛ и стал не последним игроком «Ньюкасла».

Очевидно, Медина мечтал о чем-то похожем, но за три года не приглянулся элитной лиге. А когда контракт закончился, согласился на РПЛ с зарплатой в районе миллиона евро (по разным данным, в ЦСКА ему платили от 800 тысяч до 1,2 млн евро в год) и еврокубками (через месяц их не стало).

На момент интервью Медина уже год играл в РПЛ без ЛЧ и ЛЕ. Я спросил, сколько он готов еще: год, два, три, бесконечно? И не увидел никаких переживаний. Медина спокойно ответил, что счастлив в ЦСКА, а об отстранении от еврокубков не думает. И невозмутимо ушел на процедуры, потому что выделенное на интервью время истекло.

Я еще тогда подумал: «Да он же правда не парится. Ну нет еврокубков, что теперь? Кто еще в Европе даст миллион? А здесь спокойненько играет, лига приличная, есть Малком, Клаудиньо, Промес и другие звезды. Сам он считается сильным футболистом, получает солидно, переводит миллионы на зарубежные счета – и прекрасно существует».

Да и давайте честно. Деньги – вообще единственная мотивация ехать в РПЛ для любого более-менее сильного легионера. И, как показывает пример Марио Фернандеса, больше действительно не волнует ничего.

Тогда что мы хотим от Медины, который в ЦСКА полтора года? Он из-за бойкотов даже настоящую атмосферу дерби не видел. Или ему надо было изучать историю противостояния по нарезкам в ютубе? Или ходить на лекции к Леониду Трахтенергу и Сергею Аксенову?

Просто посмотрите на мир глазами Медины:

а) негладкие отношения с тренером Владимиром Федотовым;

б) предложение от «Спартака» с зарплатой в два раза выше;

в) новый клуб – не менее статусный, чем его нынешний;

г) тренер говорит с ним на одном языке;

д) никуда из Москвы уезжать не надо, быт тот же.

Медина не плакал в 13 лет после гола Ярошика. Медина вряд ли в курсе про 7-летнюю серию. Медина даже не знает, кто такой Никита Баженов.

Что его должно смутить в этом переходе? Ничего его и не смущает. Ну, покричат недовольные болельщики ЦСКА про иуду. Он даже не поймет, если не переведут.

В Парагвае есть суперкласико: «Олимпия Асунсьон» – «Серро Портеньо». Представьте, вы поиграли за «Олимпию», а там не срослось с тренером. Через полтора года вас хочет «Серро Портеньо», который возглавляет Валерий Карпин и который дает зарплату в два раза больше.

Я в жизни не поверю, что вы откажетесь из-за какого-то там принципиального противостояния.

Ну а увидеть в переходе Медины что-то неладное со стороны болельщика «Спартака» – это вообще верх абсурда. Голы Быстрова «Зениту» устраивали, к Никите Чернову вроде бы никаких вопросов, да и Еременко с Широковым не вызвали массовых протестов. С чего тогда не принять Медину?

Не Акинфеев же в «Спартак» перешел.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев;Gettyimages.ru/Steph Chambers; Edgar Breshchanov/Global Look Press/Global Look Press