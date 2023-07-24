Защитник «Спартака» Чернов: «Хлусевич доказал, что никакой Рожерио нам не нужен»
Никита Чернов считает, что «Спартаку» не нужен защитник «Сассуоло» Рожерио да Силва.
Защитник красно-белых высказался после победы над «Оренбургом» (3:2) в 1-м туре Мир РПЛ.
— Раз выиграли, значит, все хорошо. В целом хотелось бы поспокойнее, но получилось так, как получилось.
— Как относитесь к срыву трансфера Рожерио в «Спартак», который стал скандальным?
— Мне все равно — пусть лучше свои играют. Сегодня вот Хлус (Хлусевич, автор дубля – прим. Sports.ru) доказал, что никакой Рожерио нам не нужен. Дай бог, что все так случилось, ведь все что ни делается — к лучшему. Поэтому пускай играет там у себя.
— А на «Зенит» дополнительная злость появилась за перехваченный трансфер Эраковича?
— Это из той же серии, что и этим Рожерио. Я даже не знаю, кто это, поэтому вообще все равно на него, не могу про него ничего сказать, — сказал Чернов.
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Надеюсь, голы исправили ситуацию. Расчехлился, можно без нервов дальше.
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