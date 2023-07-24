Защитник «Спартака» Чернов: «Хлусевич доказал, что никакой Рожерио нам не нужен»

Никита Чернов считает, что «Спартаку» не нужен защитник «Сассуоло» Рожерио да Силва.

Защитник красно-белых высказался после победы над «Оренбургом» (3:2) в 1-м туре Мир .

— Раз выиграли, значит, все хорошо. В целом хотелось бы поспокойнее, но получилось так, как получилось.

— Как относитесь к срыву трансфера Рожерио в « », который стал скандальным?

— Мне все равно — пусть лучше свои играют. Сегодня вот (Хлусевич, автор дубля – прим. Sports.ru) доказал, что никакой Рожерио нам не нужен. Дай бог, что все так случилось, ведь все что ни делается — к лучшему. Поэтому пускай играет там у себя.

— А на «Зенит» дополнительная злость появилась за перехваченный трансфер ?

— Это из той же серии, что и этим Рожерио. Я даже не знаю, кто это, поэтому вообще все равно на него, не могу про него ничего сказать, — сказал .

Камбэк-победа «Спартака»! Дубль Хлусевича с решающим на 90+1, счастливый Джикия на столе