Защитник «Спартака» Чернов: «Хлусевич доказал, что никакой Рожерио нам не нужен»

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия Сассуоло Никита Чернов Рожерио да Силва Даниил Хлусевич Страхиня Эракович Футбол

Никита Чернов считает, что «Спартаку» не нужен защитник «Сассуоло» Рожерио да Силва.

Защитник красно-белых высказался после победы над «Оренбургом» (3:2) в 1-м туре Мир РПЛ.

— Раз выиграли, значит, все хорошо. В целом хотелось бы поспокойнее, но получилось так, как получилось.

— Как относитесь к срыву трансфера Рожерио в «Спартак», который стал скандальным?

— Мне все равно — пусть лучше свои играют. Сегодня вот Хлус (Хлусевич, автор дубля – прим. Sports.ru) доказал, что никакой Рожерио нам не нужен. Дай бог, что все так случилось, ведь все что ни делается — к лучшему. Поэтому пускай играет там у себя.

— А на «Зенит» дополнительная злость появилась за перехваченный трансфер Эраковича?

— Это из той же серии, что и этим Рожерио. Я даже не знаю, кто это, поэтому вообще все равно на него, не могу про него ничего сказать, — сказал Чернов.

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20 комментариев

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avseenko
Корреспондент идиот. Как Чернов может злиться на Зенит за перехват защитника, который его усадил бы на лавку. Чернов Зениту должен быть благодарен.
+39
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coldwar
Хлусевич вчера доказал, что он не должен играть в защите. В Арсенале он играл атакующего полузащитника, и делал это хорошо. Но импортные физруки в Спартаке сделали из него защитника, в итоге он не так ярко играет в атаке, и в защите особого толка нет.
+24
-4
+20
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Arturitto
Стало быть Чернову виднее,чем Абаскалю?
+14
0
+14
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trof
При всем уважении к Хлусевичу, но он не защитник
+8
0
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Никита Забавский
Никакой Рожерио нам не нужен: будем играть слева с Хлусевичем и справа - с мощным Денисовым)))
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Лагер
С лавки то виднее
+7
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SMART789
ахахахаха боится конкуренции, с таким настроем ничего не выиграешь
+5
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spartak-v
Как по мне, так он обратное доказал...
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Назар Игорь
Отсюда вывод - усиление Спартаку более не нужно, вопрос трансферов закрыт. И денежки целее будут.
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Сергей Доплер
Я рад за Даниила. В нападении монстр. Но речь идёт о защитнике. Поправьте, если основная функция защитника не... защита (сюрприз-сюрприз). А в этом плане матч с Оренбургом у Дани...
Надеюсь, голы исправили ситуацию. Расчехлился, можно без нервов дальше.
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Олег Сагайдачный
Раз в год и палка стреляет. Посмотрим что будет дальше.
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lovkac
Ответ coldwar
Хлусевич вчера доказал, что он не должен играть в защите. В Арсенале он играл атакующего полузащитника, и делал это хорошо. Но импортные физруки в Спартаке сделали из него защитника, в итоге он не так ярко играет в атаке, и в защите особого толка нет.
Новый Жирков не получился
+2
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Andrey Yaroslavtsev
Никто ничего ещё не доказал.
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Margor
Сектант
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Den29PLAY
Если бы Хлусевич вчера не привез...
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WelD
Рука лицо. Ну все, граждане, приплыли. Кащенко. Выходим.
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N23
Чернов стал отвечать за трансферы?
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verretghui
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию,
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Беру там прогнозы с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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Иван Иванов
Чернов, что ты мелишь... Как раз таки вчерашний матч с дырявой обороной доказал что Спартаку просто необходимо усиление в линию обороны. А Хлусевич должен играть на своём месте...
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